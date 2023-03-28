الثلاثاء, مارس 28, 2023
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رياضة

حكم مباراة الجزائر والنيجر يُوقف اللعب بعد سماعه أذان المغرب (شاهد)

منتخب الجزائر يحجز بطاقة التأهل الثالثة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
إيقاف مباراة الجزائر والنيجر watanserb.com
إيقاف مباراة الجزائر والنيجر
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وطن- أوقف حكم مباراة الجزائر والنيجر اللعب، من أجل السماح للاعبين بكسر صيامهم بعد سماعه أذان المغرب داخل أرضية ملعب المباراة، خلال منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وشهدت مباراة الجزائر والنيجر، لفتة جميلة من قبل حكم المباراة بعدما أوقف اللعب عند الدقيقة ال76، من أجل السماح للاعبين بالإفطار بعد سماعه أذان المغرب.

إيقاف مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا

وتوجه كلا اللاعبين من كلا المنتخبين إلى خارج خط أرضية ملعب المباراة، من أجل كسر صيامهم بتناولهم التمر والمياه.

وتمكن منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، من حجز بطاقة العبور إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022-2023، بعد تحقيق الفوز على النيجر. بهدف نظيف دون مقابل، والوصول إلى العلامة الكاملة في الجولة الرابعة على التوالي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

إفطار لاعبي منتحب الجزائر والنيجر
إفطار لاعبي منتحب الجزائر والنيجر

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا

وسجل هدف الانتصار لمحاربو الصحراء الجزائري، اللاعب بغداد بونجاح  في الدقيقة ال6، وهو الهدف الوحيد في المباراة الذي حسم بطاقة التأهل الثالثة للمنتخب. بعد تأهل المغرب والمستضيف للبطولة الأفريقية كوت ديفوار (ساحل العاج).

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كما وشهدت المباراة تفوق منتخب الجزائر على نظيره النيجر على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 7 تسديدات والاستحواذ بنسبة 65%.

لاعبو منتخب الجزائر
لاعبو منتخب الجزائر

بينما وصلت عدد تسديدات المنتخب المنافس النيجر إلى 4 تسديدات فقط، مع نسبة استحواذ على الكرة بنسبة 35%.

ترتيب منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وبهذا الفوز تربع منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، برصيد 12 نقطة.كما وبفارق 8 نقاط عن أقرب المنتخبات المنافسة تنزانيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

إيقاف مباراة الجزائر والنيجر
إيقاف مباراة الجزائر والنيجر

بينما تجمد رصيد منتخب النيجر بتلك الخسارة في المركز الثالث من الترتيب برصيد نقطتين حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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