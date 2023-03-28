حكم مباراة الجزائر والنيجر يُوقف اللعب بعد سماعه أذان المغرب (شاهد)

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وطن- أوقف حكم مباراة الجزائر والنيجر اللعب، من أجل السماح للاعبين بكسر صيامهم بعد سماعه أذان المغرب داخل أرضية ملعب المباراة، خلال منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وشهدت مباراة الجزائر والنيجر، لفتة جميلة من قبل حكم المباراة بعدما أوقف اللعب عند الدقيقة ال76، من أجل السماح للاعبين بالإفطار بعد سماعه أذان المغرب.

إيقاف مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا

وتوجه كلا اللاعبين من كلا المنتخبين إلى خارج خط أرضية ملعب المباراة، من أجل كسر صيامهم بتناولهم التمر والمياه.

فيديو من إفطار لاعبي منتخب #الجزائر بعد أذان صلاة المغرب في تونس

حفيظ دراجي معلقًا : "اللاعبون يفطرون بالتمر الجزائري و التمر التونسي الذي يتشابه مع بعضه البعض"

المهم فيها #التمور_الجزائرية 🇩🇿 pic.twitter.com/0k3dy4dI9X — أحمد سكندر 🇩🇿 (@ahmedskndr85) March 28, 2023

وتمكن منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، من حجز بطاقة العبور إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022-2023، بعد تحقيق الفوز على النيجر. بهدف نظيف دون مقابل، والوصول إلى العلامة الكاملة في الجولة الرابعة على التوالي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا

وسجل هدف الانتصار لمحاربو الصحراء الجزائري، اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة ال6، وهو الهدف الوحيد في المباراة الذي حسم بطاقة التأهل الثالثة للمنتخب. بعد تأهل المغرب والمستضيف للبطولة الأفريقية كوت ديفوار (ساحل العاج).

رسميًا 🚨 منتخب الجزائر يتأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 🇩🇿 في المباراة رقم 50 للعراب كمدير فني 👔 جمال بلماضي يواصل كتابة التاريخ مع ثعالب الصحراء 🦊 pic.twitter.com/6uk3uIJO7m — GOAL Arabia (@GoalAR) March 27, 2023

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كما وشهدت المباراة تفوق منتخب الجزائر على نظيره النيجر على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 7 تسديدات والاستحواذ بنسبة 65%.

بينما وصلت عدد تسديدات المنتخب المنافس النيجر إلى 4 تسديدات فقط، مع نسبة استحواذ على الكرة بنسبة 35%.

لحظة إفطار لاعبي منتخب الجزائر🇩🇿 بالماء والتمر بعد أذان صلاة المغرب في تونس

تحيا الجزاير 🇩🇿 pic.twitter.com/yqKCvPZYBG — Alpasino👊🇩🇿👊 (@Alpasino6) March 27, 2023

ترتيب منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وبهذا الفوز تربع منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، برصيد 12 نقطة.كما وبفارق 8 نقاط عن أقرب المنتخبات المنافسة تنزانيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

بينما تجمد رصيد منتخب النيجر بتلك الخسارة في المركز الثالث من الترتيب برصيد نقطتين حتى يومنا هذا.