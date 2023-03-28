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الملكة رانيا تطل بالحجاب من السعودية.. زيارة بين العمرة ومعرض بساط الريح

الملكة رانيا العبدالله زارت السعودية لتأدية العمرة وتلبية دعوة أميرة سعودية، للقيام بجولة في معرض بساط الريح الذي تحتضن المملكة نسخته الـ 22

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
الملكة رانيا تطل بالحجاب من السعودية watanserb.com
الملكة رانيا تطل بالحجاب من السعودية

وطن- أقامت الملكة رانيا العبدالله مساء، اليوم الثلاثاء، مأدبة إفطار في مكة المكرمة لعدد من السيدات الأردنيات المعتمرات ضمن أفواج العمرة التي أطلقتها مع بداية شهر رمضان المبارك، واستفادت منها 500 سيدة من مختلف محافظات المملكة الأردنية.

الملكة رانيا في مكة المكرمة

وظهرت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني بملابس محتشمة غلب عليها اللون الأبيض، وقد اردت الحجاب في إطلالة رمضانية بسيطة احتراما لقدسية المكان، مكة المكرمة.

والتقت الملكة رانيا عدداً من السيدات في مكة، اللواتي حضرن مسبقا إلى السعودية ضمن أفواج العمرة التي أطلقتها زوجة العاهل الأردني مع بداية شهر رمضان المبارك، واستفادت منها 500 سيدة من مختلف محافظات المملكة الأردنية.

الملكة رانيا تقيم مأدبة إفطار لأردنيات معتمرات في مكة المكرمة
الملكة رانيا تقيم مأدبة إفطار لأردنيات معتمرات في مكة المكرمة

زيارة الملك رانيا للسعودية

تزامنت إقامة الملكة رانيا شعائر العمرة بمكة المكرمة، مع زيارتها إلى عدد من الفعاليات في السعودية.

وحضرت الملكة الأردنية أحد المعارض المخصصة للأزياء التقليدية في المملكة.

ونشرت صورا عبر حسابها الرسمي على انستغرام بتعليق مصاحب قالت فيه: “سعيدة بوجودي في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك، شكراً لصاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود على الدعوة والاستضافة الكريمة”.

 

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وتابعت الملكة رانيا: “فخورة بالمواهب التي شاهدتها في معرض بساط الريح المميز”.

وأضافت: “زرت أول بينالي للفنون الإسلامية تنظمه المملكة في جدة والذي يحتفي بتاريخ الفنون الإسلامية الغني والمتنوع”.

زيارة الملك رانيا للسعودية
زيارة الملك رانيا للسعودية

معرض بساط الريح في السعودية

وتحتضن المملكة العربية السعودية النسخة 22 من معرض بساط الريح، وقد تميزت بالمشاركة الواسعة لأكثر من 170عارضاً من شتى أنحاء العالم.

ومن الدول المشاركة: الكويت، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، البحرين، لبنان، تركيا، مصر، لندن، الهند، الأردن.

لكن اللافت في هذه النسخة، أنه وللمرة الأولى، ستبرز خلالها أوزبكستان تنوعها الثقافي والفني خلال مشاركتها الأولى في المعرض.

الأمر الذي يعكس المكانة العالية والإقبال الكبير الذي بات يحظى به المعرض، كونه أصبح واحدة من أبرز المنصات التسويقية بمنطقة الشرق الأوسط لعرض أرقى المنتجات وأحدث التصاميم المحلية والعالمية.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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