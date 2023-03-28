الملكة رانيا تطل بالحجاب من السعودية.. زيارة بين العمرة ومعرض بساط الريح

وطن- أقامت الملكة رانيا العبدالله مساء، اليوم الثلاثاء، مأدبة إفطار في مكة المكرمة لعدد من السيدات الأردنيات المعتمرات ضمن أفواج العمرة التي أطلقتها مع بداية شهر رمضان المبارك، واستفادت منها 500 سيدة من مختلف محافظات المملكة الأردنية.

الملكة رانيا في مكة المكرمة

وظهرت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني بملابس محتشمة غلب عليها اللون الأبيض، وقد اردت الحجاب في إطلالة رمضانية بسيطة احتراما لقدسية المكان، مكة المكرمة.

الملكة رانيا تشارك معتمرات أردنيات وجبة الإفطار في مكة المكرمة..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/3guJfCrpRM — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) March 28, 2023

والتقت الملكة رانيا عدداً من السيدات في مكة، اللواتي حضرن مسبقا إلى السعودية ضمن أفواج العمرة التي أطلقتها زوجة العاهل الأردني مع بداية شهر رمضان المبارك، واستفادت منها 500 سيدة من مختلف محافظات المملكة الأردنية.

زيارة الملك رانيا للسعودية

تزامنت إقامة الملكة رانيا شعائر العمرة بمكة المكرمة، مع زيارتها إلى عدد من الفعاليات في السعودية.

وحضرت الملكة الأردنية أحد المعارض المخصصة للأزياء التقليدية في المملكة.

ونشرت صورا عبر حسابها الرسمي على انستغرام بتعليق مصاحب قالت فيه: “سعيدة بوجودي في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك، شكراً لصاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود على الدعوة والاستضافة الكريمة”.

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وتابعت الملكة رانيا: “فخورة بالمواهب التي شاهدتها في معرض بساط الريح المميز”.

وأضافت: “زرت أول بينالي للفنون الإسلامية تنظمه المملكة في جدة والذي يحتفي بتاريخ الفنون الإسلامية الغني والمتنوع”.

معرض بساط الريح في السعودية

وتحتضن المملكة العربية السعودية النسخة 22 من معرض بساط الريح، وقد تميزت بالمشاركة الواسعة لأكثر من 170عارضاً من شتى أنحاء العالم.

ومن الدول المشاركة: الكويت، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، البحرين، لبنان، تركيا، مصر، لندن، الهند، الأردن.

لكن اللافت في هذه النسخة، أنه وللمرة الأولى، ستبرز خلالها أوزبكستان تنوعها الثقافي والفني خلال مشاركتها الأولى في المعرض.

الأمر الذي يعكس المكانة العالية والإقبال الكبير الذي بات يحظى به المعرض، كونه أصبح واحدة من أبرز المنصات التسويقية بمنطقة الشرق الأوسط لعرض أرقى المنتجات وأحدث التصاميم المحلية والعالمية.