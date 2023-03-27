الإثنين, مارس 27, 2023
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محمد عبده يثير الغضب مجدداً.. السعودية أم الدنيا وأبوها ومن لا يحبني لا يتقي الله! (شاهد)

سبق أن صرح محمد عبده قبل أيام بأن السعودية أبو الدنيا على غرار لقب أم الدنيا الذي تحمله مصر

كتب سالم حنفي
تصريحات محمد عبده watanserb.com
الفنان السعودي الكبير محمد عبده
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وطن – بعد أن أثارت تصريحته السابقة موجة من الغضب لدى المصريين، عاد الفنان السعودي الكبير، محمد عبده متحديا في تصريح جديد، زاعما أن السعودية هي “أم الدنيا وأبوها”، وكذلك رابطا بين حبه وتقوى الله، ما تسبب بغضب السعوديين أنفسهم وعدم رضائهم من تصريحاته.

وخلال لقائه عبر برنامج “ليون المديفر” المذع عبر قناة “روتانا خليجية“، فقد رد محمد عبده على سؤال المذيع حول تصريحه السابق الذي قال فيها أنه “إذا كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها” وهو ما تسبب بحالة من الجدل، قائلا: “الهرم أم الحرم”، في إشارة إلى أن السعودية أفضل من مصر.

وتابع محمد عبده متحديا:” أنا كنت أقول السعودية أبو الدنيا الآن بقول المملكة أبوها وأمها”.

محمد عبده يربط تقوى الله بمحبته

كما أثار محمد عبده حالة من الجدل عبر تصريحه خلال البرنامج بأن من لا يتقي الله لا يحب محمد عبده.

وربط محمد عبده بين التقوى لدى الناس وحبهم له، زاعما أنه ما رأى احدا يتقي الله إلا وكان يحبه، بحسب قوله.

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كما استنكر مقولة كثيرين له بأنهم يكرهونه في الله، مؤكدا أن الله لا يحب الكره.

وتسبب تصريحات محمد عبده بإثارة الجدل على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث طالب العديد من المغردين بمنع محمد عبد عن الإدلاء بالتصريحات وإبقائه فقط لكي يغني.

وفي هذا السياق، قال المغرد مجاهد الذروي:” هذا لا عاد يسولف خلوه بس يغني”.

وقالت المغردة “نوف” مستنكرة تصريحاته:” ليه ليكون الرسول وانا مدري طريقة طرحه للموضوع جداً غلط ولا اعجبتني”.

وقال آخر:” يحسب نفسه محمد بن عبدالله ولا ايش !”.

أما المغرد ماجد، فاستنكر تصريحا محمد عبده بالقول:” دعوة امه ( الله يحببك في المتقين ) وهو خلاها ( الله يحبب المتقين فيك ) شتان بينهما في المعنى.. وجعل من مقتضى ذلك ان من يكرهه فهو غير متقي !! صار حبه هو الفيصل بين المتقي وغير المتقي ! ذكرني ب( قسيم الجنة والنار )!!”.

السعودية أبو الدنيا

وكان الفنان محمد عبده، قد أثار جدلاً واسعاً قبل أيام قليلة، بعد تصريح له عن العلاقات بين مصر والسعودية.

وقال محمد عبده في تصريحات له بعد إحيائه حفلاً، ضمن جلسات ليالي الرياض: “السعودية اليوم هي بيت العرب.. إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها”.

تصريح محمد عبده أثارغضباً بين المصريين، ما دفع أحدهم ليعلق بالقول: “واضح جداً إن الحقد المدفون السنين إللي فاتت هيطلع وهيبقى ع المكشوف، هو حضرتك إتعلمت الفن فين؟.. وبعدين مصر لما كانت أم الدنيا، السعودية م كنتش إتولدت علشان تبقى أبوها.. وايه هى إسهامات أبو الدنيا في تاريخ الإنسانية، عندكم كام نوبل، إية ماضيكم وحاضركم”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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