محمد عبده يثير الغضب مجدداً.. السعودية أم الدنيا وأبوها ومن لا يحبني لا يتقي الله! (شاهد)

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وطن – بعد أن أثارت تصريحته السابقة موجة من الغضب لدى المصريين، عاد الفنان السعودي الكبير، محمد عبده متحديا في تصريح جديد، زاعما أن السعودية هي “أم الدنيا وأبوها”، وكذلك رابطا بين حبه وتقوى الله، ما تسبب بغضب السعوديين أنفسهم وعدم رضائهم من تصريحاته.

وخلال لقائه عبر برنامج “ليون المديفر” المذع عبر قناة “روتانا خليجية“، فقد رد محمد عبده على سؤال المذيع حول تصريحه السابق الذي قال فيها أنه “إذا كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها” وهو ما تسبب بحالة من الجدل، قائلا: “الهرم أم الحرم”، في إشارة إلى أن السعودية أفضل من مصر.

وتابع محمد عبده متحديا:” أنا كنت أقول السعودية أبو الدنيا الآن بقول المملكة أبوها وأمها”.

فنان العرب "محمد عبده" يطرح سؤال للتفكر: الحرم أو الهرم؟ المملكة العربية السعودية هي "أبو الدنيا وأمها" صدق ورب الكعبة فلقد قال الله في كتابه: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ} وبكة هي في السعودية وليست في مصر… pic.twitter.com/aDrUTA9INJ — الكعّام (@alk3aam) March 26, 2023

محمد عبده يربط تقوى الله بمحبته

كما أثار محمد عبده حالة من الجدل عبر تصريحه خلال البرنامج بأن من لا يتقي الله لا يحب محمد عبده.

وربط محمد عبده بين التقوى لدى الناس وحبهم له، زاعما أنه ما رأى احدا يتقي الله إلا وكان يحبه، بحسب قوله.

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كما استنكر مقولة كثيرين له بأنهم يكرهونه في الله، مؤكدا أن الله لا يحب الكره.

الذي يخاف الله لا يمكن يكرهني من لقاء #محمد_عبده_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/lpxp80GwN5 — نايفكو NAIF (@naifco) March 26, 2023

وتسبب تصريحات محمد عبده بإثارة الجدل على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث طالب العديد من المغردين بمنع محمد عبد عن الإدلاء بالتصريحات وإبقائه فقط لكي يغني.

وفي هذا السياق، قال المغرد مجاهد الذروي:” هذا لا عاد يسولف خلوه بس يغني”.

هذا لا عاد يسولف خلوه بس يغني — مجاهد الذروي (@mgody1992) March 26, 2023

وقالت المغردة “نوف” مستنكرة تصريحاته:” ليه ليكون الرسول وانا مدري طريقة طرحه للموضوع جداً غلط ولا اعجبتني”.

ليه ليكون الرسول وانا مدري طريقة طرحه للموضوع جداً غلط ولا اعجبتني — نۈٌن (@nouf_57s) March 26, 2023

وقال آخر:” يحسب نفسه محمد بن عبدالله ولا ايش !”.

يحسب نفسه محمد بن عبدالله ولا ايش ! — V (@VDe77) March 26, 2023

أما المغرد ماجد، فاستنكر تصريحا محمد عبده بالقول:” دعوة امه ( الله يحببك في المتقين ) وهو خلاها ( الله يحبب المتقين فيك ) شتان بينهما في المعنى.. وجعل من مقتضى ذلك ان من يكرهه فهو غير متقي !! صار حبه هو الفيصل بين المتقي وغير المتقي ! ذكرني ب( قسيم الجنة والنار )!!”.

دعوة امه ( الله يحببك في المتقين ) وهو خلاها ( الله يحبب المتقين فيك )😂 شتان بينهما في المعنى.. وجعل من مقتضى ذلك ان من يكرهه فهو غير متقي !! صار حبه هو الفيصل بين المتقي وغير المتقي ! ذكرني ب( قسيم الجنة والنار )!! — majed (@eng_majed2020) March 26, 2023

السعودية أبو الدنيا

وكان الفنان محمد عبده، قد أثار جدلاً واسعاً قبل أيام قليلة، بعد تصريح له عن العلاقات بين مصر والسعودية.

وقال محمد عبده في تصريحات له بعد إحيائه حفلاً، ضمن جلسات ليالي الرياض: “السعودية اليوم هي بيت العرب.. إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها”.

الفنان #محمد_عبده: "إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية ابوها". pic.twitter.com/qJxhyBJ4G1 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) March 19, 2023

تصريح محمد عبده أثارغضباً بين المصريين، ما دفع أحدهم ليعلق بالقول: “واضح جداً إن الحقد المدفون السنين إللي فاتت هيطلع وهيبقى ع المكشوف، هو حضرتك إتعلمت الفن فين؟.. وبعدين مصر لما كانت أم الدنيا، السعودية م كنتش إتولدت علشان تبقى أبوها.. وايه هى إسهامات أبو الدنيا في تاريخ الإنسانية، عندكم كام نوبل، إية ماضيكم وحاضركم”.