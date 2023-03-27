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قبيل سحور رابع أيام رمضان .. جاءته عشيقته لأجل الرذيلة فقتلها ومات وهو يقطع جثتها!

أقدم شاب يدعى "جابر" على قتل عشيقته المدعوّة "أم أحمد"، قبيل سحور رابع أيام شهر رمضان، لكنّه مات بنوبة قلبية من هول الواقعة أثناء قيامه بتقطيع جثتها لإخفاء الجريمة!

كتب أنس السالم
شاب يقتل عشيقته ويموت وهو يقطع جثتها قبيل سحور رمضان في مصر watanserb.com
الأجهزة الأمنية المصرية عثرت على جثتين لرجل وسيدة قتلها ومات وهو يقطع جثتها قبيل سحور رمضان في مصر
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وطن – قبيل سحور رابع أيام شهر رمضان المبارك، اهتزّت مصر على وقع جريمة قتل مروعة، “بطلاها”، شاب وعشيقته، انتهت علاقتهما المحرمة بطريقةٍ مفزعة.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلامٍ مصرية، أقدم شاب يدعى “جابر” على قتل عشيقته المدعوّة “أم أحمد”، قبيل سحور رابع أيام شهر رمضان، لكنّه مات بنوبة قلبية من هول الواقعة أثناء قيامه بتقطيع جثتها لإخفاء الجريمة.

وبدأت الواقعة بعثور الأجهزة الأمنية المصرية على جثتين لرجل وسيدة في إحدى الشقق السكنية في منطقة المرج بالقاهرة، فجر أمس الأحد.

الأجهزة الأمنية المصرية عثرت على جثتين لرجل وسيدة بعد علاقة غير شرعية
الأجهزة الأمنية المصرية عثرت على جثتين لرجل وسيدة بعد علاقة غير شرعية (تعبيرية)

وكشفت التحريات الأمنية في الواقعة، أن الجثة الأولى تعود لسيدة تدعى أم أحمد مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وبها آثار طعن بسلاح أبيض، والجثة الأخرى تعود لشاب يدعى جابر مقيم بالمرج.

ولا تزال النيابة العامة، التي طلبت انتداب الطب الشرعي، تباشر التحقيقات وتسمع أقوال الشهود للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تصدر تقريرها النهائي.

“توجهت لشقة عشيقها لإقامة علاقة غير شرعية”

ودلت التحريات الأولية، أن السيدة مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتوجهت لشقة الشاب بالمرج لإقامة علاقة غير شرعية.

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وخلال ذلك، نشب بينهما شجار تعدى فيه الشاب على السيدة (عشيقته) بسلاح أبيض أودى بحياته، ثم أصيب بنوبة حادة فوقع على الأرض ولفظ أنفاسه الاخيرة،

جثة فتاة
جثة فتاة في موقع جريمة (تعبيرية)

تم نقل الجثامين الى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي امرت بانتداب فريق من رجال الطب الشرعي، لتشريح الجثامين، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت للوفاة. وفق موقع “القاهرة24” المحليّ

وفاة مصري ومصرية أثناء علاقة غير شرعية في نهار رمضان

وفي واقعة مشابهة، في نهار أول أيام رمضان، توفي مصري ومصرية، أثناء علاقة غير شرعية، وذلك إثر تسرب الغاز في منزل كانا موجودَين به، ولقيا مصرعهما اختناقا.

وعثرت الأجهزة الأمنية، على جثتي الرجل والسيدة وهما عاريتان، حيث فارقا الحياة أثناء إقامتهما العلاقة غير الشرعية اختناقا بالغاز نتيجة التسرب الذي حدث.

وفاة مصري ومصرية watanserb.com
وفاة مصري ومصرية إثر تسرب الغاز (تعبيرية)

وأفادت التحقيقات الأولية، بعدم وجود شبهة جنائية، وأن الرجل والسيدة توفيا خنقا في أول يوم رمضان، إثر تسرب الغاز ونقص الأكسجين، وتبين أن الاثنين تربطهما علاقة “غير شرعية”، وفق صحيفة المصرية اليوم.

المصدرمتابعات وطن - القاهرة 24
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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