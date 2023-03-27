قبيل سحور رابع أيام رمضان .. جاءته عشيقته لأجل الرذيلة فقتلها ومات وهو يقطع جثتها!

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وطن – قبيل سحور رابع أيام شهر رمضان المبارك، اهتزّت مصر على وقع جريمة قتل مروعة، “بطلاها”، شاب وعشيقته، انتهت علاقتهما المحرمة بطريقةٍ مفزعة.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلامٍ مصرية، أقدم شاب يدعى “جابر” على قتل عشيقته المدعوّة “أم أحمد”، قبيل سحور رابع أيام شهر رمضان، لكنّه مات بنوبة قلبية من هول الواقعة أثناء قيامه بتقطيع جثتها لإخفاء الجريمة.

وبدأت الواقعة بعثور الأجهزة الأمنية المصرية على جثتين لرجل وسيدة في إحدى الشقق السكنية في منطقة المرج بالقاهرة، فجر أمس الأحد.

وكشفت التحريات الأمنية في الواقعة، أن الجثة الأولى تعود لسيدة تدعى أم أحمد مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وبها آثار طعن بسلاح أبيض، والجثة الأخرى تعود لشاب يدعى جابر مقيم بالمرج.

ولا تزال النيابة العامة، التي طلبت انتداب الطب الشرعي، تباشر التحقيقات وتسمع أقوال الشهود للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تصدر تقريرها النهائي.

“توجهت لشقة عشيقها لإقامة علاقة غير شرعية”

ودلت التحريات الأولية، أن السيدة مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتوجهت لشقة الشاب بالمرج لإقامة علاقة غير شرعية.

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وخلال ذلك، نشب بينهما شجار تعدى فيه الشاب على السيدة (عشيقته) بسلاح أبيض أودى بحياته، ثم أصيب بنوبة حادة فوقع على الأرض ولفظ أنفاسه الاخيرة،

تم نقل الجثامين الى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي امرت بانتداب فريق من رجال الطب الشرعي، لتشريح الجثامين، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت للوفاة. وفق موقع “القاهرة24” المحليّ

وفاة مصري ومصرية أثناء علاقة غير شرعية في نهار رمضان

وفي واقعة مشابهة، في نهار أول أيام رمضان، توفي مصري ومصرية، أثناء علاقة غير شرعية، وذلك إثر تسرب الغاز في منزل كانا موجودَين به، ولقيا مصرعهما اختناقا.

وعثرت الأجهزة الأمنية، على جثتي الرجل والسيدة وهما عاريتان، حيث فارقا الحياة أثناء إقامتهما العلاقة غير الشرعية اختناقا بالغاز نتيجة التسرب الذي حدث.

وأفادت التحقيقات الأولية، بعدم وجود شبهة جنائية، وأن الرجل والسيدة توفيا خنقا في أول يوم رمضان، إثر تسرب الغاز ونقص الأكسجين، وتبين أن الاثنين تربطهما علاقة “غير شرعية”، وفق صحيفة المصرية اليوم.