الإثنين, مارس 27, 2023
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فزع في سوريا بعد هجوم دامٍ لعدة ذئاب فتكت بقطيع كامل من الأغنام

الأهالي تمكنوا من قتل ذئبين هاجما قطيع الأغنام وما زالوا ويبحثون عن الثالث

كتب فهمي الورغمي
هجوم ذئاب على حظيرة أغنام في المعمورة watanserb.com
الأهالي في قرية المعمورة بريف طرطوس يتمكنون من قتل ذئب وأنثاه هاجموا حظائر الأغنام في البلدة
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وطن– أثيرت حالة من الفزع في سوريا. وذلك بعد هجوم للذئاب على حظائر أغنام، وتمنكّها من الفتك بقطيع كامل من الأغنام. وذلك في قرية “المعمورة” بريف طرطوس الشرقي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنّ السكان في القرية تمكّنوا من قتل الذئب المفترس وأنثاه، في حين بدؤوا بترصد ذئب ثالث يتوقّع أن يباغت ماشيتهم في أي لحظة.

هجوم ذئاب على حظيرة أغنام في المعمورة
السكان المحليون في قرية المعمورة بريف طرطوس يتمكنون من قتل الذئب وأنثاه

وأفادت صحيفة الوطن في سوريا بأنّ أهالي القرية تمكنوا من الإيقاع بذئب ذكر والقضاء عليه بعدما تمكنوا قبل مدة من القضاء على أنثاه في نفس المنطقة، عقب مهاجمتهما لقطعان الماشية.

وبحسب الصحيفة، فإنّ أحد السكان، ويُدعى “أحمد السمير”، كان قد نصب الفخ للذئب، قالت إنّ الفخاخ تمّ نصبها بواسطة “أشرطة فولاذية” على طريق مخبأ الذئبين (الذكر والأنثى)، ليتمّ الإيقاع بالأنثى أولاً والقضاء عليها، مشيراً إلى وجود ذئب ثالث في المنطقة ما يزال على قيد الحياة ويجري التحضير للإيقاع به.

هجوم ذئاب على حظيرة أغنام في المعمورة
الذئاب تمكنت من قتل 25 رأسا من الأغنام

وأكد الشاب أنّ الذئبين المقتولين هاجما 4 حظائر في القرية وإحدى القرى المجاورة لها، وذبحا 25 رأس غنم.

كيف تم الإيقاع بالذئبين؟

وحول طريقة الإيقاع بالذئبين، أوضح أنّ الفخاخ يتم وضعها في مناطق اعتادا على السير فيها، حيث تتم مراقبة الوحوش قبل القضاء عليها.

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ولفت الشاب إلى أنّ الذئب الذكر وقع في الفخ الذي نصبه قرب إحدى الحظائر التي تمت مراقبتها منذ أيام، حيث قبضت الأشرطة الفولاذية على خصره ومنعته من الحركة، قبل أن يقوم الشاب “وضاح إبراهيم” بإطلاق النار عليه وقتله.

هجوم ذئاب على حظيرة أغنام في المعمورة
تم نصب الفخاخ للإيقاع بالذئاب المفترسة

لماذا قتل الذئاب كل هذا العدد من الأغنام؟

وفي حين يتم التحضير للإيقاع بالذئب الثالث ونصب فخ له، علّل أحمد العدد الكبير لرؤوس الأغنام التي ذبحتها الذئاب، بسبب أنها تقوم بذبح كل الأغنام الموجودة في الحظيرة ولا تأكل سوى قلبها وكبدها.

ووفق أهالي القرية، فإن الذئاب تتردد إلى المنطقة منذ العام الماضي، وتدخل إلى الحظائر وتقوم بقتل الماشية الموجودة فيها.

هجوم ذئاب على حظيرة أغنام في المعمورة
يمكن أن تهاجم الذئاب الأطفال أيضا

كما أكّدوا أنّ الذئاب لا تكتفي بمهاجمة الحظائر الموجودة على أطراف القرية؛ بل تهاجم تلك التي تقع وسطها، فيما يصبح الوضع أكثر خطورة في الصيف، إذ من الممكن أن تهاجم المدنيين خاصة الأطفال.

المصدرصحيفة الوطن السورية - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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