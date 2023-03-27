فزع في سوريا بعد هجوم دامٍ لعدة ذئاب فتكت بقطيع كامل من الأغنام

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وطن– أثيرت حالة من الفزع في سوريا. وذلك بعد هجوم للذئاب على حظائر أغنام، وتمنكّها من الفتك بقطيع كامل من الأغنام. وذلك في قرية “المعمورة” بريف طرطوس الشرقي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنّ السكان في القرية تمكّنوا من قتل الذئب المفترس وأنثاه، في حين بدؤوا بترصد ذئب ثالث يتوقّع أن يباغت ماشيتهم في أي لحظة.

وأفادت صحيفة الوطن في سوريا بأنّ أهالي القرية تمكنوا من الإيقاع بذئب ذكر والقضاء عليه بعدما تمكنوا قبل مدة من القضاء على أنثاه في نفس المنطقة، عقب مهاجمتهما لقطعان الماشية.

وبحسب الصحيفة، فإنّ أحد السكان، ويُدعى “أحمد السمير”، كان قد نصب الفخ للذئب، قالت إنّ الفخاخ تمّ نصبها بواسطة “أشرطة فولاذية” على طريق مخبأ الذئبين (الذكر والأنثى)، ليتمّ الإيقاع بالأنثى أولاً والقضاء عليها، مشيراً إلى وجود ذئب ثالث في المنطقة ما يزال على قيد الحياة ويجري التحضير للإيقاع به.

وأكد الشاب أنّ الذئبين المقتولين هاجما 4 حظائر في القرية وإحدى القرى المجاورة لها، وذبحا 25 رأس غنم.

كيف تم الإيقاع بالذئبين؟

وحول طريقة الإيقاع بالذئبين، أوضح أنّ الفخاخ يتم وضعها في مناطق اعتادا على السير فيها، حيث تتم مراقبة الوحوش قبل القضاء عليها.

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ولفت الشاب إلى أنّ الذئب الذكر وقع في الفخ الذي نصبه قرب إحدى الحظائر التي تمت مراقبتها منذ أيام، حيث قبضت الأشرطة الفولاذية على خصره ومنعته من الحركة، قبل أن يقوم الشاب “وضاح إبراهيم” بإطلاق النار عليه وقتله.

لماذا قتل الذئاب كل هذا العدد من الأغنام؟

وفي حين يتم التحضير للإيقاع بالذئب الثالث ونصب فخ له، علّل أحمد العدد الكبير لرؤوس الأغنام التي ذبحتها الذئاب، بسبب أنها تقوم بذبح كل الأغنام الموجودة في الحظيرة ولا تأكل سوى قلبها وكبدها.

ووفق أهالي القرية، فإن الذئاب تتردد إلى المنطقة منذ العام الماضي، وتدخل إلى الحظائر وتقوم بقتل الماشية الموجودة فيها.

كما أكّدوا أنّ الذئاب لا تكتفي بمهاجمة الحظائر الموجودة على أطراف القرية؛ بل تهاجم تلك التي تقع وسطها، فيما يصبح الوضع أكثر خطورة في الصيف، إذ من الممكن أن تهاجم المدنيين خاصة الأطفال.