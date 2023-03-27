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تعرّفوا على أفضل وقت للجماع في رمضان

إذا أصر الطرفان على ممارسة العلاقة الحميمة بعد الأكل مباشرة، سيضطر القلب إلى إرسال جزء من الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

كتب أنس السالم
أفضل وقت للجماع في رمضان watanserb.com
يُنصح بعدم ممارسة العلاقة الحميمة بعد وجبة الإفطار مباشرة في شهر رمضان المبارك
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وطن – يُنصح بعدم ممارسة العلاقة الحميمة بعد وجبة الإفطار مباشرة في شهر رمضان المبارك؛ ذلك لأنّ المخ بعد تناول الطعام يرسل إشارات إلى القلب، لتحفيزه على ضخ قدر كبير من الدم المحمل بالأكسجين إلى المعدة والأمعاء، لإتمام عملية الهضم.

ومع تدفق الدم المؤكسج إلى الجهاز الهضمي بعد تناول الطعام، تقل التروية الدموية الواصلة إلى الأعضاء التناسلية، مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب وسرعة القذف عند الرجال وانخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء.

أفضل وقت للجماع في رمضان

وإذا أصر الطرفان على ممارسة العلاقة الحميمة بعد الأكل مباشرة، سيضطر القلب إلى إرسال جزء من الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك والانتفاخ، لعدم حصول المعدة والأمعاء على ما يكفي من التروية الدموية، لإتمام عملية الهضم بشكل سليم.

أفضل وقت للجماع في رمضان
يُنصح بعدم ممارسة العلاقة الحميمة بعد وجبة الإفطار مباشرة في رمضان

بالتالي، يجب الانتظار لمدة 4 ساعات على الأقل بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، لضمان انتهاء المعدة من عملية الهضم، واستعداد الجسم لممارسة العلاقة الحميمة.

هبة قطب: لا علاقة بين قوة الإيمان وتجنب العلاقة الحميمة في رمضان

في هذا السياق، سبق للدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية، أن صرّحت بأنه يفضل للزوجين ممارسة حياتهما الحميمة بشكل منظم وطبيعي، فلا علاقة بين قوة الإيمان وتجنب العلاقة الحميمة في رمضان.

هبة قطب
هبة قطب

وأضافت استشاري العلاقات الأسرية أن البعض يعتقد أن العلاقة الحميمية ليست محرمة في رمضان. لكن يفضل تجنبها، مؤكدة أنه لا صحة شرعية لهذا المعتقد.

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وقالت إن كثيرين يعتقدون أن إتمام الزواج حرام في رمضان، إلا أنه لا يوجد في القرآن والسنة نص يحرم الزواج في شهر رمضان.

وتؤكد الدكتورة هبة قطب أنه إذا كان الله أحل العلاقة الحميمة منذ آذان المغرب حتى مطلع الفجر فيكف يحرمها عباده، مستدلة بالآية القرآنية، قال تعالى في سورة البقرة: “أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ…”.

المصدرمتابعات وطن - وكالات
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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