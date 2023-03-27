تعرّفوا على أفضل وقت للجماع في رمضان

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وطن – يُنصح بعدم ممارسة العلاقة الحميمة بعد وجبة الإفطار مباشرة في شهر رمضان المبارك؛ ذلك لأنّ المخ بعد تناول الطعام يرسل إشارات إلى القلب، لتحفيزه على ضخ قدر كبير من الدم المحمل بالأكسجين إلى المعدة والأمعاء، لإتمام عملية الهضم.

ومع تدفق الدم المؤكسج إلى الجهاز الهضمي بعد تناول الطعام، تقل التروية الدموية الواصلة إلى الأعضاء التناسلية، مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب وسرعة القذف عند الرجال وانخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء.

أفضل وقت للجماع في رمضان

وإذا أصر الطرفان على ممارسة العلاقة الحميمة بعد الأكل مباشرة، سيضطر القلب إلى إرسال جزء من الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك والانتفاخ، لعدم حصول المعدة والأمعاء على ما يكفي من التروية الدموية، لإتمام عملية الهضم بشكل سليم.

بالتالي، يجب الانتظار لمدة 4 ساعات على الأقل بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، لضمان انتهاء المعدة من عملية الهضم، واستعداد الجسم لممارسة العلاقة الحميمة.

هبة قطب: لا علاقة بين قوة الإيمان وتجنب العلاقة الحميمة في رمضان

في هذا السياق، سبق للدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية، أن صرّحت بأنه يفضل للزوجين ممارسة حياتهما الحميمة بشكل منظم وطبيعي، فلا علاقة بين قوة الإيمان وتجنب العلاقة الحميمة في رمضان.

وأضافت استشاري العلاقات الأسرية أن البعض يعتقد أن العلاقة الحميمية ليست محرمة في رمضان. لكن يفضل تجنبها، مؤكدة أنه لا صحة شرعية لهذا المعتقد.

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وقالت إن كثيرين يعتقدون أن إتمام الزواج حرام في رمضان، إلا أنه لا يوجد في القرآن والسنة نص يحرم الزواج في شهر رمضان.

وتؤكد الدكتورة هبة قطب أنه إذا كان الله أحل العلاقة الحميمة منذ آذان المغرب حتى مطلع الفجر فيكف يحرمها عباده، مستدلة بالآية القرآنية، قال تعالى في سورة البقرة: “أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ…”.