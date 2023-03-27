“أخدود الهتان”.. تحذير من منخفض جوي يضرب السلطنة وهذه توقعات الأرصاد

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وطن- شهدت حالة الطقس في سلطنة عمان تقلبات جوية كبيرة أدت إلى ارتفاع كبير في معدل تساقطات الأمطار متفاوتة الغزارة بين المحافظات، تزامنت مع هبوب رياح فيما أكدت الأرصاد الجوية أنه منخفض جوي جديد تعيشه البلاد.

“أخدود الهتان” يجلب أمطار غزيرة على السلطنة

بدأت التقلبات الجوية في بعض الدول الخليجية منذ أمس، الأحد، مع تساقط أمطار متفاوتة الغزارة في دول مثل الإمارات والكويت وقطر والسعودية والبحرين.

الانظار كلها ستتجه نحو جنوب شرق محافظة مسقط اذا ثبتت التوقعات ليوم الغد ..احتمالية نشوء خليه حاده وقويه هنالك #أخدود_الهتّان pic.twitter.com/RMdzapqnvo — حيث الغيوم (@fahadab71822716) March 27, 2023

أما في سلطنة عمان، فقد أفاد الحساب الرسمي للأرصاد الجوّية العُمانيّة بأن من المتوقع تدفق السحب على محافظات سلطنة عمان بدءًا من مساء، اليوم الاثنين، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا على محافظات مسندم والظاهرة والبريمي وظفار.

الأرصاد العُمانية: الصورة الجوية توضح استمرار تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة البريمي، تستمر فرص هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من محافظات البريمي والظاهرة وشمال الباطنة ومسندم اليوم.#أخدود_الهتّان #منخفض_جوي #عُمان #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/NcnprIl6Q9 — بوابة الأخبار | bawabaanews (@bawabaanews) March 27, 2023

ستمتد الأمطار ليوم غدٍ، الثلاثاء، لتشمل بقية المحافظات: شمال الباطنة وجنوب الباطنة والداخلية ومسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والوسطى.

تظهر أخر صور الأقمار الاصطناعية أستمرار تدفق السحب المتوسطة و العالية على معظم محافظات السلطنة و تشهد حاليا أجزاء من محافظة مسندم و أجزاء من محافظة ظفار أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانا pic.twitter.com/p717f69tv4 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) March 27, 2023

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ومن المتوقع أن تتفاوت غزارة الأمطار لتكون رعدية أحيانًا مصحوبة برياح هابطة نشطة مع تساقط لحبات البرد.

قد نشاهد هذه السحب غدآ ف بعض محافظات السلطنه الشماليه 🙈 🏃🏃🏃#اخدود_الهتان pic.twitter.com/rdLlor2zua — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) March 27, 2023

وأفادت الأرصاد الجوية العُمانيّة بالتأثيرات الجوية المتوقعة لتلك الحالة وهي:

• هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا تؤدي لجريان الأودية والشعاب.

• هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها ما بين 15 و35 عقدة (28-64 كم/ساعة).

• يكون البحر متوسط إلى هائج الموج على معظم السواحل ويترواح أقصى ارتفاع له من مترين إلى 3 أمتار.

تواصل هطول الأمطار لمساء الأربعاء

توقعت الأرصاد بداية تهاطل الأمطار الرعدية الغزيرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، حتى صباح بعد غد، الأربعاء، على محافظات مسندم وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة التي قد تتراوح ما بين 30 و80 ملم خلال 24 ساعة.

وستمتد الأجواء المطيرة تدريجيًا خلال الظهيرة والمساء لتشمل محافظات جنوب الباطنة والداخلية ومسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية.

كما ستتواصل خلال الليل وصباح، الأربعاء، أيضا لتشمل محافظتي الوسطى وظفار.

وفي هذا السياق من التقلبات الجوية المنتظرة، وجهت السلطات المعنية في السلطنة تحذيراتها إلى عموم المواطنين بأخذ الحيطة والحذر اللازمين.

حيث أهابت هيئة الطيران المدني، الجميع بأخذ الحيطة والحذر في أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

وأخدود المنخفض الجوي، الذي اصطلح عليه هذه المرة باسم “أخدود الهتان” هو عبارة عن منطقة ممتدة من الضغط الجوي المنخفض نسبياً، وتؤثر الأخاديد العلوية على العديد من عوامل الطقس السطحية بما في ذلك تشكل السحب وحركة الرياح وهطول الأمطار.

حزام من السحب المتوسطة الكثيفة تغطي أجزاء واسعة من شمال عمان حاليًا وهو ليس ضمن التأثير الأساسي، نشاط #أخدود_الهتّان وفق اتفاق النماذج سيبدأ من أقصى الشمال مع بداية يوم غد (من بعد منتصف الليل أو الفجر) ويمتد للشرق تدريجيًا لباقي المحافظات مع مرور الساعات مصحوب بخلايا رعدية… pic.twitter.com/QmVyVJZZKY — حارث السيفي 🌟🌧️ (@_harith_hhhs) March 27, 2023

وتشهد سلطنة عمان بشكل دوري، منخفضات جوية، ففي الشتاء الماضي، شهدت سلطنة عُمان منخفض “أخدود الوابل” الجوي.

حيث هطلت الثلوج في أماكن متفرقة، كما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، في محافظات كثيرة.