الإثنين, مارس 27, 2023
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الهدهد

“أخدود الهتان”.. تحذير من منخفض جوي يضرب السلطنة وهذه توقعات الأرصاد

الأرصاد العمانية توقعت أن يترافق أخدود المنخفض الجوي، الذي اصطلح مع هطول أمطار عزيرة في عدد من المحافظات

كتب فهمي الورغمي
منخفض جوي يضرب السلطنة watanserb.com
منخفض جوي يضرب السلطنة
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وطن- شهدت حالة الطقس في سلطنة عمان تقلبات جوية كبيرة أدت إلى ارتفاع كبير في معدل تساقطات الأمطار متفاوتة الغزارة بين المحافظات، تزامنت مع هبوب رياح فيما أكدت الأرصاد الجوية أنه منخفض جوي جديد تعيشه البلاد.

“أخدود الهتان” يجلب أمطار غزيرة على السلطنة

بدأت التقلبات الجوية في بعض الدول الخليجية منذ أمس، الأحد، مع تساقط أمطار متفاوتة الغزارة في دول مثل الإمارات والكويت وقطر والسعودية والبحرين.

أخدود الهتان يجلب أمطار غزيرة على السلطنة
أخدود الهتان يجلب أمطار غزيرة على السلطنة

أما في سلطنة عمان، فقد أفاد الحساب الرسمي للأرصاد الجوّية العُمانيّة بأن من المتوقع تدفق السحب على محافظات سلطنة عمان بدءًا من مساء، اليوم الاثنين، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا على محافظات مسندم والظاهرة والبريمي وظفار.

ستمتد الأمطار ليوم غدٍ، الثلاثاء، لتشمل بقية المحافظات: شمال الباطنة وجنوب الباطنة والداخلية ومسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والوسطى.

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ومن المتوقع أن تتفاوت غزارة الأمطار لتكون رعدية أحيانًا مصحوبة برياح هابطة نشطة مع تساقط لحبات البرد.

وأفادت الأرصاد الجوية العُمانيّة بالتأثيرات الجوية المتوقعة لتلك الحالة وهي:

• هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا تؤدي لجريان الأودية والشعاب.

• هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها ما بين 15 و35 عقدة (28-64 كم/ساعة).

• يكون البحر متوسط إلى هائج الموج على معظم السواحل ويترواح أقصى ارتفاع له من مترين إلى 3 أمتار.

تواصل هطول الأمطار لمساء الأربعاء

توقعت الأرصاد بداية تهاطل الأمطار الرعدية الغزيرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، حتى صباح بعد غد، الأربعاء، على محافظات مسندم وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة التي قد تتراوح ما بين 30 و80 ملم خلال 24 ساعة.

وستمتد الأجواء المطيرة تدريجيًا خلال الظهيرة والمساء لتشمل محافظات جنوب الباطنة والداخلية ومسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية.

كما ستتواصل خلال الليل وصباح، الأربعاء، أيضا لتشمل محافظتي الوسطى وظفار.

وفي هذا السياق من التقلبات الجوية المنتظرة، وجهت السلطات المعنية في السلطنة تحذيراتها إلى عموم المواطنين بأخذ الحيطة والحذر اللازمين.

حيث أهابت هيئة الطيران المدني، الجميع بأخذ الحيطة والحذر في أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

وأخدود المنخفض الجوي، الذي اصطلح عليه هذه المرة باسم “أخدود الهتان” هو عبارة عن منطقة ممتدة من الضغط الجوي المنخفض نسبياً، وتؤثر الأخاديد العلوية على العديد من عوامل الطقس السطحية بما في ذلك تشكل السحب وحركة الرياح وهطول الأمطار.

وتشهد سلطنة عمان بشكل دوري، منخفضات جوية، ففي الشتاء الماضي، شهدت سلطنة عُمان منخفض “أخدود الوابل” الجوي.

حيث هطلت الثلوج في أماكن متفرقة، كما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، في محافظات كثيرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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