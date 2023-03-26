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مدير مكتب “الجزيرة” بتونس صُدم مما حدث لنصب شيرين أبو عاقلة التذكاري هناك

أقامت بلدية بنزرت وجمعية البر والإحسان نصْباً تَذكارياً لشيرين أبو عاقلة بساحة فلسطين (الحديقة الكائنة أمام البلدية، ودار الثقافة الشيخ ادريس)

كتب خالد الأحمد
نصب تذكاري لشيرين أبو عاقلة في تونس watanserb.com
نصب تذكاري لشيرين أبو عاقلة في تونس
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وطن- أعلن مدير مكتب قناة الجزيرة بتونس، لطفي حجي، عن سرقة النَّصب التذكاري المقام للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، تخليدًا لذكرى اغتيالها في حديقة ساحة فلسطين بمدينة بنزرت التونسية.

نصْب تذكاري لشيرين أبو عاقلة في تونس

وكتب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إنه لشعب عظيم، في يونيو 2022، أي بعد شهر من اغتيال الزميلة الشهيدة شرين أبو عاقلة، على يد أحد قناصة جيش الاحتلال الصهيوني، أقامت بلدية بنزرت وجمعية البر والإحسان نصبا تذكاريا للشهيدة بساحة فلسطين (الحديقة الكائنة أمام البلدية، ودار الثقافة الشيخ ادريس)”.

وأضاف: “صعقت عندما اكتشفت وأنا أمر أمام النصب أنه تمت سرقة واجهته الرخامية، التي صممت فوقها خارطة فلسطين مع نبذه عن حياة الشهيدة، والله العظيم يعجز اللسان عن التعليق عن مثل هذه الممارسات”.

تونس.. سرقة نصب تذركاري يخلد ذكرى الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
تونس.. سرقة نصب تذركاري يخلد ذكرى الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
تونس.. سرقة نصب تذركاري يخلد ذكرى الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
تونس.. سرقة نصب تذركاري يخلد ذكرى الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

خريطة فلسطين

وفي صور نشرها “حجي”، بدت شاهدة القبر الرخامية وقد انتُزعت من مكانها، وكان قد كُتب فيها ضمن خريطة لفلسطين: الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الشاهدة والشهيدة صاحبة الكلمة الحرة، ولدت بالقدس 1/3 / 1971، واستشهدت بجنين 11/5/2022 على يد الاحتلال الصهيوني.

تجدر الإشارة إلى أنّ الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً للكشف عن مقترف هذه الفعلة الدّنيئة التي أثارت استياء أهالي بنزرت، علماً وأنّ النصب التذكاري يحمل خريطة فلسطين.

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يشار إلى أنّ بلدية بنزرت (شمالي تونس)، قد أعلنت بتاريخ 5 جوان/يونيو 2022، تدشينَ نصْب تذكاري بساحة فلسطين بالولاية، تخليدًا للصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي استُشهدت على أيدي الاحتلال الإسرائيلي يوم 11 مايو/أيار 2022.

وقد ساهمت عدة جمعيات تونسية في هذه المبادرة، وتمّ التدشين من خلال الاستماع للنشيدين التونسي والفلسطيني، وإلقاء كلمات من الحضور تذكر بمسيرة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وتندد بجريمة الاحتلال.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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