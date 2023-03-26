مدير مكتب “الجزيرة” بتونس صُدم مما حدث لنصب شيرين أبو عاقلة التذكاري هناك

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وطن- أعلن مدير مكتب قناة الجزيرة بتونس، لطفي حجي، عن سرقة النَّصب التذكاري المقام للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، تخليدًا لذكرى اغتيالها في حديقة ساحة فلسطين بمدينة بنزرت التونسية.

نصْب تذكاري لشيرين أبو عاقلة في تونس

وكتب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إنه لشعب عظيم، في يونيو 2022، أي بعد شهر من اغتيال الزميلة الشهيدة شرين أبو عاقلة، على يد أحد قناصة جيش الاحتلال الصهيوني، أقامت بلدية بنزرت وجمعية البر والإحسان نصبا تذكاريا للشهيدة بساحة فلسطين (الحديقة الكائنة أمام البلدية، ودار الثقافة الشيخ ادريس)”.

وأضاف: “صعقت عندما اكتشفت وأنا أمر أمام النصب أنه تمت سرقة واجهته الرخامية، التي صممت فوقها خارطة فلسطين مع نبذه عن حياة الشهيدة، والله العظيم يعجز اللسان عن التعليق عن مثل هذه الممارسات”.

خريطة فلسطين

وفي صور نشرها “حجي”، بدت شاهدة القبر الرخامية وقد انتُزعت من مكانها، وكان قد كُتب فيها ضمن خريطة لفلسطين: الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الشاهدة والشهيدة صاحبة الكلمة الحرة، ولدت بالقدس 1/3 / 1971، واستشهدت بجنين 11/5/2022 على يد الاحتلال الصهيوني.

تجدر الإشارة إلى أنّ الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً للكشف عن مقترف هذه الفعلة الدّنيئة التي أثارت استياء أهالي بنزرت، علماً وأنّ النصب التذكاري يحمل خريطة فلسطين.

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يشار إلى أنّ بلدية بنزرت (شمالي تونس)، قد أعلنت بتاريخ 5 جوان/يونيو 2022، تدشينَ نصْب تذكاري بساحة فلسطين بالولاية، تخليدًا للصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي استُشهدت على أيدي الاحتلال الإسرائيلي يوم 11 مايو/أيار 2022.

وقد ساهمت عدة جمعيات تونسية في هذه المبادرة، وتمّ التدشين من خلال الاستماع للنشيدين التونسي والفلسطيني، وإلقاء كلمات من الحضور تذكر بمسيرة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وتندد بجريمة الاحتلال.