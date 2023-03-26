الأحد, مارس 26, 2023
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طوفان بشري.. مشهد مهيب لصلاة التراويح في المسجد الأقصى (فيديو)

آلاف الفلسطينيين توافدوا إلى المسجد الأقصى اليوم رغم إجراءات وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي

كتب خالد الأحمد
صلاة التراويح في المسجد الأقصى watanserb.com
صلاة التراويح في المسجد الأقصى
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وطن- أدى أكثر من 50 ألف مُصلّ فلسطيني صلاة التراويح في المسجد الأقصى، الأحد في رابع أيام شهر رمضان الفضيل، رغم العراقيل الكثيرة التي تفرضها قوات الاحتلال في محيط المسجد وفي البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

صلاة التراويح من المسجد الأقصى المبارك

وتمكن قرابة 50 ألف مصلٍ من أداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد ساعات من قمع قوات الاحتلال المعتكفين في المصلّى القبلي.

صلاة التراويح من المسجد الأقصى المبارك
صلاة التراويح من المسجد الأقصى المبارك

وأفادت مصادر محلية بأن آلاف الفلسطينيين توافدوا إلى المسجد الأقصى اليوم رغم إجراءات وتضييقات الاحتلال “الإسرائيلي”، في مشهد مهيب لاقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، الحشد الهائل من المصليين داخل وخارج المسجد الأقصى وبدت ساحاته ممتلئة بالمصلين ككل عام.

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وقالت المصادر إن المرابطين أفطروا في باحات المسجد الأقصى عقب أداء صلاة المغرب، ثم أدوا صلاتي العشاء والتراويح.

صلاة التراويح من المسجد الأقصى المبارك
صلاة التراويح من المسجد الأقصى المبارك

سنُفطر في القدس

وكان مقدسيون قد أطلقوا دعوات للمشاركة في حملة (سنُفطر في القدس)، لحث الفلسطينيين للإفطار في المسجد الأقصى والأزقة المحيطة به، خلال شهر رمضان.

وتهدف الحملة لتكثيف التواجد في أزقة القدس خلال الشهر الكريم، وإعمار المسجد بالمصلين والمرابطين، في إطار إثبات الحق الفلسطيني بالمدينة وكل مقدساتها.

صلاة التراويح من المسجد الأقصى المبارك
صلاة التراويح من المسجد الأقصى المبارك

اقتحام قوات الاحتلال

واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال، عقب إخلاء المعتكفين منه بالقوة الليلة الماضية. وقامت قوات الاحتلال فجر اليوم بإفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلّين، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وأخرجت الشبَّان من ساحات المسجد تزامنًا مع الاقتحامات.

واستنكرت دائرة الأوقاف الأردنية اعتداءات قوات الاحتلال على المعتكفين بالمصلّى القبلي بالمسجد الأقصى، مؤكدة أن هذه الانتهاكات الخطيرة ستؤدّي إلى تأجيج الأوضاع مع الاحتلال، في هذه الأيام المباركة.

ودعت الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، المسلمين إلى الاعتكاف والتواجد الدائم في المسجد الأقصى وداخل باحاته والحيلولة دون الاستفراد بالأقصى.

وقال خطيب الأقصى، الشيخ عكرمة صبري إن “الاعتكاف حق ديني مشروع ولا يستطيع أي كائن أن يمنعه، وما حدث أمس في الأقصى هو عدوان على شعائر الله، وندعو لاستمرار الاعتكاف، ومن يُمنع فله أجر العبادة وأجر المحاولة”.

خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري الاعتكاف حق ديني مشروع ولا يستطيع أي كائن أن يمنعه
خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري الاعتكاف حق ديني مشروع ولا يستطيع أي كائن أن يمنعه

قيود الإحتلال

ومساء الاثنين الماضي أعلنت إسرائيل، ، فرض شروط على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، تضمّنت تصاريح على فئات محددة فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الأقصى، والموافقة الأمنية لزائري عدد من المدن الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، الذي تضمن “خطوات مدنية” تجاه الفلسطينيين خلال شهر رمضان، وصفها بأنها “بوادر حسن نية”.

مداهمات عسكرية

وبحسب البيان تمت الموافقة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى الحرم القدسي الشريف لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان. وسيسمح بدخول النساء في جميع الأعمار وسيسمح بدخول الأطفال حتى سن 12 دون الحاجة إلى تصريح موجود.

كما يخضع دخول الرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر بدون تصريح حالي وبالنسبة للرجال الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا فما فوق لتصريح موجود. جميع التصاريح مشروطة بالحصول على تصريح أمني.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.

ومنذ بداية 2023، استشهد نحو 90 فلسطينيًا على يد قوات الاحتلال، بحسب معطيات فلسطينية، فيما قتل 15 إسرائيليًا في هجمات منفصلة وذلك خلال الفترة نفسها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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