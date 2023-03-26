بيكيه وسر جديد ينكشف.. هذا ما وجده مع كلارا شيا في السرير ولم يجده مع شاكيرا!

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وطن- النظريات حول سبب انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه لا حصر لها، وقد لا نعرف حقًا ما الذي منع مصالحتهما وعودتهما سوياً.

مشاكل السرير

لكن هناك دليل جديد حول ما حدث معهم وكل شيء يشير إلى حقيقة أن بيكيه فضل كلارا شيا بسبب موقف معين ، وهو سر ظهر للضوء حديثاً.

وكانت صحيفة “إل ناسيونال” الكاتالونية هي التي نشرت هذه المعلومات في تقرير حمل عنوان “السر الأكثر حميمية لكلارا شيا لماذا ترك بيكيه شاكيرا: مشاكل السرير”.

وفقًا للتقرير، فإن أحد أفضل الأسرار المحفوظة لصديقة بيكيه ولماذا ربما يفضلها لاعب كرة القدم السابق هو أن كلارا تفضل العلاقات غير الأحادية.

علاقات غير أحادية

وتعني العلاقات غير الأحادية، إقامة علاقة عاطفية وحميمة مع أكثر من شخص واحد في الوقت نفسه بعلم وموافقة مختلف أطراف العلاقة.

أي أن الشخص قادر أن يحب أكثر من شخص في آن واحد، فيقيم معهم علاقات بعلم من شريكه ورضاه.

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وكان جيرارد بيكيه يفضل ذلك أكثر من العودة إلى شاكيرا.

وكتبت الصحيفة: “شاكيرا شخص أكثر تحفظا من كلارا ، نظرا لسنها 46 عاما”.

عاشوا كزوجين

وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب الروابط الأسرية ، فإنه على شاكيرا أن تعتني بوالديها وأطفالها في نفس الوقت.

ولأنها تعيش خارج بلدها. تريد النجمة الكولومبية أن يكون كل شي تحت السيطرة.

وعلى الرغم من قبولها أنها غير متزوجة من بيكيه ، إلا أنهما كانا يعيشان في علاقة زوجية بكل الأشكال والأهداف.

وأحد أسباب الأزمة بينهما كان علاقات بيكيه خارج نطاق الزواج ، والمعروفة في الحياة الليلية في برشلونة بحسب الصحيفة.

كلارا شيا أكثر ليبرالية

وعلى عكس النجمة الموسيقية، فإن كلارا شيا ، من ناحية أخرى ، تبلغ من العمر 23 عامًا.

وهذا يعني أن كلارا من جيل آخر، ويمكن أن تكون بعمر ابنة شاكيرا لو أنجبت مبكراً.

ووفقًا لمعجبي كلارا شيا على تويتر ، فهي متابعة منتظمة لحساب عبر “انستجرام” يسمى The Poly Spot” . والذي ينشر فوائد تعدد الزوجات ، العلاقات المتعددة للأزواج . والأزواج الذين يسمحون لشركائهم الحصول على علاقات حب أخرى. وأن حب الزوجين يقوم على الولاء أكثر من الأمانة.

وبالتالي ، وفقًا للصحيفة ، فضل بيكيه أن يكون مع كلارا زوجان يتمتعان بأفكار أكثر ليبرالية بغض النظر عما إذا كانت كاتالونية وشابة ومتعلمة.

على عكس شاكيرا بأسلوب حياتها كنجمة موسيقية، كل ذلك يتلخص في أن بيكيه يريد أن يكون قادرا على فعل ما يريد دائمًا ، ولكن دون إيذاء أحد “.