المغنية البرازيلية التي مارست الجنس الفموي على المسرح تنشر فيديواً إباحياً بـ5 دولارات!

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وطن– بعد ظهور مقاطع الفيديو الدنيئة للمغنية البرازيلية المثيرة للجدل MC Pipokinha، والتي شجّعت قطتين على لعق حلماتها، تسبّبت الفنانة في مزيد من الجدل من خلال الترويج لنفسها عبر موقع OnlyFans.

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حيث تقدّم محتوًى جنسيًا مقابل 3.88 جنيهات إسترلينية شهريًا (أقل من 5 دولارات).

أصبحت MC Pipokinha واحدة من أكثر الفنانين استقطابًا في البرازيل، في الآونة الأخيرة.

تركت المغنية البرازيلية الجمهورَ في حالة من الاشمئزاز، من خلال السماح لأحد المعجبين بممارسة الجنس الفموي معها على خشبة المسرح.

وكذلك قامت بمصّ اللهاية وهي ترتدي ملابس غير مناسبة، في مقطع تظاهرت فيه بأنها طفلة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار“.

“اعتذار عام”

علاوة على ذلك، اضطرّت إلى إصدار اعتذار عام بعد الإدلاء بتعليقات مهينة حول رواتب المعلمين خلال حفل موسيقي في وطنها.

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أدّت تصرفات الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا، إلى قيام مكتب المدعي العام في البرازيل بالتحقيق معها بشأن سوء المعاملة بناءً على نصيحة النائب البرازيلي ماثيوس أروجو لايولا.

قال في ذلك الوقت: “لقد أبلغنا للتو الشرطة الفيدرالية والنيابة العامة الفيدرالية للتحقيق في جريمة سوء المعاملة (zoophilia) التي تمارسها هذه السيدة”.

ترويج محتوًى إباحي

والآن تعمل MC Pipokinha بكامل طاقتها للترويج لمحتواها الإباحي في 23 مارس. وانتقلت إلى تويتر لنشر مقطع فيديو وصورة لعرض منتجها.

في المقطع، كانت MC Pipokinha تداعب وتقبّل وتحتضن رجلاً في السرير.

وفي الصورة، وقفت أمام مرآة الحمام وهي ترتدي حمالة صدر فقط، مع وضع نفس الشخص يده على وجهها.

منذ صعودها إلى الشهرة، أزعجت هذه الفنانة الناس من جميع أنحاء العالم.

سلوك غريب للكبار فقط

قال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: “كل ما أراه عن هذه المرأة هو ضد إرادتي”.

وأضاف آخر: “في كل مرة أرى شيئًا عن هذه المرأة، أريد عدم رؤيته”.

وتصدّرت MC Pipokinha عناوين الصحف هذا الأسبوع، بسبب سلوكها الغريب في الحفلة الموسيقية المصنّفة بأنها للكبار فقط، بعد أن أظهر مقطع فيديو أنّ العديد من المعجبين أخذوها لمكان آخر وقاموا بالتهجّم عليها.

أظهر مقطع فيديو نشر على “تويتر”، أنّ المغنية البرازيلية ذات الاسم الحقيقي دوروث هيلينا دي سوزا ألفيس، كانت تتجول عارية تمامًا وسط الحشد على أكتاف أحد المعجبين، ممسكةً بالميكروفون لتشجيع المعجبين على الغناء مع أغانيها.

ومنذ بداية المقطع، شوهد عدد من الحشد وهم يحاولون الاستيلاء على فخذيها، في حين ظهر آخرون وهم يحاولون تمزيق، قطعة الملابس الوحيدة المتبقية التي كانت المغنية ترتديها.

ومع استمرار الفيديو، تمّت مشاهدة رجلين على الأقل وهما يمسكان ثدييها، بينما كانت تحاول يائسةً صدّهما.