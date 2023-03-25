وجه الفنانة العمانية زارا البلوشي بعد عملية التجميل يصدم الجمهور! (شاهد)

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وطن – صدمت الفنانة العمانية والمقيمة في المملكة العربية السعودية، زارا البلوشي، جمهورها على منصات التواصل الاجتماعيّ، بعدما نشرت صورة جديدة لها عقب اجرائها عملية تجميل جديدة في وجهها .

زارا البلوشي بعد عملية التجميل

وعبّر المتابعون عن صدمتهم من شكل الفنانة العمانية زارا البلوشي بعد عملية التجميل، لدرجة أنّ أحدهم شبّه ما حدث لوجهها بـ”حادث قوي”.

وعلّق أحد المغردين على الصورة وكتب ساخراً: “لو غيرت الراس كله احسن”.

بينام قال آخر: “في الآونة الأخيرة أصبحت عمليات التجميل هي أساس في الوسط الفني أو المشاهير بشكل عام ، وهذا الشيء أثر بشكل كبير على المجتمع العام من ” النساء ” وأصبحت العيادات ممتلئة لتغير بعض الملامح الشكلية لتطابق معيار الجمال(لااعلم من صنف الجمال بهذه الشكل ) لكن على العموم هو امر سيء بكل المقاييس .

وقال مغرد: “هوس التجميل مصيبة .. النتيجة سلبية”، وذكرت أخرى: “وين التجميل بالضبط لاني ما اشوف جمال الصراحة”.

الفنانة العمانية زارا البلوشي تشكو والدتها وطليقها

قبل أيام، ناشدت زارا الفبلوشي لمساعدتها في إيجاد حلٍّ لمشكلتها العائلية، مع كلٍّ من طليقها خالد القحطاني، ووالدتها.

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وخرجت “البلوشي” عبر حسابها في “سناب شات“، قائلة إنها فوجئت بطليقها “القحطاني” يرغب في مصالحتها، رغم انتهاء العلاقة بينهما وانفصالهما منذ سنة.

وأضافت أنه بسبب رغبته في عودتها إليه، بدأت عائلتها بالضغط عليها لأجل ذلك، لافتةً إلى أنها بصدد إلغاء عمليتها الجراحية، نظراً لسوء حالتها النفسية.

وأكدت زارا البلوشي أنّ الضغط الأكبر عليها سببه والدتها، التي تريد أن تجبرها على العودة إلى طليقها، متابعة: “ما أدري.. هل أروح الشرطة وأشكو أمي وطليقي علشان يتركوني”.

زارا البلوشي تبحث عن جهة من اجل ان تقدم شكوى على امها 🤯 pic.twitter.com/mMz2fHunHn — لحظات – MOMENTS (@mennts) March 18, 2023

وذكرت الفنانة العمانية: “أمي كبيرة في السن وكل شوية تتعصب عليا وتقول أنا لا أرضي عليكي إذا ما رجعتي له.. لا أدري ما أفعل.. هل فيه جهة معينة أتوجه لها علشان أشتكي أمي وطليقي.. أقسم بالله نكدوا عليا”.

وتابعت: “أنا داخلة أعمل عملية وأمي بتقولي أنا متبرية منك وإنتي مش داخلة رحمتي وربك مش راضي عليكي”.

سبب طلاق زارا البلوشي من خالد القحطاني

وكانت زارا قد كشفت في 2021، سبب طلاقها من زوجها الثاني خالد القحطاني بعد مرور أقلّ من شهر واحد على ارتباطهما، قائلةً إنه مع أول اختلاف حدث بينهما، أخبرها طليقها أنّ كلّ شيء قسمة ونصيب، ولكنها رفضت أن تناقشه وقتَها، وتوجهت لأهلها مباشرة وأخبرتهم بأنها لا ترغب في الاستمرار بزواجها.

وأضافت: “أرسلت له الله يستر عليك ومهرك بيرجع لك، وبعدها أعلنت انفصالي”، مشيرةً إلى أنّ ما أزعجها أنها كانت تعرف طليقها خالد قبل ارتباطهما بنحو عامين، وأنه كان على اطلاع بكل الصعوبات التي واجهتها مع طليقها الأول، ومحاولاتها لنسيانه وعدم تفكيرها بالارتباط مجدداً.