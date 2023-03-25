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حياتنا

محمد عبده يكشف لأول مرة تفاصيل “ليلته السوداء” مع القذافي “شاعر الخرابيط”!

الملك فهد اعتقد أن وراء اتصال القذافي أمراً جللاً لكنه طلب منه حضور محمد عبده وطلال مداح إلى ليبيا لإحياء ليلة الفاتح من سبتمبر

كتب رفيف عبدالله
محمد عبده يكشف لأول مرة تفاصيل
محمد عبده والقذافي
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وطن– كشف الفنان السعودي محمد عبده، لأول مرة عن موقف جمعه بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ليلة الفاتح

وقال محمد عبده خلال لقاءه في برنامج “بو شعيل” على قناة الرأي الكويتية، والذي يقدمه الفنان الكويتي نبيل شعيل. أن القذافي أجرى اتصالاً بالملك الراحل فهد بن عبدالعزيز.

وأشار فنان العرب إلى أن الملك فهد اعتقد أن وراء الاتصال أمراً جللاً، إلا أنه كان ليطلب منه حضور محمد عبده وطلال مداح إلى ليبيا. وذلك لإحياء ليلة الفاتح من سبتمبر.

وليلة الفاتح هي الليلة التي كانت يحتفل بها الليبيون استذكاراً للانقلاب الذي قام به القذافي على النظام الملكي الليبي.

شخصيتان

وتابع محمد عبده: “معمر القذافي كان لديه شخصيتان، شخصية سياسية وأخرى.. كان لديه دفتر أخضر، يكتب فيه أشعار (عيونك بازوكه.. عيونك صواريخ)، وهذه اختراعات تخصه هو”.

واستطرد: “في ليلة طلب من جميع فناني العرب المغادرة إلا أنا وطلال مداح. جلسنا سويةً في غرفة واحدة. كنت أبعد كثيراً عن بعض أشعاره “الخرابيط”، وطلال كان يؤديها كموال”.

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وتحدث فنان العرب عن سجنه بسبب القذافي، مشيرا إلى أنه بعدما أمضى ليلة مع الزعيم الليبي الراحل في سرت، طلب منه العودة إلى أسرته.

طائرة خاصة وسجن

وأمر القذافي حينها بتسيير طائرة خاصة لإعادة “أبو نورة” إلى جدة

وتابع الفنان السعودي: “عندما دخلنا الأجواء السعودية أمضينا فترة في الجو. وحين هبطت الطائرة على المدرج وجدنا استنفاراً أمنياً على ساحة المطار”.

وأضاف: “أمسكونا ووضعونا جميعاً في السجن. لأن الطائرة لم تستأذن في دخولها للأجواء، باعتبار أن القذافي كان يعارض وجود حدود بين الدول العربية”.

مصر والسعودية

وفي سياق آخر، تصدر اسم محمد عبده التريند قبل أيام بسبب تصريحاته عن السعودية ومصر.

وقال فنان العرب على هامش حفله ضمن جلسات ليالي العاصمة السعودية الرياض: “نحن، السعودية اليوم لكل العرب، هي بيت العرب”.

وأضاف كما يظهر بالفيديو الذي نشرته “روتانا”: “وإن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها”.

وأثارت تصريحات “أبو نورة” جدلاً بين الناشطين الذين هبوا للدفاع عن مصر وكشف سبب إطلاق لقب “أم الدنيا عليها”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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