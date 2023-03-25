تعرّف على أهم 5 فوائد صحية للصيام

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وطن-تشير الدراسات إلى أن الصوم يساعد على تحسين الصحة ويعزز طول العمر، ويساعد في إنقاص الوزن. وفي هذا السياق أوضحت كيري تورينس، المتخصصة في التغذية، كيف يمكن أن يتناسب الصيام مع أسلوب حياتنا الحديث.

ما الصيام؟

الصوم هو الإمساك عن كل طعام وشراب أو بعضهما لمدة معينة. وعلى الرغم من شيوع الصيام في الأنظمة الغذائية اليوم، فإن ممارسة الصيام تعود إلى قرون، وتعتبر واحدة من أقدم العلاجات الطبية، بحسب ما نشره موقع “بي بي سي” الأميركي.

كما يؤدي الصيام دورًا مركزيًا في الممارسات الثقافية والدينية، حيث تمارسه جميع الأديان الرئيسية بشكل أو بآخر. وسواء كان ذلك هو الامتناع عن الطعام والشراب أو تناول نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، يؤكّد الكثيرون بأن عدم تناول الطعام لفترة من الوقت، أمر مهم للغاية.

أهم 5 فوائد صحية للصيام

1. يساعد على إدارة سكر الدم

تدعم العديد من الدراسات استخدام الصيام كوسيلة لتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، على الرغم من أن الجنس قد يلعب دورًا وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

ويبدو أن تخفيف عادات الأكل يمنح الجسم وقتًا للتركيز على وظائف مهمة أخرى، بما في ذلك الوقاية من الأمراض. ومع وضع هذا في الاعتبار، قد يحسن أيضًا قدرة الجسم على إدارة الالتهاب المزمن وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والتصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي.

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3.يدعم وظيفة الدماغ

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الصيام قد يحمي ويحسن نتائج مرض باركنسون والزهايمر، وكذلك يحسن وظائف المخ من خلال دعم الذاكرة ومعالجة الدماغ. وبالمثل، تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الصيام قد يحمي صحة الدماغ ويزيد من إنتاج الخلايا العصبية.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، تشير الدراسات البشرية إلى أن الصيام يمكن أن يقلل من أعراض القلق والاكتئاب ويحسن التواصل الاجتماعي. لكن، يبقى هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم هذه الآثار، ولكن النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن مشجعة.

4. قد يؤخر الشيخوخة ويعزز النمو والتمثيل الغذائي

الصيام، وخاصة اتباع نظام غذائي منخفض البروتين، قد ارتبط في الدراسات التي أجريت على الحيوانات بزيادة متوسط ​​العمر المتوقع.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الصيام يعزز مستويات هرمون النمو البشري، وهو هرمون يلعب دورًا مهمًا في النمو والإصلاح والتمثيل الغذائي وفقدان الوزن وقوة العضلات والأداء البدني.

تقتصر الدراسات الحالية حول طول العمر إلى حد كبير على الحيوانات، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير ذلك بشكل كامل على شيخوخة الإنسان.

5. قد يعزز فقدان الوزن

يلجأ العديد من أخصائيو الحميات إلى الصيام لفقدان الوزن. كما تشير الدراسات إلى أن التحكم في أوقات الوجبات أو فترات الصيام القصيرة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وفقدان الدهون وتحسين نسبة الدهون في الدم.

هذا ليس كل شيء، حيث أظهرت دراسات أخرى أن الصيام يزيد من قدرة التمثيل الغذائي على حرق الدهون والحفاظ على كتلة العضلات وتحسين تكوين الجسم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

هل الصيام آمن للجميع؟

الصوم ليس للجميع.

يُنصح باستشارة طبيبك العام أو أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في أي نظام غذائي جديد، خاصة إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا أو مسنًا، أو لديك أي حالات طبية موجودة مسبقًا (بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم) أو إذا كنت تتناول أدوية.

كما لا ينصح بالصيام لمن يعانون من نقص الوزن أو اضطرابات الأكل أو الحوامل أو المرضعات.