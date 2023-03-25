السبت, مارس 25, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناتعرّف على أهم 5 فوائد صحية للصيام
حياتنا

تعرّف على أهم 5 فوائد صحية للصيام

"التحكم في أوقات الوجبات أو فترات الصيام القصيرة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وفقدان الدهون..."

كتب معالي بن عمر
الصيام watanserb.com
الصيام
- Advertisement -

وطن-تشير الدراسات إلى أن الصوم يساعد على تحسين الصحة ويعزز طول العمر، ويساعد في إنقاص الوزن. وفي هذا السياق أوضحت كيري تورينس، المتخصصة في التغذية، كيف يمكن أن يتناسب الصيام مع أسلوب حياتنا الحديث.

ما الصيام؟

الصوم هو الإمساك عن كل طعام وشراب أو بعضهما لمدة معينة. وعلى الرغم من شيوع الصيام في الأنظمة الغذائية اليوم، فإن ممارسة الصيام تعود إلى قرون، وتعتبر واحدة من أقدم العلاجات الطبية، بحسب ما نشره موقع “بي بي سي” الأميركي.

كما يؤدي الصيام دورًا مركزيًا في الممارسات الثقافية والدينية، حيث تمارسه جميع الأديان الرئيسية بشكل أو بآخر. وسواء كان ذلك هو الامتناع عن الطعام والشراب أو تناول نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، يؤكّد الكثيرون بأن عدم تناول الطعام لفترة من الوقت، أمر مهم للغاية.

الصيام المتقطع

أهم 5 فوائد صحية للصيام

1. يساعد على إدارة سكر الدم

تدعم العديد من الدراسات استخدام الصيام كوسيلة لتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، على الرغم من أن الجنس قد يلعب دورًا وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

ويبدو أن تخفيف عادات الأكل يمنح الجسم وقتًا للتركيز على وظائف مهمة أخرى، بما في ذلك الوقاية من الأمراض. ومع وضع هذا في الاعتبار، قد يحسن أيضًا قدرة الجسم على إدارة الالتهاب المزمن وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والتصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي.

موعد شهر رمضان 2023.. أطول وأقصر أيام الصيام في الدول العربية

الصيام watanserb.com
الصيام
- Advertisement -

3.يدعم وظيفة الدماغ

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الصيام قد يحمي ويحسن نتائج مرض باركنسون والزهايمر، وكذلك يحسن وظائف المخ من خلال دعم الذاكرة ومعالجة الدماغ. وبالمثل، تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الصيام قد يحمي صحة الدماغ ويزيد من إنتاج الخلايا العصبية.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، تشير الدراسات البشرية إلى أن الصيام يمكن أن يقلل من أعراض القلق والاكتئاب ويحسن التواصل الاجتماعي. لكن، يبقى هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم هذه الآثار، ولكن النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن مشجعة.

هذا ما كشفته دراسة جديدة عن فائدة الصيام يومين أسبوعياً

4. قد يؤخر الشيخوخة ويعزز النمو والتمثيل الغذائي

الصيام، وخاصة اتباع نظام غذائي منخفض البروتين، قد ارتبط في الدراسات التي أجريت على الحيوانات بزيادة متوسط ​​العمر المتوقع.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الصيام يعزز مستويات هرمون النمو البشري، وهو هرمون يلعب دورًا مهمًا في النمو والإصلاح والتمثيل الغذائي وفقدان الوزن وقوة العضلات والأداء البدني.

تقتصر الدراسات الحالية حول طول العمر إلى حد كبير على الحيوانات، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير ذلك بشكل كامل على شيخوخة الإنسان.

5. قد يعزز فقدان الوزن

يلجأ العديد من أخصائيو الحميات إلى الصيام لفقدان الوزن. كما تشير الدراسات إلى أن التحكم في أوقات الوجبات أو فترات الصيام القصيرة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وفقدان الدهون وتحسين نسبة الدهون في الدم.

هذا ليس كل شيء، حيث أظهرت دراسات أخرى أن الصيام يزيد من قدرة التمثيل الغذائي على حرق الدهون والحفاظ على كتلة العضلات وتحسين تكوين الجسم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

احذروا..5 أخطاء شائعة تجنبوها خلال الإفطار

الصيام لساعات طويلة عن الطعام
الصيام لساعات طويلة عن الطعام

هل الصيام آمن للجميع؟

الصوم ليس للجميع.

يُنصح باستشارة طبيبك العام أو أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في أي نظام غذائي جديد، خاصة إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا أو مسنًا، أو لديك أي حالات طبية موجودة مسبقًا (بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم) أو إذا كنت تتناول أدوية.

كما لا ينصح بالصيام لمن يعانون من نقص الوزن أو اضطرابات الأكل أو الحوامل أو المرضعات.

دراسة أمريكية حديثة: تقليل السعرات الحرارية أكثر فعالية من الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

المصدربي بي سي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

هذا هو سبب عدم قدرتك على إنقاص الوزن..

حياتنا

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الحليب ومشتقات الألبان؟

حياتنا

أمراض القلب والأوعية الدموية: هذا النوع من الطعام يؤدي إلى زيادة المخاطر

حياتنا

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة شهر؟

حياتنا

النظام الغذائي: طريقة ثورية تُفقدك 34 كيلوجراماً في 10 شهور فقط

حياتنا

افقد الوزن بسهولة عن طريق القيام بهذه الحركة البسيطة بعد تناول الطعام

حياتنا

زلاتان إبراهيموفيتش يقدم 4 نصائح لتكون في كامل لياقتك البدنية

حياتنا

إليك النظام الغذائي الذي سيضمن لك فقدان الوزن في الشتاء

حياتنا

خبير يكشف عن أفضل نظام غذائي لتقليل التدهور المعرفي

حياتنا

مرض الزهايمر: هل يمكن منعه باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط؟

حياتنا

هكذا حصل هذا الرجل على جسم براد بيت في فيلم “نادي القتال” (صور)

حياتنا

كيف أتخلص من الوزن الزائد المكتسب في رمضان؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السيسي سيفوز بـ70%.. عباس كامل يرسم سيناريو انتخابات الرئاسة المصرية ومنافسة شكلية

مغنية برزايلية تتجول عارية تماماً بين الجمهور.. ما فعله الرجال معها كان صادماً! (شاهد)

محمد عبده يكشف لأول مرة تفاصيل “ليلته السوداء” مع القذافي “شاعر الخرابيط”!

منتخب مصر يفوز على مالاوي بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

هروب لا يصدَّق من أحد السجون.. نزيلان حفرا نفقا باستخدام فرشاة أسنان

“ابن زايد” يخشى انهيار اتفاق أبراهام ويرسل مستشاره لـ”نتنياهو” للتحذير وإنقاذ الموقف!

مع بداية رمضان.. أحمد الفيشاوي يفاجئ الجميع بتصرف غريب لا يصدَّق عنه! (شاهد)

رسالة مؤثرة من بدر المطوع لرونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي والدون يرد

بوساطة أمير قطر..الإفراج عن أحد أبطال مقاومة الحرب الأهلية الرواندية بعد اختطافه من الإمارات!

سقوط متسولة مصرية ثروتها 6 ملايين جنيه وهاربة من 35 حكما قضائيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC