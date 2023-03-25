تركي آل الشيخ متهم بسرقة أحد مسلسلات رمضان (مستندات)

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وطن– اتّهم المخرج السعودي عامر الحمود، قناة mbc بانتهاك حقوقه الأدبية فيما يخصّ المسلسل الشهير “طاش ما طاش” الذي عاد للعرض مجدداً، بعد توقّف 12 عاماً، وهو العمل الذي ترعاه هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

وقال الحمود، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع “تويتر”، إنّ قناة mbc انتهكت حقّه الأدبي والفكري بعرضها للمسلسل دون الحصول على موافقته.

وأرفق المخرج في تغريدة صورًا للأحكام التي حصل عليها في القضية الشهيرة بينه وبين القائمين على المسلسل، من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.

1-مؤلم جدا انتهاك حقوقي الادبيه والفكريه في ( طاش ما طاش ) بشكل يومي امام الملايين وبعلم المنتهك باني صاحب الحق وبحكم من محكمة الاستئناف الإداريه بمنطقة الرياض هذا مايحصل اليوم من قناة MBC في عرضها لحلقات طاش بدون الحصول على موافقتي على ذلك@MojKsa @SAIPKSA @media_ksa @mbc1 pic.twitter.com/Vxavkd2vZz — المخرج عامر الحمود (@ameralhamoud) March 24, 2023

وعاد مسلسل طاش ما طاش، للعرض من جديد خلال الموسم الرمضاني، وهذا المسلسل يعتبر من أكثر الأعمال الخليجية التي لاقت إعجاب وقَبول المئات من المشاهدين على مستوى العالم العربي، بسبب طابعه الكوميدي المضحك.

وبدأ عرض هذا المسلسل في عام 1992، واستمر حتى عام 2011، حيث وصل عدد أجزائه 18 جزءاً، قبل أن يعود هذا العام بالجزء الـ19.

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وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة تركي آل الشيخ، قد أعلن عن عودة مسلسل طاش ما طاش في جزئه التاسع عشر.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر“، صورة تجمع ببطلي المسلسل ناصر القصبي، وعبد الله السدحان، وعلقه عليها بمنشور أكد فيه على عودة المسلسل للعرض خلال شهر رمضان 2023.

وتدور قصة طاش ما طاش رمضان 2023 في إطار كوميدي كما هو متعارَف على المسلسل في أجزائه الثمانية عشر السابقة، حيث يناقش قضايا ومشكلات اجتماعية سواء على المستوى المحلي السعودي أو العربي بشكل عام.

ويعتمد الجزء الجديد على أسلوب الحلقات المنفصلة المتصلة، وتدور كل حلقة على قصة مختلفة عن الأخرى.