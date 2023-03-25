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بوساطة أمير قطر..الإفراج عن أحد أبطال مقاومة الحرب الأهلية الرواندية بعد اختطافه من الإمارات!

عملاء روانديون استدرجوا بول روساباجينا للسفر إلى دبي ثم اختطفوه عبر طائرة خاصة

كتب شيراز ماضي
الإفراج عن بول روساباجينا watanserb.com
الحكومة الرواندية تعلن إطلاق سراح بول روساباجينا
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وطن– أعلنت الحكومة الرواندية إطلاقَ سراح بول روساباجينا، الذي صُوّرت بطولته في مواجهة الإبادة الجماعية في الفيلم المرشّح لجائزة الأوسكار “فندق رواندا”، من السجن، اليوم السبت، بعد اعتقاله واحتجازه ومحاكمته من قبل الحكومة الرواندية، في قضيةٍ أثارت إدانة دولية.

وبحسب صحيفة “نيويورك” تايمز، سيُنهي إطلاق سراحه عامين ونصفاً قضاهما في السجن، بعد أن كان قد انتقل إلى الولايات المتحدة وأصبح من أشد المعارضين لبول كاغامي، زعيم رواندا منذ فترة طويلة.

عملية خداع

وفي أغسطس 2020، تعرّض روساباجينا، البالغ من العمر 68 عامًا، لعملية خداع لتشجيعه على السفر إلى الخارج فيما اعتقد أنه رحلة للمشاركة في فعالية للتحدث فيها، واختطفتْه الحكومة الرواندية، وتعرّض للتعذيب، وتمّت محاكمته وأُدين بثماني تهم منها القتل والاختطاف والانتماء لجماعة إرهابية، وحُكم عليه بالسَّجن 25 عاماً.

ودفع “روساباجينا” ببراءته من جميع التهم الموجّهة إليه، ونفى الاتهامات التي وجّهتها الحكومة الرواندية ضده.

وقالت يولاندي ماكولو، المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، في رسالة نصية مكتوبة، إنه سيتم الإفراج عن روساباجينا إلى جانب 19 آخرين أدين معهم في جرائم تتعلق بالإرهاب، وقالت إنه على الرغم من تخفيف أحكام السجن الصادرة بحقهم، بموجب القانون الرواندي، فإنّ ذلك لا “يلغي الإدانة الأساسية”.

وقالت السيدة ماكولو في الرسالة النصية: “لا ينبغي لأي شخص أن يتوهّمَ ما يعنيه ذلك، حيث يوجد إجماع على ارتكاب جرائم خطيرة، والتي أدينوا بها”.

دور أمير قطر في الإفرج عن روسسابجينا

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يأتي الإفراج بعد عدة أشهر من المفاوضات بين البيت الأبيض والحكومة الرواندية وحكومة قطر وعائلة روسسابجينا، ومن المتوقّع أن يغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، ثم إلى الولايات المتحدة، بحسب مسؤول مطّلع على المفاوضات، لم يكن مخوّلاً بالتعليق علناً، وتحدث شريطةَ عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول إنّ المحادثات بدأت في نهاية عام 2022، وإنّ انفراجةً جاءت الأسبوع الماضي في اجتماع بين السيد كاغامي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال قمة أمنية بالدوحة.

وسيأتي إطلاق سراح روسسابجينا قبل أسابيع فقط من احتفال رواندا بالذكرى التاسعة والعشرين للإبادة الجماعية عام 1994، وتمّت الإشادة به لدوره في إيواء وإنقاذ 1268 شخصًا.

وأصبحت تلك القصة نشأة فيلم “فندق رواندا” عام 2004، وجلبت له شهرة عالمية وجوائز متعددة، بما في ذلك الميدالية الرئاسية للحرية في عام 2005 من الرئيس جورج دبليو بوش.

اختطاف روسسابجينا بعد استدراجه لدبي

وكان روسسابجينا، وهو مواطن بلجيكي ومقيم دائم في الولايات المتحدة، يعيش في سان أنطونيو في عام 2020 عندما استدرجه عملاء روانديون للسفر إلى دبي، في الإمارات وبعد ذلك، استقلّ طائرة خاصة معتقدًا أنه كان مسافرًا إلى بوروندي للمشاركة في ندوة نقاشية، فقط ليجد نفسه في العاصمة الرواندية، كيغالي.

وفي الساعات التي تلت ذلك، قال رساباجينا، إنه عُصبت عيناه وتعرّض للتعذيب، واحتُجز في الحبس الانفرادي.

ثم قامت السلطات بعرضه أمام وسائل الإعلام، واتهمته بأنه مؤسّس وزعيم جماعة إرهابية ترعى وتموّل أنشطة إرهابية ضد الروانديين.

وقالت عائلة رساباجينا، التي شنّت حملة دعوة قوية من أجل إطلاق سراحه، في بيان، إنها مسرورة لسماع نبأ إطلاق سراحه و”تأمل في لمّ شمله قريبًا”.

المصدرنيويورك تايمز ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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