الجمعة, مارس 24, 2023
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هل يمكن أن يساعد تناول الموز في إنقاص الوزن؟

إن الموز غني بالسعرات الحرارية مما يجعل من الصعب إضافته إلى نظام غذائي لفقدان الوزن

كتب ايمان الباجي
هل يمكن أن يساعد تناول الموز في إنقاص الوزن؟ watanserb.com
الموز
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وطن يعد الموز من أشهر الفواكه في جميع أنحاء العالم، حيث يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي لها تأثيرات جيدة على الصحة.

فوائد الموز

فالموز يعتبر مصدرًا جيدًا للألياف والبوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى. يمكنك أيضًا استهلاكه بطرق مختلفة.

عند محاولة إنقاص الوزن، هناك العديد من العوامل التي يجب على المرء وضعها في الاعتبار.

فتناول هذه الفاكهة بالطريقة الصحيحة على سبيل المثال قد يساعدك في إنقاص الوزن ويساعدك على تحقيق نتائج أفضل.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “ndtv“، سنتعرف كيف يساعد الموز بالضبط في إنقاص الوزن وكيفية إضافته إلى نظامك الغذائي.

الموز

كيف يمكن أن يساعد الموز في إنقاص الوزن؟

يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للألياف مع كمية ضئيلة من الدهون. ويساعدك تناول الأطعمة الغنية بالألياف على البقاء ممتلئًا لفترة أطول ويساعدك على استهلاك سعرات حرارية أقل.

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إن الموز غني بالسعرات الحرارية مما يجعل من الصعب إضافته إلى نظام غذائي لفقدان الوزن.

يعتبر الموز وجبة خفيفة صحية يمكن أن تساعدك في إنقاص الوزن، فهي فاكهة صحية تحتوي على سعرات حرارية أقل وكمية عالية من الألياف القابلة للذوبان.

إذا كنت تتناول الموز لإنقاص الوزن، فيجب أن تركز على استهلاكك الكلي من السعرات الحرارية. فمن الحكمة أن تخطط وجباتك وفقًا لذلك حتى لا تضيف سعرات حرارية إضافية إلى نظامك الغذائي وتحرق أيضًا كمية كافية.

 كيف تتناول الموز؟

يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات ومعبأ بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي لها فوائد متعددة. ويمكنك تناول الموز كوجبة خفيفة قبل التمرين وبعده.

إن الموز غني بالسعرات الحرارية مما يجعل من الصعب إضافته إلى نظام غذائي لفقدان الوزن

 كما يمكن تناول الموز أثناء وجبة الإفطار وفي المساء كوجبة خفيفة.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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