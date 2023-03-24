منها النميمة..6 عادات سيئة تجعل الموظف غير محبوب في مكان عمله

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وطن– في أغلب الأحيان، نجد في مكان العمل موظف يملك شخصية سامة ويشتهر بسلوكه السلبي، ويسبب الإحباط للموظفين الآخرين، كما عادة ما يكون متطفل وفضولي للغاية.

بالإضافة الى ذلك، هناك عادات معينة لهذا الموظف تجعله غير محبوب للغاية، حسب ما كشفته صحيفة “indiatimes“.



التأخر عن وقت العمل

لا أحد يحب الشخص الذي يتأخر دائمًا في مكان العمل. يمكن للموظف الذين يتأخر باستمرار أن يخلق مشاكل لزملائه في العمل، كما يمكن أن يعطل الاجتماعات ومواعيد العمل الهامة.

وقد يكشف هذا أن هذا الشخص لا يقدر ولا يحترم وقت الآخرين.

ضعف مهارات التواصل

الموظف الذي يكافح من أجل التواصل بشكل فعال وواضح يمكن أن يتسبب في الكثير من سوء الفهم ويمكن أن يؤدي ذلك إلى صراع وإحباط بين أعضاء الفريق.

عدم تحمل المسؤولية

يجب أن يكون الموظف دائمًا مسؤولاً عن أفعاله.

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أولئك الذين يفشلون في تحمل المسؤولية عن أفعالهم أو أخطائهم يمكن أن يسببوا مشاكل للفريق بأكمله. يمكن أن يتسبب في كسر ثقة الآخرين وخلق بيئة عمل سلبية.

النميمة

الموظف الذي يقوم بالانخراط بشكل دائم في النميمة، يقوم بخلق بيئة عمل سامة وتآكل الروح المعنوية، وإتلاف العلاقات، والتأثير سلبًا على الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، لا أحد يحب الشخص الذي يستمر دائمًا في التحدث عن الآخرين.

قلة النظافة

لا أحد يحب أن يكون بجانب الموظف الذي لديه عادات نظافة سيئة. أولئك الذين لا يستحمون بانتظام أو لا يغسلون أيديهم يمكن أن يخلقوا بيئة عمل غير مريحة لزملائهم في العمل.

يمكن أن يثير أيضًا مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة.

عدم المرونة

الشخص الذين لا يرغب في التكيف مع التغييرات أو تجربة أشياء جديدة يمكن أن يجعل من الصعب على أعضاء الفريق الآخرين التقدم.

يعيق هذا كذلك مستويات الإنتاجية الإجمالية للشركة. يمكن أن يخلق أيضًا توترًا وإحباطًا بين أعضاء الفريق الذين يحاولون المضي قدمًا.