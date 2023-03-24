الجمعة, مارس 24, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنامنها النميمة..6 عادات سيئة تجعل الموظف غير محبوب في مكان عمله
حياتنا

منها النميمة..6 عادات سيئة تجعل الموظف غير محبوب في مكان عمله

الموظف الذي يقوم بالانخراط بشكل دائم في النميمة، يقوم بخلق بيئة عمل سامة وتآكل الروح المعنوية، وإتلاف العلاقات، والتأثير سلبًا على الإنتاجية

كتب ايمان الباجي
منها النميمة..6 عادات سيئة تجعل الموظف غير محبوب في مكان عمله watanserb.com
مكان العمل
- Advertisement -

وطنفي أغلب الأحيان، نجد في مكان العمل موظف يملك شخصية سامة ويشتهر بسلوكه السلبي، ويسبب الإحباط للموظفين الآخرين، كما عادة ما يكون متطفل وفضولي للغاية.

بالإضافة الى ذلك، هناك عادات معينة لهذا الموظف تجعله غير محبوب للغاية، حسب ما كشفته صحيفة “indiatimes“.

التأخر عن وقت العمل

لا أحد يحب الشخص الذي يتأخر دائمًا في مكان العمل. يمكن للموظف الذين يتأخر باستمرار أن يخلق مشاكل لزملائه في العمل، كما يمكن أن يعطل الاجتماعات ومواعيد العمل الهامة.

الموظف الذي يقوم بالانخراط بشكل دائم في النميمة، يقوم بخلق بيئة عمل سامة وتآكل الروح المعنوية، وإتلاف العلاقات

وقد يكشف هذا أن هذا الشخص لا يقدر ولا يحترم وقت الآخرين.

ضعف مهارات التواصل

الموظف الذي يكافح من أجل التواصل بشكل فعال وواضح يمكن أن يتسبب في الكثير من سوء الفهم ويمكن أن يؤدي ذلك إلى صراع وإحباط بين أعضاء الفريق.

عدم تحمل المسؤولية

يجب أن يكون الموظف دائمًا مسؤولاً عن أفعاله.

- Advertisement -

أولئك الذين يفشلون في تحمل المسؤولية عن أفعالهم أو أخطائهم يمكن أن يسببوا مشاكل للفريق بأكمله. يمكن أن يتسبب في كسر ثقة الآخرين وخلق بيئة عمل سلبية.

النميمة

الموظف الذي يقوم بالانخراط بشكل دائم في النميمة، يقوم بخلق بيئة عمل سامة وتآكل الروح المعنوية، وإتلاف العلاقات، والتأثير سلبًا على الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، لا أحد يحب الشخص الذي يستمر دائمًا في التحدث عن الآخرين.

قلة النظافة

لا أحد يحب أن يكون بجانب الموظف الذي لديه عادات نظافة سيئة. أولئك الذين لا يستحمون بانتظام أو لا يغسلون أيديهم يمكن أن يخلقوا بيئة عمل غير مريحة لزملائهم في العمل.

يمكن أن يثير أيضًا مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة.

لا أحد يحب أن يكون بجانب الموظف الذي لديه عادات نظافة سيئة

عدم المرونة

الشخص الذين لا يرغب في التكيف مع التغييرات أو تجربة أشياء جديدة يمكن أن يجعل من الصعب على أعضاء الفريق الآخرين التقدم.

يعيق هذا كذلك مستويات الإنتاجية الإجمالية للشركة. يمكن أن يخلق أيضًا توترًا وإحباطًا بين أعضاء الفريق الذين يحاولون المضي قدمًا.

المصدرصحيفة IndiaTimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رونالدو يحمل مصحفا على متن طائرة.. حقيقة الصورة التي أثارت ضجة

القرآن والكتاب المقدّس.. فيما يلي الكتب الأكثر قراءة في التاريخ..

بعد ارتداء شاب فستان زفاف ووضع المكياج.. قصة زفة رمضان التي أشعلت تريند مصر

6 نصائح للحصول على رائحة طيبة دون استخدام العطر

4 أرقام قياسية جديدة لدون كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال (فيديو)

سعودية توثّق تغير شكل يديها بعد تخرجها في معهد التدريب النسائي بكلية الملك فهد (فيديو)

أطباء يحذرون.. لهذا السبب يجب ألا تفرك عينيك كثيرًا

إقالة جوليان ناجيلسان من تدريب بايرن ميونخ على المُحك وهذا هو البديل

هل استعان بوتين بـ”دوبلير” في زياراته الخارجية؟.. صور غريبة تثير جدلا

7 مهارات أساسية تفصل بين الأطفال الناجحين والفاشلين.. وكيف يمكن للوالدين تعليمهم؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC