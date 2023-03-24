الجمعة, مارس 24, 2023
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عُثر عليهما عاريين.. وفاة مصري ومصرية أثناء علاقة غير شرعية في نهار رمضان

الاثنان لقيا مصرعهما جراء تسرب للغاز أثناء وجودها في الشقة

كتب خالد السعدي
وفاة مصري ومصرية watanserb.com
وفاة مصري ومصرية إثر تسرب الغاز
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وطن- توفي مصري ومصرية، في نهار أول أيام رمضان، أثناء علاقة غير شرعية، وذلك إثر تسرب الغاز في منزل كانا موجودَين به، ولقيا مصرعهما اختناقا.

البداية كانت مع تلقي الأجهزة الأمنية في العاصمة القاهرة، بحدوث تسرب غاز في أحد المنازل بمنطقة المعصرة، فتم الانتقال على الفور لمعاينة الحادث.

وعثرت الأجهزة الأمنية، على جثتي الرجل والسيدة وهما عاريتان، حيث فارقا الحياة أثناء إقامتهما العلاقة غير الشرعية اختناقا بالغاز نتيجة التسرب الذي حدث.

وأفادت التحقيقات الأولية، بعدم وجود شبهة جنائية، وأن الرجل والسيدة توفيا خنقا في أول يوم رمضان، إثر تسرب الغاز ونقص الأكسجين، وتبين أن الاثنين تربطهما علاقة “غير شرعية”، وفق صحيفة المصرية اليوم.

وفاة صيدلانية وابنتيها بتسرب الغاز.. والجاني رب الأسرة

وحوادث تسرب الغاز شائعة جدا في مصر، وكثيرا ما تتسبب في سقوط وفيات، بينها الفاجعة التي وقعت في مدينة طنطا في دلتا مصر، حيث لقيت طبيبة صيدلانية وابنتيها مصرعهن جراء تسرب للغاز، وقد تم تشييعهن يوم الثلاثاء في مشهد جنائزي مهيب.

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وفاة صيدلانية وابنتيها بتسرب الغاز.. والجاني رب الأسرة

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من الأهالي بشأن سريب غاز بشقة في شارع الحمزاوي التابع لقسم أول طنطا، ووجود ضحايا.

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وانتقلت أجهزة الحماية المدنية وقوات الأمن إلى مكان البلاغ، حيث سُجلت وفاة صيدلانية وطفلتيها، أودعت جثامينهم مشرحة أحد المستشفيات للكشف الطبي.

تبين من المعاينة وجود تسرب غاز داخل المنزل، كان السبب في واقعة وفاة: “منى السروجي – 42 عامًا، وابنتيها “زينة – 17 عاما – طالبة بالمرحلة الثانوية”، و”جميلة – 7 سنوات – بالصف الثاني الابتدائي”. وقد عُثر على الجثامين ملقاة في صالة المسكن.

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث قسم أول طنطا ضلوع الزوج في مقتل زوجته وابنتيه، بعدما فتح منفذ الغاز داخل المسكن عليهن أثناء نومهن.

وألقي القبض على الزوج، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وادعى تعرضه لحالة نفسية سيئة بعد تراكم الديون وقرر التخلص من أسرته. وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بالتزامن، حذرت إدارة الحماية المدنية من تسرب الغاز الذى يحدث عادة داخل المنازل، وينتج عنه وقوع الضحايا أو مصابين نتيجة لحدوث اختناق لمادة ثانى أكسيد الكربون والتى تؤدى إلى اندلاع الحرائق داخل الحمامات أو المطابخ بالشقق السكنية.

ونصحت الإدارة التابعة لوزارة الداخلية، بالتأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب، وإجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت، والتأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

وقالت الإدارة: “إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب”، وفق إعلام محلي.

المصدرالمصرية اليوم، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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