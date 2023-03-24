ذاكر نايك في سلطنة عمان.. فيديو يشعل مواقع التواصل بظهوره داخل صيدلية! (شاهد)

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وطن– في واقعة تدل على تواضعه الشديد رغم شهرته العالمية، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطقطع فيديو للداعية الهندي ذاكر نايك خلال تواجده في إحدى الصيدليات في سلطنة عمان.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الداعية الهندي وهو يقف أمام الكاشير ليحاسب عما اشتراه من الصيدلية دون حراسة أو مرافقين.

متداول :

شخص يوثق أحدث ظهور للشيخ الدكتور ذاكر نايك في إحدى صيدليات سلطنة عمان pic.twitter.com/RMooJ9PvqG — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) March 23, 2023

ذاكر نايك يصل سلطنة عمان

وكان الداعية الهندي ذاكر نايك، قد وصل الأربعاء، إلى العاصمة العمانية مسقط، بدعوة رسمية من وزارة الاوقاف، حيث سيقدم عدداً من المحاضرات بعنوان: “القرآن الكريم ضرورة عالمية”.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بمكتب الإفتاء عن تنظيم محاضرة للداعية الإسلامي الشهير الدكتور ذاكر نايك بعنوان “القرآن الكريم ضرورة عالمية”ن وهي المحاضرت التي تم عقدها مساء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض “مسرح مدينة العرفان”.

مفتي سلطنة عمان يستقبل ذاكر نايك

ومما يؤكد مكانته لدى علماء المسلمين، فقد التقى مفتي سلطنة عمان الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي، بالداعية ذاكر نايك، على هامش زيارته إلى السلطنة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

📷 التقى بمفتي السلطنة الشيخ #أحمد_الخليلي … حضور مهيب لمحاضرة الداعية الإسلامي الشهير #ذاكر_نايك في #سلطنة_عمان 🇴🇲 pic.twitter.com/lFV1hu7fYk — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 23, 2023

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حقيقة اعتقال ذاكر نايك في سلطنة عُمان

وتزامنت زيارة الداعية ذاكر نايك لسلطنة عمان مع انتشار العديد من الشائعات حول عزم السلطات اعتقاله بتنسيق مع السلطات الهندية، وهو ما نفته وسائل إعلام عمانية، حيث أكدت أن ما يتم تداوله ليس إلا ضربا من الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى تشويه صورة السلطنة.

وسائل إعلام هندية: تواصلت وكالة الإستخبارات الهندية والسفارة الهندية مع السلطات العمانية.. ومن المحتمل أن يتم اعتقال ذاكر نايك عند وصوله إلى عمان وترحيله إلى الهند. pic.twitter.com/9DR3HdihVi — مسقط ١٩٧٠ (@SaidAhmed1987) March 21, 2023

ذاكر نايك يطمئن محبيه

كما وظهر الداعية الهندي ذاكر نايك، أمس الأربعاء، في مقطع فيديو طمئن خلاله متابعيه حول سلامته الجسدية.

وقال في مقطع فيديو شاركه الشيخ “حاتم آل عبد السلام” : “الحمد الله.. مرحباً أصدقائي، معكم الدكتور ذاكر نايك يُحييكم، وصلت أخيراً مسقط وقد حظيت باستقبال حار من قبل السلطات العمانية في المطار”.

د.ذاكر يسلم عليكم و يطمئنكم بأنه بخير و بعافية و يدعوكم جميعا لحضور محاضراته في مركز عمان للمعارض و جامعة السلطان قابوس.جزاكم الله خيرا pic.twitter.com/bvXhdki4Gx — حاتم آل عبدالسلام (@HatimIIC) March 22, 2023

من هو ذاكر نايك؟

وذاكر نايك، هو داعية إسلامي ذائع الصيت حول العالم، ولد في 18 أكتوبر عام 1965 في مدينة مومباي بالهند، لعائلةٍ مسلمة طبية، فقد كان أبوه عبد الكريم محمد نايك طبيبا جراحا وناشطا اجتماعيا.

ودرس علم مقارنة الأديان، وأطلق عليه الشيخ أحمد ديدات لقب “ديدات الأكبر”، هو مؤسس ومدير شبكة “تلفزيون السلام”.