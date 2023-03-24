الجمعة, مارس 24, 2023
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الهدهد

ذاكر نايك في سلطنة عمان.. فيديو يشعل مواقع التواصل بظهوره داخل صيدلية! (شاهد)

ذاكر نايك كان قد وصل لسلطنة عمان يوم الأربعاء لإلقاء عدد من االمحاضرات بعنوان: القرآن الكريم ضرورة عالمية"

كتب شيراز ماضي
ذاكر نايك داخل صيدلية watanserb.com
الداعية الهندي ذاكر نايك
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وطن– في واقعة تدل على تواضعه الشديد رغم شهرته العالمية، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطقطع فيديو للداعية الهندي ذاكر نايك خلال تواجده في إحدى الصيدليات في سلطنة عمان.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الداعية الهندي وهو يقف أمام الكاشير ليحاسب عما اشتراه من الصيدلية دون حراسة أو مرافقين.

ذاكر نايك يصل سلطنة عمان

وكان الداعية الهندي ذاكر نايك، قد وصل الأربعاء، إلى العاصمة العمانية مسقط، بدعوة رسمية من وزارة الاوقاف، حيث سيقدم عدداً من المحاضرات بعنوان: “القرآن الكريم ضرورة عالمية”.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بمكتب الإفتاء عن تنظيم محاضرة للداعية الإسلامي الشهير الدكتور ذاكر نايك بعنوان “القرآن الكريم ضرورة عالمية”ن وهي المحاضرت التي تم عقدها مساء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض “مسرح مدينة العرفان”.

مفتي سلطنة عمان يستقبل ذاكر نايك

ومما يؤكد مكانته لدى علماء المسلمين، فقد التقى مفتي سلطنة عمان الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي، بالداعية ذاكر نايك، على هامش زيارته إلى السلطنة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

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حقيقة اعتقال ذاكر نايك في سلطنة عُمان

وتزامنت زيارة الداعية ذاكر نايك لسلطنة عمان مع انتشار العديد من الشائعات حول عزم السلطات اعتقاله بتنسيق مع السلطات الهندية، وهو ما نفته وسائل إعلام عمانية، حيث أكدت أن ما يتم تداوله ليس إلا ضربا من الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى تشويه صورة السلطنة.

ذاكر نايك يطمئن محبيه

كما وظهر الداعية الهندي ذاكر نايك، أمس الأربعاء، في مقطع فيديو طمئن خلاله متابعيه حول سلامته الجسدية.

وقال في مقطع فيديو شاركه الشيخ “حاتم آل عبد السلام” : “الحمد الله.. مرحباً أصدقائي، معكم الدكتور ذاكر نايك يُحييكم، وصلت أخيراً مسقط وقد حظيت باستقبال حار من قبل السلطات العمانية في المطار”.

من هو ذاكر نايك؟

وذاكر نايك، هو داعية إسلامي ذائع الصيت حول العالم، ولد في 18 أكتوبر عام 1965 في مدينة مومباي بالهند، لعائلةٍ مسلمة طبية، فقد كان أبوه عبد الكريم محمد نايك طبيبا جراحا وناشطا اجتماعيا.

ودرس علم مقارنة الأديان، وأطلق عليه الشيخ أحمد ديدات لقب “ديدات الأكبر”، هو مؤسس ومدير شبكة “تلفزيون السلام”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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