“البحرينيون غير مهتمين بقتل الفلسطينيين”.. تقارب غير مسبوق بين المنامة وتل أبيب (تقرير عبري)

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وطن- “يكتب رجال الأعمال الإسرائيليون والبحرينيون التاريخ وهم يتطلعون إلى المستقبل في المنامة”.. تحت هذا العنوان، نشر موقع صحيفة الأخبار اليهودية تقريرا بشأن استضافة المنامة الأسبوع الماضي، مؤتمر “التواصل من أجل الابتكار”، والذي عُقد لتحفيز التعاون ودفع العلاقات بين الجانبين إلى الأمام.

الصحيفة قالت إنه منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم في عام 2020 ، واصلت حكومتا إسرائيل والبحرين البناء على هذا الاتفاق الأولي، لكن الحدث الحقيقي حدث الأسبوع الماضي في الطابق 45 من فندق ويندام جراند في المنامة، حيث التقى مسؤولون حكوميون بحرينيون وشركات أعمال، للمرة الأولى على الإطلاق ، مع شركات إسرائيلية لاستكشاف سبل التعاون وإمكانية تطوير الأعمال.

جمع مؤتمر “Connect2Innovate” بين المسؤولين الحكوميين والشركات الكبرى والمنظمات الدولية ومجتمعات الأعمال والمبتكرين التقنيين للتركيز على التحديات عبر التكنولوجيا المالية واللوجستيات وتغييرات الإمداد والمياه والطاقة والمناخ.

كان هذا الحدث مبادرة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة البحرينية ومجلس التنمية الاقتصادية (EDB) وسفارة البحرين في إسرائيل وسفارة إسرائيل في البحرين ، جنبًا إلى جنب مع Start-Up Nation Central (SNC) – وهي منظمة غير ربحية الحكومات والشركات والمستثمرين في بيئة الابتكار الإسرائيلية.

وقال حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة الداخلية والخارجية في وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، للصحيفة، إنه مسرور بالإقبال وسعداء بالحدث، وأوضح أنه يود زيارة إسرائيل رغم أنه لم يزرها بعد.

المؤتمر تزامن مع توتر العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب

عُقد المؤتمر في الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات العربية المتحدة أنها ستوقف المشتريات العسكرية من إسرائيل بسبب مخاوف من أن الاحتجاجات السياسية التي تجري في جميع أنحاء البلاد قد تزعزع استقرار الحكومة.

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في الوقت نفسه ، تصالحت المملكة العربية السعودية مع إيران ، وانتشرت التكهنات بأن البحرين يمكن أن تحذو حذوها، بالإضافة إلى ذلك ، لطالما اعتُبِر صراع إسرائيل مع الفلسطينيين عقبة أمام علاقات إسرائيل بالدول العربية والإسلامية.

القضية الفلسطينية لا تؤثر على العلاقات البحرينية الإسرائيلية

لكن لا يبدو أن الجغرافيا السياسية والقضية الفلسطينية تؤثران على تلك العلاقة، فكانت المخاوف من أن قرار الإمارات أو الصفقة السعودية الإيرانية أو الاضطرابات السياسية في إسرائيل أو (استشهاد فلسطينيين) سيثير الغضب في البحرين لم تدم طويلاً، حيث لم يطرح هذا الموضوع أي مسؤول حكومي أو ممثل أعمال.

ووفق التقرير، فمن الواضح أن الأعمال كانت في أذهان الجميع ، ولا يبدو أن أحدًا مهتمًا بضخ السياسة في العلاقة الجديدة والمزدهرة القائمة إلى حد كبير إن لم يكن فقط على العلاقات التجارية الثنائية.

على سبيل المثال ، قال عصام عيسى الخياط رئيس تطوير الاستثمار في وزارة الداخلية البحرينية، إنه متفائل بشأن مستقبل العلاقات بين الشركات الإسرائيلية والبحرينية.

وأعرب سفير البحرين لدى إسرائيل خالد يوسف أحمد الجلاهمة، عن حماسه في المؤتمر. وقال: “أنا واثق من أن الأدوات والمنتجات التكنولوجية التي طورتها الشركات الناشئة الإسرائيلية ستعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد البحريني والعكس صحيح”.

ووقعت الشركة، خلال المؤتمر، مذكرة تفاهم مع الهيئة الحكومية البحرينية تمكين لتعزيز وتقوية تنمية رأس المال البشري بين البحرين وإسرائيل.

ومع ذلك ، قال السفير الإسرائيلي في البحرين إيتان نائِع، في تصريحات للصحيفة، إن أهم ما تم التوصل إليه من المؤتمر هو أنه “يحدث بالفعل”.

وأشار إلى أن وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو ، كان قد حضر المؤتمر قبل ساعات قليلة من إقلاعه إلى الهند.

وقال نيه: “كان بإمكانه أن يقول إنه لا يستطيع الحضور إلى المؤتمر.. أعتقد أنه يقول شيئًا ما”، وأضاف: “أشعر أن شيئًا ما يحدث.. هناك بالفعل محادثات حول الشراكات.. أرى اجتماعات في جميع أنحاء المدينة حول قضايا مختلفة مثل التكنولوجيا المالية والطاقة”.

وذكر التقرير أنه بينما تعمل حركة المقاطعة BDS في الدول الغربية على تشويه سمعة إسرائيل ومنع الناس من شراء المنتجات الإسرائيلية، فإن المسلمين في الشرق ليس لديهم مثل هذه المصلحة.

وبحسب “نائيه”، فإن الزائرين البحرينيين إلى إسرائيل أصيبوا بالذهول من الطريقة التي عوملوا بها بشكل جيد، وكرم ضيافة الشركات الإسرائيلية ، وسائقي سيارات الأجرة الذين رفضوا أخذ أموالهم عندما سمعوا أنهم من البحرين “هل لديك أية شكاوى؟” سألهم نائيه. أجابوا: “نعم.. لم يكن لدينا الوقت الكافي للتسوق للمنتجات الإسرائيلية.”

وأكد نائيه أنه من المهم تغيير التصورات عن إسرائيل من الأبيض والأسود إلى المعقد، وأن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك، كما قال، هي حمل الناس على القدوم وزيارة إسرائيل ، حيث يمكنهم أن يروا بأنفسهم الفروق الدقيقة في المجتمع والثقافة الإسرائيليين.

واقترح أن تمول إسرائيل برنامج “تاغليت” من شأنه جلب العرب والمسلمين في رحلات إلى إسرائيل لرؤية الدولة بأنفسهم.

و”تاغليت-بيرثرايت إسرائيل”، المعروفة أيضًا باسم بيرثرايت إسرائيل، هي منظمة تعليمية غير ربحية ترعى رحلات تراثية مجانية لمدة عشرة أيام إلى إسرائيل للشباب من أصل يهودي.

وذكر التقرير: “كان السؤال غير المعلن في الهواء هو ما إذا كان من المحتمل أن تصبح المملكة العربية السعودية الدولة التالية التي تطور علاقة علنية مع إسرائيل ، سواء على مستوى الحكومة أو الأعمال”.

لكن بحسب نائيه ، المملكة العربية السعودية ليست اللعبة النهائية ، بل هي المفتاح لبقية العالم الإسلامي، في حين أنه من الصحيح أن اتفاقيات أبراهام مع الإمارات والبحرين لم تتم إلا بإذن من السعوديين، فمن المحتمل أن تنتظر دول إسلامية أخرى، مثل إندونيسيا أو ماليزيا، مستوى معينًا من اتفاق إسرائيلي سعودي قبل أن تقرر التطبيع معها، وإسرائيل كذلك.