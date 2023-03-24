الجمعة, مارس 24, 2023
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رياضة

إقالة جوليان ناجيلسان من تدريب بايرن ميونخ على المُحك وهذا هو البديل

كتب فارس أبو شيحة
جوليان ناجيلسان watanserb.com
جوليان ناجيلسان
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وطن- كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الموثوق في انتقالات كرة القدم، عن اقتراب إدارة نادي بايرن ميونخ من إقالة جوليان ناجيلسان من تدريب الفريق البافاري الألماني.

وقال الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)،  “بايرن ميونخ يفكر بجدية في إقالة جوليان ناجيلسان من تدريب الفريق. كما وتجرى المناقشة على الصعيد الداخلي، وسيتم اتخاذ القرار قريباً بذلك”.

إقالة جوليان ناجيلسان من ترتيب بايرن ميونخ

وأضاف الموثوق رومانو، ” تم تأكيد الخبر الحصري، توماس توخيل أصبح رسمياً مدرباً جديداً لنادي بايرن ميونخ”.

كما ويعد المدرب الألماني توخيل من أبرز المرشحين لتولي تدريب الإدارة الفنية لفريق بايرن ميونخ ( البافاري) خلال الفترة القادمة.

وختم الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، ” المدرب توماس توخيل قبل بالشروط، كما وتم الموافقة على العقد وجاري إعداد الوثائق”.

إقالة جوليان ناجيلسان
إقالة جوليان ناجيلسان
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ومن المؤكد أن يعلن نادي بايرن ميونخ فسخ تعاقده مع المدرب الألماني الشاب ناجيلسان، واقتراب مواطنه توماس توخيل لتولي مهمة التدريب.

بايرن ميونخ في منافسات الدوري الألماني

وفي سياق آخر، سيلتقي فريق بايرن ميونخ (البافاري). أمام منافسه بوروسيا دورتموند، السبت، في منافسات الجولة ال26 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وخاض فريق بايرن ميونخ 25 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 17 مباراة، وتعادل في مباراتين. فيما تلقى الخسارة في 6 مباريات لهذا الموسم.

توماس توخيل
توماس توخيل

ويحتل فريق بايرن ميونخ وصافة ترتيب الدوري الألماني الممتاز. برصيد 53 نقطة، كما وخلف المتصدر بوروسيا دورتموند بفارق نقطة وحيدة برصيد 52 نقطة للموسم الجاري.

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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