إقالة جوليان ناجيلسان من تدريب بايرن ميونخ على المُحك وهذا هو البديل

وطن- كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الموثوق في انتقالات كرة القدم، عن اقتراب إدارة نادي بايرن ميونخ من إقالة جوليان ناجيلسان من تدريب الفريق البافاري الألماني.

وقال الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، “بايرن ميونخ يفكر بجدية في إقالة جوليان ناجيلسان من تدريب الفريق. كما وتجرى المناقشة على الصعيد الداخلي، وسيتم اتخاذ القرار قريباً بذلك”.

وأضاف الموثوق رومانو، ” تم تأكيد الخبر الحصري، توماس توخيل أصبح رسمياً مدرباً جديداً لنادي بايرن ميونخ”.

كما ويعد المدرب الألماني توخيل من أبرز المرشحين لتولي تدريب الإدارة الفنية لفريق بايرن ميونخ ( البافاري) خلال الفترة القادمة.

وختم الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، ” المدرب توماس توخيل قبل بالشروط، كما وتم الموافقة على العقد وجاري إعداد الوثائق”.

ومن المؤكد أن يعلن نادي بايرن ميونخ فسخ تعاقده مع المدرب الألماني الشاب ناجيلسان، واقتراب مواطنه توماس توخيل لتولي مهمة التدريب.

وفي سياق آخر، سيلتقي فريق بايرن ميونخ (البافاري). أمام منافسه بوروسيا دورتموند، السبت، في منافسات الجولة ال26 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

