الأطباء يحذرون.. لهذا السبب تجنب استخدام أعواد القطن عند تنظيف أذنيك

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وطن- يمكن أن يكون انسداد الأذن مزعجًا، ومؤلمًا، مما يجعل العديد من الأشخاص يقومون بإزالة هذه المادة بالأعواد القطنية.

استعمال أعواد القطن يعدّ من أكثر الطرق الشائعة لتنظيف الأذن، لكن حسب الأطباء، فإنّ هذه العادة تضرّ أكثر مما تنفع، ولها مخاطر عديدة نكشفها في هذا التقرير الذي نشرته مجلة “bestlife” الأمريكية.

تدفع الشمع إلى داخل قناة الأذن

قد يبدو الأمر غير منطقي، لكنّ أعواد القطن غالبًا ما تدفع الشمع إلى داخل أذنيك بدلاً من التخلص من الشمع المتراكم بداخلها.

يحدث انسداد الأذن الشمعي عند تراكم شمع الأذن داخل الأذن، وهو شائع بشكل خاص عند كبار السن، حيث يميل الشمع إلى أن يصبحَ أكثر صلابة في الملمس مع تقدمنا في العمر.

وتشمل أعراض انسداد الأذن الشمعي؛ فقدانَ السمع، وجعاً في الأذن، الشعور بالدوخة وطنيناً في الأذنين.



تمزّق طبلة الأذن

أعواد القطن معروفة بأنها تسبّب إصابات، خاصة عند استخدامها للحفر بعمق داخل قناة الأذن.

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إن استخدامها لتنظيف الأذن يتسبّب في العديد من الكوارث، فعند إدخال تلك الأعواد إلى الأذن يمكن أن تصل إلى طبلة الأذن بسهولة، ما يؤدي بدوره إلى إيذاء مجرى السمع أو يتسبّب في إحداث ثقب غشاء طبلة الأذن.

تجعلك تشعر بحكة في الأذن

من النتائج الشائعة الأخرى لاستخدام أعواد القطن لإزالة شمع الأذن، أنها قد تسبّب الحكة.

أظهرت الدراسات أنّ شمع الأذن له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات. إذا لم تكن أذناك تحتويان على ما يكفي من شمع الأذن، فمن المحتمل أن تشعر بالحكة وعدم الارتياح.

ما يمكنك فعله

بينما يقول بعض الخبراء، إنه لا بأس من استخدام الأعواد القطنية بعناية لتنظيف الجزء الخارجي من أذنيك، يجب ألا تستخدمها أبدًا للتنظيف بعمق داخل قناة الأذن.

بدلاً من ذلك، يوصي الخبراء باستخدام منشفة مبللة ودافئة.



وكل ما عليك فعله هو استخدامها لتنظيف الجزء الخارجي من أذنك. وبمجرد الانتهاء، استخدم منشفة أخرى لتجفيف أذنيك.

هذه الطريقة تعدّ وسيلة جيدة واستباقية للحفاظ على أذنيك نظيفة، والمساعدة في منع التهاب الأذن.