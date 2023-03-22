الأربعاء, مارس 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا4 طرق بسيطة للتخلص من إدمان "السوشيال ميديا"..جربها
حياتنا

4 طرق بسيطة للتخلص من إدمان “السوشيال ميديا”..جربها

تدفعك بعض وسائل التواصل الاجتماعي، لا إرادياً، إلى مقارنة نفسك بالآخرين

كتب ايمان الباجي
4 طرق بسيطة للتخلص من إدمان
إدمان "السوشيال ميديا"
- Advertisement -

وطن– عند الاستيقاظ من النوم، أول شيء قد نقوم به هو فتح الهاتف وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي  للحصول على الأخبار والمعلومات. لكن سواء أدركنا ذلك أم لا، فقد تؤثر هذه العادة على صحتنا.

السوشيال ميديا

تعد وسائل التواصل الإجتماعي طريقة ملائمة للبقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة ومواكبة الأخبار والمناقشات عبر الإنترنت. وفي بعض الأحيان تعطينا تلك الجرعة اليومية من التحفيز.

 ولكن إذا وجدت نفسك أنك تقضي ساعات تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أنك مدمن عليها.

يعد إدمان وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا حقيقيًا هذه الأيام.

ومع تدفق المعلومات والخيارات المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجد الناس صعوبة في التغلب على هذا الإدمان وغالبًا ما يتم تركهم في حيرة من أمرهم.

كيف تعالج إدمان مواقع التواصل الاجتماعي؟

 بعض الأسباب الرئيسية لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي هي تدني احترام الذات والقلق والاكتئاب وعدم الرضا الشخصي بين المراهقين والناس هذه الأيام.

إذا وجدت نفسك أنك تقضي ساعات تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أنك مدمن عليها
- Advertisement -

يشعر معظم الناس براحة أكبر في التعامل مع شخص ما افتراضيًا أكثر من التفاعل الشخصي لأنهم لا يشعرون بالارتياح تجاه أنفسهم.

وإذا كنت من عشاق وسائل التواصل الاجتماعي وتتساءل “كيف تتخلص من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي؟” فتابع قراءة هذا التقرير الذي نشره موقع “healthshots“.

البحث عن بدائل لوسائل التواصل الإجتماعي

انتبه للوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وإذا شعرت أنك تقضي الكثير من الوقت على هذه المنصات، ينصح الخبراء بالبحث عن بدائل  أخرى لوسائل التواصل الإجتماعي والتي قد تحتوي على الإمكانات والخصائص والمميزات ذاتها التي قد تجدها على الفيسبوك أو على الإنستغرام.

ممارسة هواية أو نشاط

حتى لو كانت وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك بطرق جيدة، فإن قضاء وقت غير محدود يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

إذا كنت ترغب في التخلي عن هذه العادة السيئة، فقم بممارسة هواية أو نشاط تحبه وقد يساعدك هذا في تقليل الوقت الذي تقضية على هذه المنصات.

تحديد أوقات معينة لإستعمال السوشيال ميديا

قد يكون الابتعاد تمامًا عن وسائل التواصل الاجتماعي هو أسوأ نصيحة لشخص يكافح الإدمان بالفعل.

بدلاً من ذلك، يمكنك أن تختار مدة معينة تستخدم فيها مواقع التواصل.

عند الاستيقاظ، أول شيء قد نقوم به هو فتح الهاتف وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي

لا تقارن نفسك بالآخرين

تدفعك بعض وسائل التواصل الاجتماعي، لا إرادياً، إلى مقارنة نفسك بالآخرين.

وللتخلص من هذا الشعور، يجب عليك وضع أهدافك الخاصة من دون أي مقارنة، وحدد أفضل ما يناسبك، ونفذ الأمر نفسه دون مقارنة نموك بالآخرين.

المصدرموقع "healthshots"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

لن تصدق ما ستراه عيناك…امرأة تلف رأسها بزاوية 180 درجة (فيديو)

الهدهد

“سعر الجرعة وابتزاز جنسي”.. قصة صادمة لفتاة عُمانية مُدمنة وهذا ما وُجد على هاتفها (شاهد)

حياتنا

متعاطي للمخدرات في الإمارات كاد يرتكب مذبحة في منزله .. هذا ما حدث في آخر لحظة!

حياتنا

شقيق “دي كابريو”: أخي أكبر نجم ويواعد العارضات وأنا مدمن مخدرات ومع نفس المرأة منذ 17 عاماً!

فيديو

الفنانة الأردنية “زين كرزون” تقدم نصيحة هامة للمدمنين في الأردن “شاهد”

حياتنا

اغتصاب ممثلة مصرية أثناء شرائها المخدرات.. اختطفوها وتناوبوا عليها ثم تركوها تهرب !

حياتنا

ممنوع على الإيرانيات دخول المقاهي!

أرشيف - المجلة

7 حقائق تمنعك من تناول المشروبات الغازية

حياتنا

4 أسباب لا تمكنك من التخلي عن فيسبوك

أرشيف - حياتنا

أمريكي يقطع إصبعه للتخلص من الإدمان

غير مصنف

السكّر يٌؤدّي إلى الإدمان تمامًا كالكوكايين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مع شهر رمضان.. التونسية مريم الدباغ تظهر بفيديو بذيء وتمنع التعليقات (شاهد)

بمناسبة حلول رمضان.. من الجيّد معرفة أسوأ الأطعمة التي ترفع نسبة الكوليسترول

احتجاجات نظام التقاعد.. شرطي فرنسي يُسقِط أحد المحتجين بالضربة القاضية (فيديو)

كويتي يكتشف خيانة زوجته بطريقة ماكرة لا تخطر على البال!

البرلمان الأردني يصوت لصالح طرد السفير الإسرائيلي ردا على خريطة سموتريتش

فنانة شهيرة تتغزل في سعد لمجرد بعد إدانته بالاغتصاب: “حنون ويحترم المرأة”! 

تعويم الجنيه.. البنك الدولي يقر تمويلاً لمصر بـ7 مليارات دولار.. هل اقترب القرار؟!

انفجار لغم في جنود إسرائيليين على الحدود مع لبنان.. أحدهم بترت ساقه! (شاهد)

بعد أوبرا وينفري.. سلمى حايك في الأردن وتعليق مفاجئ! (شاهد)

منع التصوير في الحرم المكي لأسباب تسويقية.. مسؤول سعودي يرد على خبر أثار ضجة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC