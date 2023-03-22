4 طرق بسيطة للتخلص من إدمان “السوشيال ميديا”..جربها

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وطن– عند الاستيقاظ من النوم، أول شيء قد نقوم به هو فتح الهاتف وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار والمعلومات. لكن سواء أدركنا ذلك أم لا، فقد تؤثر هذه العادة على صحتنا.

السوشيال ميديا



تعد وسائل التواصل الإجتماعي طريقة ملائمة للبقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة ومواكبة الأخبار والمناقشات عبر الإنترنت. وفي بعض الأحيان تعطينا تلك الجرعة اليومية من التحفيز.

ولكن إذا وجدت نفسك أنك تقضي ساعات تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أنك مدمن عليها.



يعد إدمان وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا حقيقيًا هذه الأيام.

ومع تدفق المعلومات والخيارات المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجد الناس صعوبة في التغلب على هذا الإدمان وغالبًا ما يتم تركهم في حيرة من أمرهم.



كيف تعالج إدمان مواقع التواصل الاجتماعي؟

بعض الأسباب الرئيسية لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي هي تدني احترام الذات والقلق والاكتئاب وعدم الرضا الشخصي بين المراهقين والناس هذه الأيام.

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يشعر معظم الناس براحة أكبر في التعامل مع شخص ما افتراضيًا أكثر من التفاعل الشخصي لأنهم لا يشعرون بالارتياح تجاه أنفسهم.

وإذا كنت من عشاق وسائل التواصل الاجتماعي وتتساءل “كيف تتخلص من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي؟” فتابع قراءة هذا التقرير الذي نشره موقع “healthshots“.



البحث عن بدائل لوسائل التواصل الإجتماعي

انتبه للوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وإذا شعرت أنك تقضي الكثير من الوقت على هذه المنصات، ينصح الخبراء بالبحث عن بدائل أخرى لوسائل التواصل الإجتماعي والتي قد تحتوي على الإمكانات والخصائص والمميزات ذاتها التي قد تجدها على الفيسبوك أو على الإنستغرام.



ممارسة هواية أو نشاط

حتى لو كانت وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك بطرق جيدة، فإن قضاء وقت غير محدود يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

إذا كنت ترغب في التخلي عن هذه العادة السيئة، فقم بممارسة هواية أو نشاط تحبه وقد يساعدك هذا في تقليل الوقت الذي تقضية على هذه المنصات.



تحديد أوقات معينة لإستعمال السوشيال ميديا



قد يكون الابتعاد تمامًا عن وسائل التواصل الاجتماعي هو أسوأ نصيحة لشخص يكافح الإدمان بالفعل.

بدلاً من ذلك، يمكنك أن تختار مدة معينة تستخدم فيها مواقع التواصل.

لا تقارن نفسك بالآخرين



تدفعك بعض وسائل التواصل الاجتماعي، لا إرادياً، إلى مقارنة نفسك بالآخرين.



وللتخلص من هذا الشعور، يجب عليك وضع أهدافك الخاصة من دون أي مقارنة، وحدد أفضل ما يناسبك، ونفذ الأمر نفسه دون مقارنة نموك بالآخرين.