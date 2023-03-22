الأربعاء, مارس 22, 2023
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حياتنا

هذا ما سيحدث لك إذا لم تغسل ملاية السرير بشكل أسبوعي

الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد يجب عليهم أن يغسلوا الملاءات أكثر من مرة في الأسبوع

كتب ايمان الباجي
هذا ما سيحدث لك إذا لم تغسل ملاية السرير بشكل أسبوعي watanserb.com
ملاءة السرير
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وطنلا يوجد شعور أفضل من النوم على سرير يغطيه ملايات نظيفة ومنعشة. ولكن قبل أن تشعر بالراحة الشديدة، قد ترغب في معرفة أنّ سريرك قد يتحول سريعاً إلى “مستنقع” من البكتيريا والفطريات.

في هذا الإطار، نشر موقع “housebeautiful” تقريراً، تحدّث فيه عن مخاطر عدم غسل أغطية السرير أسبوعياً.

يمكن أن تتراكم جميع أنواع الأشياء من الزيوت والبكتيريا والعرق على سريرك.

في حين أنّ غسل الملاءات أو تغييرها أسبوعيًا هو توصية عالمية إلى حدٍّ ما، فإنّ الشخص العادي يقوم بغسلها كلّ 24 يومًا فقط، كما يكشف استطلاع رأي أجرته “Mattress Advisor“.

لا يوجد شعور أفضل من النوم على سرير يغطيه ملايات نظيفة ومنعشة

تشمل الموادّ الأكثر شيوعًا التي تتراكم في فراشك العرق وخلايا الجلد الميتة وزيوت الجلد وبقايا مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وعث الغبار، كما تقول الدكتورة إيكاما كارلسون، المتخصّصة في الأمراض الجلدية.

عث الغبار

من ناحية أخرى، فإن عثّ الغبار صغير جدًا ولا يمكنك رؤيته بدون مجهر، ومع ذلك فهو على الأرجح أكثر الأشياء التي توجد فوق ملاءاتك. هذه الآفات الشبيهة بالحشرات تزدهر في الأماكن الدافئة والرطبة، وتشرح كارلسون أنها تتغذى على خلايا الجلد الميتة.

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وتوضّح قائلة: “في حين أنّ عثّ الغبار ليس ضارًا بالإنسان، فإن فضلاته عند استنشاقه أو عند ملامسته للجلد قد تسبّب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأفراد”.

وإذا استيقظتَ وأنت تعطس أو تعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي، فقد تكون مسببات الحساسية لعثة الغبار هي السبب، لأنها تميل إلى الاستقرار في الأقمشة مثل الفراش والمرتبة.

تحذّر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من أنه إذا كنتَ مصابًا بالربو ولديك حساسية من عثّ الغبار، فيمكن أن تصاب بنوبات الربو.

ملاءات السرير

تتضمن أهم توصيات مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، لتجنّب عثّ الغبار استخدام مراتب وأغطية ووسادات مقاومة للحساسية بالإضافة إلى غسل الملاءات أسبوعيًا.

تقول كارلسون، إنّ الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد أو الحساسية أو فرط التعرق، يجب عليهم أن يغسلوا الملاءات أكثر من مرة في الأسبوع.

في نفس السياق، توصي مؤسسة النوم الوطنية بجدول الغسيل التالي للمفارش الأخرى:

  • أكياس الوسائد: مرة في الأسبوع.
  • أغطية اللحاف: مرة كل أسبوعين.
  • البطانيات: مرة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.
  • الوسائد: مرة كل أربعة إلى ستة أشهر إذا كانت قابلة للغسيل.

إذا كنتَ ترغب في تنظيف ملاءاتك بعمق، فحاول استعمال منظف “Oxi-Clean”.

كما يجب عليك التحقق من ملصق العناية بالبياضات، ولكن يجب غسل معظم الملاءات، بما في ذلك القطن، على أعلى درجة حرارة مع التأكد من عدم تحميل الغسالة بالمفروشات بشكل زائد.

وإذا استطعتَ، جفّف الملاءات في ضوء الشمس المباشر مع الحرص على إزالتها بمجرد جفافها للحفاظ على ألوانها.
 
المصدرموقع "housebeautiful"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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