الأربعاء, مارس 22, 2023
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مريم حسين تحتفل بعيد الأم بطقوس غريبة وهذا ما لاحظه المتابعون على شكل ابنتها! (شاهد)

أشاد المتابعون بجمال الأميرة ورأوا أنها مزيج بين الجمال المغربي والسعودي نسبة إلى والدها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تحتفل بعيد الأم بطقوس غريبة وهذا ما لاحظه المتابعون على شكل ابنتها! (شاهد) watanserb.com
مريم حسين وابنتها ووالدتها
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وطن– احتفلت الفنانة المغربية مريم حسين بعيد الأم، بجلسة تصوير مميزة جمعت بينها وبين والدتها وابنتها الوحيدة الأميرة.

حفلة حنة

ونشرت مريم حسين صوراً من احتفالها بعيد الأم، عبر حسابها على “انستجرام“، ظهرت فيها ترتدي دشداشة خضراء، هي ووالدتها. بينما ترتدي الأميرة قفطاناً كحلياً.

مريم حسين ووالدتها وابنتها الأميرة
أشاد المتابعون بجمال ابنة مريم حسين

وتخلّل احتفالهم، طقوساً غريبة، مثل وضع الحناء على أيديهم.

ابنة مريم حسين
تخلل الاحتفال وضع الحناء
ابنة مريم حسين
بدت الأميرة متألقة بقفطان كحلي

وعلقت مريم حسين: “عيد أم سعيد لجميع الأبطال الخارقين هناك! أنا محظوظة لوجود أمي وابنتي بجانبي”.

جمال مغربي سعودي

وتابعت: “الحنة ديال ميمتي غير..الله يطول لنا بعمرك و تحني لاحفاد احفادك يارب”.

ابنة مريم حسين
ابنة مريم حسين

وأشاد المتابعون بجمال الأميرة الذين رأوا أنها مزيجاً بين الجمال المغربي والسعودي، نسبة إلى والدها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل.

مشجعة مثيرة وراقصة باليه

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وفي الأمس، اصطحبت الفنانة المغربية ابنتها الأميرة، إلى إحدى الحفلات في دبي، والتي امتلأت بالراقصات العاريات.

ونشرت مريم حسين مقاطعَ وصوراً عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، تُظهر لحظة توجّهها مع ابنتها إلى الحفلة.

ووثّقت الفنانة المغربية، تفاعلَ ابنتها مع الراقصات اللواتي ارتدين ملابس جريئة ما بين فستان باليه، وزيّ المشجعة المثيرة التي ارتدت “هوت شورت” فاضحاً.

هجوم على نجوى كرم

وفي سياق آخر، أثارت حسين، غضباً واسعاً بين اللبنانيين بعد مهاجمتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم بشكل غير مباشر.

وظهرت مريم حسين في لقاء مصوّر، وهي تعلق على “تلطيش” أحلام عن نجوى كرم: “هي ما كتبت الاسم. بس معاها حق”.

وتابعت: “أول شي في لبنان إنت تعرف ما في أحد يقدر يطلع فلوسه، ولما إنتي عندك هذا المبلغ، ليش شعبك ما عنده هذا المبلغ”.

واعتبر اللبنانيون حديث مريم حسين، إساءةً لهم، ما جعلها تردّ وتدافع عن نفسها.

وكتبت مريم عبر تويتر: “تعليقا على الفيديو المتداول انا حابة أرد و اشرح شنو كان قصدي، الشعب اللبناني اللي انا بعتبر نفسي بنته، و يلي حضنني و عاملني اجمل معاملة. مش قادر يتصرف بفلوسه بالبنك … لا اكثر ولا اقل”.

وتابعت الفنانة المغربية في تغريدة أخرى: “انا ولا نهار اسأت لأي شعب او أي دولة من الدول العربية. نحنا كلنا اخوان، و الأهم من كل اللي قاعد ينقال نركز شلون بدنا نساعد اخواننا الشعب السوري! الله يحمي الجميع”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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