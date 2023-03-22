الأربعاء, مارس 22, 2023
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سوسن المصمودي تفجر غضب التونسيين بظهور فاضح من مكة المكرمة (فيديو)

سوسن المصمودي مشهورة منصة انستغرام تونسية ظهرت وهي تدخن سيجارة إلكترونية خلال ترويجها لأحد وكالات السفر المتخصصة في رحلات العمرة

كتب فهمي الورغمي
watanserb.com
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وطن- أثار مقطع ترويجي لإحدى وكالات السفر في تونس، غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان استعانت الوكالة بـ”المؤثرة” سوسن المصمودي للترويج للعمرة، بطريقة مخلة بالآداب ولم تراعِ الأخلاق العامة.

سوسن المصمودي تُروج للعمرة بطريقة غريبة

تداول كثيرون مقطع فيديو لسوسن المصمودي وهي تدخن سجارة إلكترونية من غرفتها في البقاع المقدسة، وتقوم بعمل دعاية لوكالة سفر “Go Makkah” التي أهدتها العمرة مقابل الترويج لها.

الطريقة الفجة وغير المقبولة التي ظهرت بها المصمودي، اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام فضيحة لوكالة السفر التي قامت بالتعاون معها.

ورأى فيها آخرون سلعنة للعمرة التي هي في الأساس طقس ديني إسلامي هدفه الأساسي روحي، و هاجموا صانعة المحتوى التونسية وأيضا وكالة السفر التي أقدمت على هذا الفعل خاصة وأن الأخيرة لم تحترم قدسية المكان التي هي فيه، وهو مكة المكرمة.

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سوسن المصمودي تُروج للعمرة بطريقة غريبة
سوسن المصمودي تُروج للعمرة بطريقة غريبة

مشاهير تونس غاضبون من سوسن المصمودي

نشر الاعلامي سمير الوافي بدوره تدوينة على صفحته بالفيسبوك قال فيها:“كل شيء أصبح سلعة، وأصبح السعر أهم من القيمة.. لذلك حتى المقدسات لم تصمد أمام هذا المنطق العالمي الجديد فأصبح اسمها السياحة الدينية.”

وتابع:”فالحج إلى البقاع المقدسة يدر عائدات تبلغ مليارات الدولارات سنويا…ووكالات السفر المختصة في الحج والعمرة أدخلت الماركيتينغ العصري إلى تجارتها الدينية…وهؤلاء تجار يفكرون بمنطق الربح والاستثمار…فملايين الحج والعمرة تدخلهم إلى الجنة أيضا لكنها جنة دنيوية…لذلك سلّعوا العمرة كمنتوج يباع ويشترى وعوض الإشهار لمنتوجاتهم عن طريق شيوخ دين وعلماء ومتدينين”.

وتابع: “استعانوا برموز الفن والإثارة والبوز والأنستغراموز…لبيع وتسويق سلعتهم المتمثلة في رحلات عمرة أو حج…و هم مقتنعون أن أنستغراموز مثيرة وجميلة قادرة على إقناعك بالعمرة والحج أكثر من شيخ وقور ومتدين أو عالم جليل”

واستطرد:”وقد دخل الستوري في مناسك الحج واللايف في طقوس العمرة…وأصبح المعتمر يخشع بالفيلتر ويبتهل بالأيفون ويسجد في الستوري…وربي يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة…ويتقبل منكم ستورياتكم أيضا…!!!”.

يشار هنا إن وكالة السفر المذكورة، قامت لاحقاً بسحب الإعلان الترويجي لمؤثرة الانستغرام سوسن المصمودي من صفحتها عبر فيسبوك بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها.

من جانبها، قالت الناشطة “عربية حمادي” عبر صفحتها على فيسبوك: “وقت نوصلو نتاجرو بالعمرة و بالحجّ و نروّجولهم على إنّهم رحلة سياحيّة و نعتمدو على وجوه”…..”باش نسوّقو لشركة ففعلا يا لوبي يا إلّي تحكم في المشهد الإعلامي و خرّجت منّو.. فعلا راك سكّرت البرنامج”.

وقال الناشط “عصام التومي” في ذات السياق: “أهم شيء في العمرة السيقْارو و الإشهار لوكالة الأسفار: Go Makka ميش العمرة يلي فارحة بيها .. فارحة بالتنظيم متاع سي شكري لا عمرة و لا حجة، الحكاية الكل زوز راقْصات نجلة التونسية و سوسن المصمودي يتعاندو على الاشهار لوكالات الأسفار …نقطة و ارجع للسطر”.

المصدرفيسبوك، انستغرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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