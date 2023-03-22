الأمير الحسين يرد على الوزير الإسرائيلي المتطرف “سيموترتش” بفيديو عسكري! (شاهد)

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وطن – تزامنا مع الخارطة التي نشرها وزير المالية الإسرائيلي يتسئيل سيموترتش في ذكرى حرب معركة الكرامة التي انتصر فيها الجيش الأردني على جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة “المقاومة الفلسطينية”، والتي تتوافق مع عيد الأم، نشر ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، رسالة بإيحاءات عسكرية، اعتبرها كثيرون ردا على “سيموترتش”.

وعبر حسابه على “انستغرام“، نشر الأمير الحسين مقطع فيديو تضمن مشاهد من بطولات الجيش الأردني في معركة الكرامة، وأتبع بتعليق حمل في طياته ردا غير مباشر على ادعاءات الوزير الإسرائيلي، قائلا: “في هذا الوطن، للكرامة أم… أنجبت أسوداً ما هابوا المنيّة. أم علّمت أبناءها الصمود فصمدوا، وحمّلت أبناءها البندقية فقاتلوا، وأعدّتهم للشهادة فانتصروا. في هذا الوطن، الأم مدرسة صمود؛ ولّادة أحرار! فهنيئاً لنا جميعاّ”.

View this post on Instagram A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

وبرزت في السياق تصريحات للأمير وعم الملك الأمير الحسن بن طلال، أعقبهما تصريحات “حادة ونارية” وغير مسبوقة وعلنية في وصف “الاحتلال بالشّر الأعظم” لوزير الخارجية أيمن الصفدي.

رد الامير الحسن بن طلال

وقال مراقبون إن الأمير الحسن بن طلال رد صراحة بتصريح إذاعي له على الوزير الإسرائيلي معتبرا أن تصريحات الأخير “اختراقٌ للنواميس والخُلق”.

وقال الأمير الحسن إنه يحق للخارجية الأردنية إدانة اختراق النواميس الدولية المحصنة في آلاف قرارات الأمم المتحدة، وفي الاتفاقية المبرمة بين الأردن واسرائيل معتبرا أن معركة الكرامة حدث لأنها اوقفتنا على أرجلنا في هذه الأرض الطيبة بعد ما حل بنا نتيجة للسياسات الارتجالية في العالم العربي، وهي بطولة ومقاومة.

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ولفت الأمير الحسن بن طلال إلى أنّ جيله يُعدُّ الجيل الذي اتصل بالأحداث الكبيرة من باب الواد واللطرون وجدار القدس، ومعركة الكرامة بمآلاتها المختلفة.

دعوة للتجنيد الإجباري وتخزين السلاح

وضمن الردورد على تجاوزات الوزير الإسرائيلي المتطرف، دعا بدوره وزير الداخلية الأسبق، سمير الحباشنة، إلى إعادة فورية لخدمة العلم (التجنيد الإلزامي).

وأضاف الحباشنة داعيا لتسلّح الأردنيين: “أدعو الشعب الأردني، بكل أطيافه، أن يخزن السلاح، وأن يخزن الذخيرة، لأنني أعتقد أن هذه الحكومة التي تضم 40 بالمئة من المتطرفين، ستأتي بعدها حكومة أغلبية للمتطرفين في ظل تنامي التطرف داخل الاحتلال، وبالتالي فإن الأردن مهدد بنفس الدرجة المهددة بها الدولة الفلسطينية”.

وزير الداخلية الأردني الأسبق سمير الحباشنة: يطالب بعودة التجنيد العسكري الإجباري

ويدعوا الأردنيين للتسلح للدفاع عن الأردن أمام تنامي وتهديدات اليمين الصهيوني الذي يهدد الأردن .. pic.twitter.com/p64dom2GYs — خالد الجهني (@KhaledEljuhani) March 21, 2023

خارطة توسعية

وكانت الخارطة المنصوبة على منصة وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، خلال تواجده في فرنسا، قد أثارت غضبا أردنيا، بعد إظهار أن خارطة “إسرائيل” تضم الأردن وفلسطين بالكامل، وأجزاء من سوريا.

بحدود موسعة تضم المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية..

منصة خطاب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تُظهر خريطة تثير الغضب في الأردن وفلسطين.

ما القصة؟ pic.twitter.com/PPXYggeT5p — AJ+ عربي (@ajplusarabi) March 21, 2023

وكان المتطرف سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، قال خلال زيارة لفرنسا، “لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره الـ100 سنة”.

وتابع في تصريحاته التحريضية: “جدي الذي كان في القدس من الجيل الثالث عشر هو الفلسطيني الحقيقي. وجدتي التي ولدت في تولا منذ أكثر من 100 عام لعائلة من الرواد، فلسطينية”.

وأضاف: “لا يوجد شيء اسمه الفلسطينيون، لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني. على المرء أن يقول الحقيقة دون الانصياع لأكاذيب وتحريفات التاريخ، ودون الخضوع لنفاق حركة المقاطعة والمنظمات الموالية للفلسطينيين”، على حد زعمه.