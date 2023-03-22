إيرينا شايك تكشف عن الخسائر التي لحقت بها لتركها رونالدو.. ما سبب الانفصال!

- Advertisement -

وطن– بعد سنوات من إنهاء الروسية إيرينا شايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو علاقتهما، من المعروف أنّ العارضة تعرضت لأضرار جانبية خطيرة.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد خسرت العارضة الروسية 11 مليون متابع على إنستغرام في غضون 24 ساعة فقط بعد إعلان انفصالها عن لاعب كرة القدم، الذي كان يلعب في ذلك الوقت مع ريال مدريد، وبعد بضعة أشهر، بدأت إيرينا شايك بمواعدة برادلي كوبر، في حين بدأ اللاعب البرتغالي علاقته مع جورجينا رودريغيز.

وكشفت بعض المصادر، عن أن عارضة الأزياء طلبت من متابعيها التوقف عن متابعتها إذا “عرفوها فقط على أنها صديقة كريستيانو رونالدو السابقة”، حيث كانت النتيجة مفاجئة، حيث انخفض عدد متابعي إيرينا كثيرًا.

وحاليًا، لدى العارضة ما يزيد قليلاً عن 21 مليون مستخدم يتابعونها على الشبكة الاجتماعية، بينما لدى كريستيانو رونالدو بالفعل 564 مليون متابع.

View this post on Instagram A post shared by irina shayk (@irinashayk)

وكان للنجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عامًا والعارضة البالغة من العمر 37 عامًا علاقة حب بين عامي 2010 و2015، حيث كان كريستيانو رونالدو لاعبًا في ريال مدريد، وكانت إيرينا عارضة الأزياء الشهيرة عالميًا.

سبب انفصال رونالدو عن ايرينا شايك

- Advertisement -

ومع ذلك، انتهت الأمور في عام 2015، بسبب خلاف مزعوم حول تكوين أسرة معًا، في حين زعمت تقارير أنّ إيرينا شايك رفضت الذهاب إلى حفلة عيد ميلاد والدة رونالدو المحبوبة.

لكنّ كليهما أنهى علاقتهما لأسباب مختلفة، وبعد فترة وجيزة من الانفصال عن رونالدو، بدأت إيرينا في مواعدة برادلي كوبر، التي تشترك معه في ابنتها البالغة من العمر ست سنوات.

وفي عام 2016، التقى كريستيانو رونالدو بجورجينا رودريغيز وما زالا معًا، حيث شكّلا عائلة، وكلاهما والدا لألانا مارتينا البالغة من العمر خمس سنوات والصغيرة بيلا، التي وُلدت العام الماضي، كما أنّ اللاعب هو أيضًا والد كريستيانو جونيور (12 عامًا) والتوأم إيفا وماتيو (خمسة أعوام).

إيرينا شايك التي أعطت كثيراً للحديث عنه قبل أسابيع قليلة بعد لقاء والتقاط صور لها مع بيكيه في باريس، حيث اقتربت من الكاتالوني جيرارد بيكيه والتقطا عدة صور معًا في لقاء سريع للغاية وودي، حيث تصافحا بعدها بابتسامة وداع، مما أشعل الشائعات على جميع أنواع شبكات التواصل الاجتماعي.