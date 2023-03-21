هل يتم اعتقال ذاكر نايك في سلطنة عمان؟.. أخبار متضاربة ومصادر عمانية تنفي

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وطن- كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “رصد” العمانية عدم صحة الخبر المتداول عن تواصل وكالة الاستخبارات الهندية مع السلطات العُمانية والتنسيق معها، لاعتقال الداعية الهندي ذاكر نايك عند وصوله لسلطنة عمان وتسليمه للسلطات الهندية.

هل حقا سيتم اعتقال ذاكر نايك في سلطنة عُمان؟

وكانت صفحات وحسابات عبر موقع تويتر تداولت بعض الإشاعات التي تتحدث عن تواصل محتمل بين المخابرات الهندية، والسلطات العمانية في علاقة باعتقال الداعية الهندي ذاكر نايك.

ونشرت صفحة “مسقط 1970” عبر تويتر ويتابعها أكثر من 36 ألف شخص منشورا جاء فيه: “وسائل إعلام هندية: تواصلت وكالة الاستخبارات الهندية والسفارة الهندية مع السلطات العمانية”.

وأشارت إلى أنه “من المحتمل أن يتم اعتقال ذاكر نايك عند وصوله إلى عمان وترحيله إلى الهند“.

وسائل إعلام هندية: تواصلت وكالة الإستخبارات الهندية والسفارة الهندية مع السلطات العمانية.. ومن المحتمل أن يتم اعتقال ذاكر نايك عند وصوله إلى عمان وترحيله إلى الهند. pic.twitter.com/9DR3HdihVi — مسقط ١٩٧٠ (@SaidAhmed1987) March 21, 2023

تفاعل كثيرون مع هذا المنشور، خاصة أنه يأتي وسط حالة من الضغط الذي تمارسه الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على المسلمين في الهند عامة والداعية ذاكر نايك خاصة.

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وعلى غرار ما راج عبر مواقع التواصل العمانية، أكدت صحيفة “CNBC TV 18“، أن السفارة الهندية في مسقط على اتصال بوكالات لاحتجاز نايك وترحيله بموجب القوانين.

وقالت مصادر للصحيفة في وكالات المخابرات الهندية “هناك احتمال قوي بأن تلزم السلطات العمانية بطلبهم وتحتجزه”.

وأكدت ذات الصحيفة أن وكالات المخابرات الهندية تجري بالفعل محادثات مع السلطات العمانية لاعتقاله خلال زيارته لسلطنة عمان، حيث تمت دعوة نايك لإلقاء محاضرتين دينيتين في العاصمة مسقط يومي 23 و 25 مارس خلال شهر رمضان.

ونوه ذات المصدر إلى أن السفير العماني في الهند قد تطرق إلى المسألة مع وزارة الخارجية الهندية.

وبالمثل، أثار السفير الهندي في عمان القضية مع وزارة الخارجية العمانية. ومن المرجح أن ترسل الوكالات الهندية فريقًا قانونيًا للمتابعة بعد الاحتجاز.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (MERA) في عمان قد دعت نايك لإلقاء محاضرات دينية.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه أن “الوزارة ممثلة بإدارة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بمكتب الإفتاء تنظم محاضرة للخطيب د. ذاكر نايك بعنوان” القرآن الكريم … ضرورة عالمية “مساء الخميس 1 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض (مسرح مدينة العرفان).

كل ما سبق، نفته صحيفة “رصد عمان“، نقلا عن مصادرها المطلعة، وأكدت عدم صحة الأخبار المتداولة حول نية السلطات اعتقال الداعية الهندي ذاكر نايك.

🔴 مصادر لصحيفة رصد تنفي الخبر المتداول عن تواصل وكالة الاستخبارات الهندية مع السلطات العُمانية والتنسيق لاعتقال الداعية الهندي #ذاكر_نايك عند وصوله سلطنة عمان وتسليمه للسلطات الهندية pic.twitter.com/OrA0OOZAbL — صحيفة رصد (@Rassd_Oman) March 21, 2023

الحكومة الهندية تلاحق أنشطة ذاكر نايك

في يوليو/تموز 2016 وبينما كان نايك في زيارة للسعودية؛ اتهمته حكومة بنغلاديش بالتحريض على هجوم وقع في العاصمة دكا في الثالث من الشهر نفسه، وأسفر عن مقتل 22 دبلوماسيا أكثرهم من اليابان وإيطاليا، وقالت إن أحد منفذي الهجوم كان يتابع نايك على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدورها قالت الحكومة الهندية إنها ستعتقل نايك فور عودته من السعودية “بسبب خطابه الذي يحض على الكراهية والذي كان دافعًا للإرهابيين في هجوم دكا”، وقررت مراقبة بيته وتفتيش مؤسساته.

دفعته تلك الإجراءات والاتهامات -التي ينفيها جملة وتفصيلا- إلى البقاء خارج الهند. كما رصدت جماعات شيعية وهندوسية مكافآت مالية لمن يقتله.

وجهت الهند طلبا لـ”الإنتربول” لإصدار مذكرة باعتقال ذاكر نايك بتهمة التورط بغسل أموال والكسب غير المشروع. وقالت السلطات إن التهم تتعلق بمؤسسات خيرية وإعلامية يديرها نايك.

قطر تحتفي بذاكر نايك خلال كأس العالم 2022

في نوفمبر 2022، دعت قطر ذاكر نايك لإلقاء سلسلة من الخطب والمواعظ خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وذاكر عبد الكريم نايك وهو داعية وواعظ إسلامي هندي مشهور، ومؤسس ورئيس مؤسسة البحوث الإسلامية. وهو أيضًا مؤسس قناة السلام.

قوبل حضوره في مونديال قطر 2022، بحفاوة كبيرة من مختلف النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعموم المسلمين حول العالم.