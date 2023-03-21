الثلاثاء, مارس 21, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدسبب وفاة عبدالعالي رزاقي.. صاحب أشهر مقولة عن النظام الجزائري وأكبر منتقد...
الهدهد

سبب وفاة عبدالعالي رزاقي.. صاحب أشهر مقولة عن النظام الجزائري وأكبر منتقد لنظام المخزن

الصحفي عبدالعالي رزاقي توفي عن عمر الـ74 عاما بعد إجرائه عملية جراحية في قلبه في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة

كتب فهمي الورغمي
وفاة عبدالعالي رزاقي watanserb.com
وفاة عبدالعالي رزاقي
- Advertisement -

وطن- توفيّ اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، في الجزائر العاصمة، الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي عبدالعالي رزاقي عن عمر الـ74 عاما، بعد إجرائه عملية جراحية في قلبه بأحد مستشفيات الجزائر العاصمة.

سبب وفاة عبد العالي رزاقي

وفاة الصحفي والناشط الجزائري أثارت تفاعلا واسعا معها بعدما أعلن عنها ابنه في منشور عبر موقع فيسبوك.

وأكد ابنه أن الراحل توفي بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى القلب في أحد مستشفيات الجزائر، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويقضي نحبه.

ونشر ابنه خبر وفاته عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، قائلا “بنفس راضية بقضاء الله وقدره وبقلب حزين على الفراق أنعي الوالد الاستاذ عبد العالي رزاقي الذي استوفى أجله وعاد إلى ربه ظهر اليوم. إثر أزمة صحية. وسيعلن عن موعد الجنازة لاحقا.”

وفاة عبد العالي رزاقي
وفاة عبد العالي رزاقي

من هو عبد العالي رزاقي؟

وُلد الأستاذ عبد العالي رزاقي عام 1949 في عزابة ولاية سكيكدة. وهو حاصل على ليسانس في الصحافة 1974، وماجستير في علوم الإعلام والاتصال 1992. يعمل أستاذا بمعهد علوم الإعلام والاتصال.

- Advertisement -

شغل الراحل منصب رئيس الجمعية الجزائرية لأدب الطفل، وعضو إتحاد الكتاب الجزائريين منذ 1974 وأمين وطني مكلف بالشؤون الخارجية لعام 1992. وقد مثل الجزائر في العديد من المهرجانات الدولية.

دواوينه الشعرية هي الحب في درجة الصفر 1977 ـ أطفال بورسعيد يهاجرون إلى أول ماي 1980 ـ هموم مواطن يدعى عبدالعال 1983 ـ الحسن بن الصبّاح 1985.

نال شهادة تقدير من رئيس الدولة الجزائرية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاستقلال الجزائر 1987، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

هذا وعانى الراحل عبد العالي رزاقي من الرقابة والتضييق المشدد بسبب مواقفه، كما منعت السلطات الجزائرية طبع كتابه الأخير منذ أسابيع.

وفاة المحلل السياسي عبد العالي رزاقي
وفاة المحلل السياسي عبد العالي رزاقي

الجزائر تنعى فقيدها

نعت شخصيات عامة في الجزائر، فقيد الصحافة والنشاط السياسي، عبد العالي رزاقي.

وقال الإعلامي حفيظ دراجي عبر تويتر “خالص العزاء للأسرة الأدبية والإعلامية إثر وفاة الصحفي والكاتب والأستاذ “عبد العالي رزاقي” رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان”.

وتابع “لقد كان أستاذي في الجامعة، كان يقول لي “الحياة مواقف يا حفيظ، والانسان يجب أن يكون صاحب موقف مهما كانت الظروف… إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال الصحفي “وليد كبير” من جانبه: “الكاتب والأستاذ بقسم الإعلام بجامعة الجزائر 3 عبد العالي رزاقي في ذمة الله عن عمر ناهز 74 سنة بعد إجراءه لعملية جراحية على مستوى القلب.”

واستطرد:”خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد …تغمده الله بواسع رحمته وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان …انا لله وانا اليه راجعون”.

الناشط والصحفي المعروف “قادة عمار” قدم هو الآخر تعازيه في الفقيد وقال: “الكاتب الصحفي الدكتور “عبد العالي رزاقي” في ذمة الله..خبر حزين وفقدان مؤلم لقامة كبيرة في التعليم العالي والصحافة. خالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد..اللهم ارحمه واغفر له…إنا لله وإنا إليه راجعون”.

صوت ناقد بشدة للنظامين الجزائري والمغربي

ويُعرف عن الراحل انتقاداته الشديدة للنظامين المغربي والجزائري الذين يعتبرهما “فاسدين”.

انتقادات جعلت منه محل هجومات كثيرة خلال حياته من قبل وسائل إعلام موالية لكلا النظامين، حتى أنه تم اعتقاله قبل عامين، في 2021.

وعبد العالي رزاقي من المعروفين بانتقاداتهم للسلطة الحاكمة، ومن دعاة ضرورة أن يكون الشعب حرا في تقرير مصيره بما في ذلك قيام دولة مدنية وعودة الجنرالات إلى الثكنات، وابتعادهم عن التدخل في الشأن السياسي.

وقد أثار بتصريحاته المنتقدة حفيظة السلطات الحاكمة طيلة حياته، حيث كانت له مواقف ناقدة لنظام الحكم القائم، وكان من المنتقدين بشدة لما حدث في التسعينيات، وهو مناصر للحراك الذي انطلق في 2019.

ومعروف عن عبد العالي رزاقي مقولته الشهيرة، أنه “يوجد رئيس تحرير واحد مقره في بن عكنون” في إشارة لمقر المخابرات الواقع في بن عكنون بالجزائر العاصمة، وهو المقر الذي يشرف على الإعلام.

المصدرتويتر، موقع النهار، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

هل تعمّد المغرب ضرب الاقتصاد الجزائري بنشر هذه الشائعة الخطيرة؟

الهدهد

قراصنة يهاجمون موقع مجلة مغربية بعد “تقرير خطير” واتهامات للجزائر.. ماذا يحدث؟

الهدهد

“اتفاقيات مغربية أوروبية لتمويل احتلال الصحراء”.. محامي البوليساريو يفجر مفاجآت مدوية

الهدهد

تناول التمور الجزائرية في رمضان يبطل الصيام.. فتوى منسوبة لداعية مغربي تثير جدلا

تقارير

تعديل وزاري مرتقب بالجزائر لإزاحة رمطان لعمامرة.. ماذا حدث بينه وبين الرئيس؟!

الهدهد

كونَها حليفاً مهماً لروسيا.. بوريل يدعو الجزائر للدخول على خط الحرب الأوكرانية.. وهذا ما طلبه من تبون (فيديو)

تقارير

بتوجيه من محمد السادس.. الصحراء الشرقية جبهة صراع مغربية جديدة مع الجزائر

الهدهد

بينها المغرب والجزائر…”قنبلة موقوتة” تُهدد اقتصادات بعض الدول العربية..تقرير صادم يكشف المستور

الهدهد

خديجة بن قنة تلتحف الحايك الجزائري وتحسم الجدل بعد حملة “الحايك المغربي” (شاهد)

الهدهد

لحوم الحمير تُغرق أسواق الجزائر قبل رمضان.. ما علاقة الراحل بوتفليقة؟

الهدهد

“الجيش جاهز”.. الرجل الثالث في الجزائر يُحذر المغرب ورسالة تهديد شديدة اللهجة

الهدهد

حفيظ دراجي يستفز المغاربة بصور لباس الحايك.. ما القصة؟ (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

زوجها صديق طفولة رونالدو.. إطلالة مثيرة لإيفانا رودريغيز مع شقيقتها جورجينا (شاهد)

ترامب ونجمة البورنو.. تطورات خطيرة في قضية الرئيس السابق ومستقبله على المحك

ظهور نادر لوالدة محمد صلاح.. احتضنها في عيد الأم ولم ينس والده أيضا (شاهد)

ظهور لافت لأمير قطر رفقة رئيس دولة داخل مطعم شهير (شاهد)

السعودية تُعلن موعد أول أيام رمضان: “لم تثبت رؤية الهلال”

الإعلام الإسباني يُهاجم بنزيما بعد مواجهة الكلاسيكو.. ماذا قالوا عنه؟!

رد ناري من الأمير الحسن بن طلال على وقاحة بتسلئيل سموتريتش

ميسي إلى الهلال.. مصادر سعودية تؤكد وصحيفة إسبانية تنفي.. ما القصة؟

بلومبيرغ: إذلال السعودية جائزة إيران الكبرى من الاتفاق الأخير.. كيف ذلك؟

مصر.. سعر الدولار في السوق السوداء يواصل الصعود بجنون وسط عجز حكومي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC