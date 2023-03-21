سبب وفاة عبدالعالي رزاقي.. صاحب أشهر مقولة عن النظام الجزائري وأكبر منتقد لنظام المخزن

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وطن- توفيّ اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، في الجزائر العاصمة، الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي عبدالعالي رزاقي عن عمر الـ74 عاما، بعد إجرائه عملية جراحية في قلبه بأحد مستشفيات الجزائر العاصمة.

سبب وفاة عبد العالي رزاقي

وفاة الصحفي والناشط الجزائري أثارت تفاعلا واسعا معها بعدما أعلن عنها ابنه في منشور عبر موقع فيسبوك.

وأكد ابنه أن الراحل توفي بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى القلب في أحد مستشفيات الجزائر، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويقضي نحبه.

وفاة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي والكاتب الصحفي عبد العالي #رزاقي pic.twitter.com/DnzkE90ywX — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) March 21, 2023

ونشر ابنه خبر وفاته عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، قائلا “بنفس راضية بقضاء الله وقدره وبقلب حزين على الفراق أنعي الوالد الاستاذ عبد العالي رزاقي الذي استوفى أجله وعاد إلى ربه ظهر اليوم. إثر أزمة صحية. وسيعلن عن موعد الجنازة لاحقا.”

من هو عبد العالي رزاقي؟

وُلد الأستاذ عبد العالي رزاقي عام 1949 في عزابة ولاية سكيكدة. وهو حاصل على ليسانس في الصحافة 1974، وماجستير في علوم الإعلام والاتصال 1992. يعمل أستاذا بمعهد علوم الإعلام والاتصال.

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شغل الراحل منصب رئيس الجمعية الجزائرية لأدب الطفل، وعضو إتحاد الكتاب الجزائريين منذ 1974 وأمين وطني مكلف بالشؤون الخارجية لعام 1992. وقد مثل الجزائر في العديد من المهرجانات الدولية.

دواوينه الشعرية هي الحب في درجة الصفر 1977 ـ أطفال بورسعيد يهاجرون إلى أول ماي 1980 ـ هموم مواطن يدعى عبدالعال 1983 ـ الحسن بن الصبّاح 1985.

نال شهادة تقدير من رئيس الدولة الجزائرية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاستقلال الجزائر 1987، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

هذا وعانى الراحل عبد العالي رزاقي من الرقابة والتضييق المشدد بسبب مواقفه، كما منعت السلطات الجزائرية طبع كتابه الأخير منذ أسابيع.

الجزائر تنعى فقيدها

نعت شخصيات عامة في الجزائر، فقيد الصحافة والنشاط السياسي، عبد العالي رزاقي.

وقال الإعلامي حفيظ دراجي عبر تويتر “خالص العزاء للأسرة الأدبية والإعلامية إثر وفاة الصحفي والكاتب والأستاذ “عبد العالي رزاقي” رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان”.

وتابع “لقد كان أستاذي في الجامعة، كان يقول لي “الحياة مواقف يا حفيظ، والانسان يجب أن يكون صاحب موقف مهما كانت الظروف… إنا لله وإنا إليه راجعون”.

خالص العزاء للأسرة الأدبية والإعلامية إثر وفاة الصحفي والكاتب والأستاذ "عبد العالي رزاقي" رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.

لقد كان أستاذي في الجامعة، كان يقول لي "الحياة مواقف يا حفيظ، والانسان يجب أن يكون صاحب موقف مهما كانت الظروف"

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/XAcWpmmC3w — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 21, 2023

وقال الصحفي “وليد كبير” من جانبه: “الكاتب والأستاذ بقسم الإعلام بجامعة الجزائر 3 عبد العالي رزاقي في ذمة الله عن عمر ناهز 74 سنة بعد إجراءه لعملية جراحية على مستوى القلب.”

واستطرد:”خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد …تغمده الله بواسع رحمته وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان …انا لله وانا اليه راجعون”.

الكاتب والأستاذ بقسم الإعلام بجامعة الجزائر 3 عبد العالي رزاقي في ذمة الله عن عمر ناهز 74 سنة بعد إجراءه لعملية جراحية على مستوى القلب خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون #الجزائر… https://t.co/zh0LxR11NB pic.twitter.com/baIHqBSGUJ — وليد كبير Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) March 21, 2023

الناشط والصحفي المعروف “قادة عمار” قدم هو الآخر تعازيه في الفقيد وقال: “الكاتب الصحفي الدكتور “عبد العالي رزاقي” في ذمة الله..خبر حزين وفقدان مؤلم لقامة كبيرة في التعليم العالي والصحافة. خالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد..اللهم ارحمه واغفر له…إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الكاتب الصحفي الدكتور "عبد العالي رزاقي" في ذمة الله..

خبر حزين وفقدان مؤلم لقامة كبيرة في التعليم العالي والصحافة. خالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد.

اللهم ارحمه واغفر له.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/s4ueuw85KW — kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) March 21, 2023

صوت ناقد بشدة للنظامين الجزائري والمغربي

ويُعرف عن الراحل انتقاداته الشديدة للنظامين المغربي والجزائري الذين يعتبرهما “فاسدين”.

#شاهد

د. عبد العالي رزاقي : لا معنى لفتح الحدود بين #المغرب و #الجزائر في ظل فساد النظامين الحاكمين pic.twitter.com/u6ZM82Yt0S — قناة الحوار – Al Hiwar TV (@alhiwarchannel) February 17, 2018

انتقادات جعلت منه محل هجومات كثيرة خلال حياته من قبل وسائل إعلام موالية لكلا النظامين، حتى أنه تم اعتقاله قبل عامين، في 2021.

وعبد العالي رزاقي من المعروفين بانتقاداتهم للسلطة الحاكمة، ومن دعاة ضرورة أن يكون الشعب حرا في تقرير مصيره بما في ذلك قيام دولة مدنية وعودة الجنرالات إلى الثكنات، وابتعادهم عن التدخل في الشأن السياسي.

وقد أثار بتصريحاته المنتقدة حفيظة السلطات الحاكمة طيلة حياته، حيث كانت له مواقف ناقدة لنظام الحكم القائم، وكان من المنتقدين بشدة لما حدث في التسعينيات، وهو مناصر للحراك الذي انطلق في 2019.

ومعروف عن عبد العالي رزاقي مقولته الشهيرة، أنه “يوجد رئيس تحرير واحد مقره في بن عكنون” في إشارة لمقر المخابرات الواقع في بن عكنون بالجزائر العاصمة، وهو المقر الذي يشرف على الإعلام.