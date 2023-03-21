دراسة حديثة.. هذه الفاكهة يمكن أن تضيف 5 سنوات إلى حياتك

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وطن– نشرت صحيفة إكسبرس البريطانية دراسة حديثة كشفت من خلالها أن العنب يمكن أن يحسن مرض الكبد الدهني، ويساعد الدماغ ويعزز طول العمر.

سر طول العمر..العنب

لا يوجد طعام واحد يمكن أن يضمن حياة طويلة وصحية.

ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن العنب من الفواكه التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تسعى لزيادة طول العمر.

وقد ذكر التقرير الحديث أن هذه الفاكهة يمكن أن تكون قوية بما يكفي لمواجهة الآثار السلبية للنظام الغذائي الغربي عالي الدهون.

يتميز العنب بطعمه اللاذع والحلو، ويمكن أن يقدم أكثر من مجرد وجبة خفيفة لذيذة ويحتوي على الفيتامين ب والبوتاسيوم.

يمكن لهذه الفاكهة كذلك أن تساعد عقلك وضغط الدم والكوليسترول والجهاز المناعي.

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علاوة على ذلك، وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة Foods أن هذه الفاكهة يمكن أن تضيف خمس سنوات إلى عمرك.

وقد أشارت الأبحاث السابقة إلى أن إضافة ما يقل قليلاً عن كوبين من هذه الفاكهة إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يحسن الكبد الدهني ويزيد من طول العمر.

حسب هذه الدراسة، التي أُجريت على الفئران، أدت إضافة العنب إلى النظام الغذائي عالي الدهون إلى زيادة مستويات الجينات المضادة للأكسدة.

تحسين صحة الدماغ

بصرف النظر عن هذه الفوائد، وجدت الدراسة أيضًا أن العنب يمكن أن يساعد الدماغ.

وقد كان للفاكهة الصغيرة آثار إيجابية على السلوك والإدراك بالنسبة للفئران التي تغذت على نظام غذائي عالي الدهون.

وقال الباحثون: “تشير هذه النتائج إلى قدرة العنب الغذائي على تعديل التعبير الجيني، ومنع الضرر التأكسدي، والحث على استقلاب الأحماض الدهنية، وتحسين مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وزيادة طول العمر عند تناوله مع نظام غذائي عالي الدهون.”

على الرغم من هذه الفوائد المثيرة للإعجاب، يقول الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر حتى يتسنى لهم التأكد من هذه الفوائد.

ومع ذلك، يعتبر إتباع نظام غذائي الصحي المليء بالفواكه والخضروات أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية صحتك من المشاكل التي قد تهدد طول العمر.

