الفنانة العمانية زارا البلوشي تشكو والدتها وطليقها وتستغيث بالشرطة (فيديو مؤثر)

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وطن – ظهرت الفنانة العمانية والمقيمة في المملكة العربية السعودية زارا البلوشي، في مقطع فيديو مؤثر، ناشدت فيه المساعدة لإيجاد حل لمشكلتها العائلية، مع كل من طليقها خالد القحطاني ووالدتها.

وخرجت “البلوشي” عبر حسابها في “سناب شات“، قائلة إنها فوجئت بطليقها “القحطاني” يرغب في مصالحتها، رغم انتهاء العلاقة بينهما وانفصالهما منذ سنة.

وأضافت أنه بسبب رغبته في عودتها إليه، بدأت عائلتها بالضغط عليها لأجل ذلك، لافتة إلى أنها بصدد إلغاء عمليتها الجراحية، نظرا لسوء حالتها النفسية.

وأكدت زارا البلوشي أن الضغط الأكبر عليها سببه والدتها، التي تريد أن تجبرها على العودة إلى طليقها، متابعة: “ما أدري.. هل أروح الشرطة وأشكو أمي وطليقي علشان يتركوني”.

وذكرت الفنانة العمانية: “أمي كبيرة في السن وكل شوية تتعصب عليا وتقول أنا لا أرضي عليكي إذا ما رجعتي له.. لا أدري ما أفعل.. هل فيه جهة معينة أتوجه لها علشان أشتكي أمي وطليقي.. أقسم بالله نكدوا عليا”.

وتابعت: “أنا داخلة أعمل عملية وأمي بتقولي أنا متبرية منك وإنتي مش داخلة رحمتي وربك مش راضي عليكي”.

زارا البلوشي تبحث عن جهة من اجل ان تقدم شكوى على امها 🤯 pic.twitter.com/mMz2fHunHn — لحظات – MOMENTS (@mennts) March 18, 2023

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سبب طلاق زارا البلوشي من خالد القحطاني

وكانت زارا قد كشفت في 2021، سبب طلاقها من زوجها الثاني خالد القحطاني بعد مرور أقل من شهر واحد على ارتباطهما، قائلة أنه مع أول اختلاف حدث بينهما، أخبرها طليقها أن كل شيء قسمة ونصيب ولكنها رفضت أن تناقشه وقتها، وتوجهت لأهلها مباشرة وأخبرتهم بأنها لا ترغب في الاستمرار بزواجها.

وأضافت: “أرسلت له الله يستر عليك ومهرك بيرجع لك، وبعدها أعلنت انفصالي”، مشيرة إلى أن ما أزعجها أن كانت تعرف طليقها خالد قبل ارتباطهما بحوالي عامين، وأنه كان على إطلاع بكل الصعوبات التي واجهتها مع طليقها الأول، ومحاولاتها لنسيانه وعدم تفكيرها بالإرتباط مجدداً.

3 أعمال رمضانية لـ زارا البلوشي

وكانت زارا قد تحدثت قبل أيام عن أعمالها الدرامية في 2023، وكشفت عن مشاركتها في ثلاثة مسلسلات جماهيرية خلال الماراثون الرمضاني القادم.

وتشارك زارا في مسلسل “شرار” الذي يشاركها بطولته الفنانة ليلى السلمان وريم عبد الله وعلي السبع وخالد صقر وثامر حمد ونجود أحمد وريم العلي.

وقالت عن هذا العمل: “مسلسل قديم ذو طابع بدوي، سيُعرض على شاشة الإم بي سي، وسيُسيل دموع المشاهدين طوال شهر رمضان، وتدور أحداثه عن خلافات بين شخصيات العمل والفنانة ريم عبد الله التي تؤدي دور منيفة”.

وأوضحت زارا أنها ستشارك أيضا في مسلسل “شباب البومب”، كما ستنضم بشخصية شريرة في الجزء الثاني من مسلسل “منهو ولدنا”.