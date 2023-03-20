الإثنين, مارس 20, 2023
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الأرض على موعد مع زلزال مدمر خلال يومين.. توقع مرعب لهيئة يتبعها العالم الهولندي

هيئة "SSGEOS" التي يعمل بها العالم الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، تتوقع وقوع بعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام القليلة القادمة وذكرت يوم 22 مارس تحديدا

كتب خالد الأحمد
فرانك هوغربيتس watanserb.com
فرانك هوغربيتس
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وطن- تنبأت هيئة “SSGEOS” التي يتبعها العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، اليوم الاثنين، بوقوع بعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام القليلة القادمة، وحددتها في حدود 22 من مارس، مشيرة إلى إمكانية حدوث زلازل بقوة 5 أو 6 درجات على مقياس ريختر.

ونشرت الهيئة على حسابها في ” تويتر” تغريدة مخيفة قالت فيها: “قد تتسبب الهندسة القمرية في بعض النشاط الزلزالي الأقوى في الأيام المقبلة ، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 5 إلى 6 درجات خاصة في يوم 22 مارس.”

انتفاضة كبيرة للأرض

وبدوره جدد هوغربيتس، الأحد، الكشف عن موعد حدوث انتفاضة كبيرة للأرض خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع وقوع زلازل في عدد من دول العالم أغلبها بين خفيفة ومتوسطة، باستثناء زلزال 6 فبراير المدمر الذي ضرب الشمال السوري جنوب تركيا.

وأظهرت خريطة نشرها العالم الهولندي دولًا مثل العراق وإيران وليبيا، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي والهند.

وقال “هوغربيتس” إن العالم على موعد بما وصفه بـ”تقارب الهندسة الكوكبية” في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 مارس، موضحاً أنه سيحدث نشاط زلزالي كبير بين 16 و 19 مارس الجاري.

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وفي تغريدة أخرى قال :”من السهل القول إن “التنبؤ بالزلازل من محاذاة الكواكب قد تم دحضه”.

وتابع:”لكن العلماء لم يدرسوا العلاقة بين الاصطفافات الكوكبية المحددة والزلازل الأكبر. أجرى SSGEOS هذه الدراسة وطور SSGI لإثبات هذه العلاقة.”

الأرض على موعد مع زلزال مدمر خلال يومين توقع مرعب لهيئة يتبعها العالم الهولندي
الأرض على موعد مع زلزال مدمر خلال يومين توقع مرعب لهيئة يتبعها العالم الهولندي

وقال في فيديو انه حلل في تحديث سابق بدقة الاقتران الرباعي من 15 الى 17 اذار، وقدر قوة النشاط الزلزالي الكبير وفي وقت قريب من تلك العلاقات الكوكبية.

وأضاف العالم الهولندي الشهير:”في وقت مبكر من يوم السادس عشر كان لدينا زلزال بقوة 7،1 درجة في جزر كرماديك وفي الثامن عشر، والوقت الذي توقع فيه أكبر نشاط زلزالي وقع زلزال بقوة 6،8 درجة بالقرب من ساحل الإكوادور وحصلت وفيات.”

وأوضح فرانك هوغربيتس: “قدرنا حدوث زيادة زلزالية محتملة في السادس عشر مع أكبر نشاط زلزالي في حوالي الثامن عشر، وفي هذه الحالة كان العكس كان أكبر حدث زلزالي في السادس عشر ووقع زلزال آخر في الثامن عشر.”

ولكن هذه هي العلاقة ـ كما قال ـ بين الزلزال الأكبر وهندسة الكواكب “القمم الحمراء” التي نراها باستمرار مع النشاط الزلزالي، وتابع أن “ما نفعله هو تحليل هندسة الكواكب وتوقع حدوث زلازل كبيرة.”

وعرف عالم الزلزال هوغربيتس وذاع صيته في العالم، بعد الزلزال المدمر يقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، بعد أن كان قد توقع حدوثه قبل 3 أيام من وقوع الهزة الأرضية الكبيرة التي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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