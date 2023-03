الأرض على موعد مع زلزال مدمر خلال يومين.. توقع مرعب لهيئة يتبعها العالم الهولندي

- Advertisement -

وطن- تنبأت هيئة “SSGEOS” التي يتبعها العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، اليوم الاثنين، بوقوع بعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام القليلة القادمة، وحددتها في حدود 22 من مارس، مشيرة إلى إمكانية حدوث زلازل بقوة 5 أو 6 درجات على مقياس ريختر.

ونشرت الهيئة على حسابها في ” تويتر” تغريدة مخيفة قالت فيها: “قد تتسبب الهندسة القمرية في بعض النشاط الزلزالي الأقوى في الأيام المقبلة ، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 5 إلى 6 درجات خاصة في يوم 22 مارس.”

وبدوره جدد هوغربيتس، الأحد، الكشف عن موعد حدوث انتفاضة كبيرة للأرض خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع وقوع زلازل في عدد من دول العالم أغلبها بين خفيفة ومتوسطة، باستثناء زلزال 6 فبراير المدمر الذي ضرب الشمال السوري جنوب تركيا.

وأظهرت خريطة نشرها العالم الهولندي دولًا مثل العراق وإيران وليبيا، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي والهند.

وقال “هوغربيتس” إن العالم على موعد بما وصفه بـ”تقارب الهندسة الكوكبية” في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 مارس، موضحاً أنه سيحدث نشاط زلزالي كبير بين 16 و 19 مارس الجاري.

وفي تغريدة أخرى قال :”من السهل القول إن “التنبؤ بالزلازل من محاذاة الكواكب قد تم دحضه”.

وتابع:”لكن العلماء لم يدرسوا العلاقة بين الاصطفافات الكوكبية المحددة والزلازل الأكبر. أجرى SSGEOS هذه الدراسة وطور SSGI لإثبات هذه العلاقة.”

It is easy to say that "earthquake prediction from planetary alignment has been disproven."

But scientists have not studied the relationship between specific planetary alignments and larger earthquakes.

SSGEOS has done this study and developed #SSGI to prove this relationship. pic.twitter.com/pGFv62h4WN

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 20, 2023