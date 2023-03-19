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محمد مرسي.. هل بات السيسي يخشى حتى صورته؟.. شاهد ما حدث بحضور أوغلو

مولود جاويش أوغلو زار مصر في سياق حملة تطبيع العلاقات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ فترة

كتب فهمي الورغمي
محمد مرسي و السيسي watanserb.com
محمد مرسي و السيسي
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وطن- اُنتُخب الشعب المصري الرئيس الراحل محمد مرسي، كأول مدني يحكم عبر الديمقراطية منذ تأسيس الجمهورية في 18 يونيو حزيران 1953؛ لكن يبدو أن النظام العسكري الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي قرر التغاضي عن الفترة التي قضاها “مرسي” في حكم البلاد، وهو ما سلط عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديثهم خلال زيارة لوزير الخارجية التركي إلى وزارة الخارجية المصرية.

مولود جاويش أوغلو في وزارة الخارجية المصرية

زار وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، العاصمة المصرية، القاهرة، السبت، وذلك بأول زيارة لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاما، حيث التقى نظيره المصري سامح شكري في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة.

خلال حضورها في مبنى الوزارة، لاحظ ناشطون غياب صورة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، من بين صور الرؤساء الذين حكموا الجمهورية المصرية.

ونشر حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، المصرية مقطع فيديو من الجولة على صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

غضب عبر السوشيال ميديا

محاولة طمس وتغيير وقائع التاريخ التي حاولت وزارة الخارجية المصرية تكريسها في حضور وزير الخارجية التركي، أثارت غضبا واسعا بين النشطاء عبر تويتر.

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حيث كتب الإعلامي المصري المعارض “أسامة رشدي” قائلا: “سامح شكري بيفرج جاويش اوغلو على صور رؤساء مصر السابقين.. فجر فضيحة عالمية جعلتهم أضحوكة العرب والعجم”.

وتابع: “ليس بينهم صورة الرئيس مرسي رحمه الله أي حقد وسواد قلب ومسخرة يتمتع بها هؤلاء المنقلبون.. يحذفون صورة الرئيس المنتخب لأنه يذكرهم بجريمتهم وفاشيتهم وأنهم جاءوا على ظهر دبابة.. وغدروا”.

سامح شكري بيفرج جاويش اوغلو على صور رؤساء مصر السابقين
سامح شكري بيفرج جاويش اوغلو على صور رؤساء مصر السابقين

وقال حساب باسم “أصلي من الأصليين” في السياق: “لازم ثوره عالسيسي ونظامه.. سامح شكري بغباء منقطع النظير وبتفكير يلائم فعلا صاحب الـ ٥٠٪ اطلع جاويش اوغلو على لوحة الندامة التي تضم من دمروا مصر حرفيا.”

وتابع مشيدا بالرئيس الراحل محمد مرسي:”وشرف للدكتور محمد مرسي عدم وضع صورته بينهم.. وبكده يكون اعطى لتركيا الحقيقة وتم تأكيدها ان محمد مرسي رئيس الجمهورية المصرية الحقيقي”.

وقالت “مريم محمد” في تعليق آخر: “وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يقف أمام صور رؤساء مصر التي خلت من صورة الرئيس مرسي، الرئيس الوحيد الذي جاء بالاجماع، بانتخابات ديمقراطية ونزيهة”.

وتابعت “الرسالة واضحة وجلية: نحن آباء الديكتاتورية وحماتها”.

من هو محمد مرسي؟

ومحمد محمد مرسي عيسى العياط (8 أغسطس 1951 – 17 يونيو 2019)، هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية، والأول بعد ثورة 25 يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

أُعلن فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين. وقد بدأت فترته الرئاسية مع الإعلان في 24 يونيو 2012 عن فوزه في انتخابات الرئاسة المصرية 2012، وتولّى مهام منصبه في 30 يونيو 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية.

رفض “مرسي” العيش في القصور الرئاسية كباقي رؤساء مصر السابقين وقال أنه يسكن في شقة إيجار علي حسابه.

أزيح محمد مرسي عن السلطة في انقلاب عسكري دامٍ يوم 3 يوليو 2013 في مصر، بقيادة وزير الدفاع آنذلك عبد الفتاح السيسي، الذي تحول منذ تلك اللحظة إلى الحاكم الفعلي والوحيد لمصر بطريقة استبدادية، أدخلت مصر في دهاليز أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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