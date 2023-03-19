الأحد, مارس 19, 2023
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للأذكياء فقط..أين الرقم 280 في هذه الصورة؟

إذا تمكنت من العثور على الرقم بسهولة، فيمكنك اعتبار نفسك شخصًا لديه نظرة ثاقبة وعقلًا حادًا للتفاصيل .

كتب ايمان الباجي
للأذكياء فقط.. أين الرقم 280 في هذه الصورة؟ watanserb.com
أين الرقم 280 في هذه الصورة؟
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وطنهناك أنواع عديدة من الأوهام أو الخدع البصرية التي تنتشر بشكل كبير خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الكشف عن سمات الشخصية الخفية إلى قياس وتحسين مهاراتك في الذكاء والملاحظة، تعد هذه الألغاز وتمرينًا رائعًا لعقلك.

ومن منا لا يحب تحدي نفسه من خلال ألعاب الوهم البصري، اخترنا لكم اليوم خدعة بصرية ممتعة، نشرها موقع “news18“.

والتحدي هو من يستطيع إيجاد الرقم المخفي 280؟ لديك خمس ثوانٍ فقط للعثور عليه.

هل يمكنك تحديد الرقم 280 في هذا الوهم البصري؟

الرقم 208 موجود عدة مرات لكن أحد الأرقام مختلف عن البقية ولا يمكن العثور عليه إلا إذا ركزت جيدا على إيجاده في الوقت المحدد.

قد يبدو الحد الزمني لمدة خمس ثوانٍ أقل من اللازم، ولكنه مناسب إذا كان بإمكانك التدقيق بعناية. تأكد من عدم تفويت أي رقم أثناء القيام بذلك وستتمكن من العثور على الرقم بسهولة.

هل وجدت الرقم المخفي 280؟

هل وجدت الرقم المخفي 280؟

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إذا تمكنت من العثور على الرقم بسهولة، فيمكنك اعتبار نفسك شخصًا لديه نظرة ثاقبة وعقلًا حادًا للتفاصيل. إذا لم تكن قادرًا على ذلك، فقد تضطر إلى التدرب قليلاً للوصول إلى مستوى لا يبدو فيه أي من هذه الألغاز صعبًا للغاية.

إليك الحل!

الحل

يمكنك أن ترى بوضوح حل هذا الوهم البصري. العديد من هذه الخدع البصرية متاحة على الإنترنت للتدرب عليها. في حين أن البعض قد يكشف فقط عن سمات شخصيتك، يمكن للآخرين بالتأكيد مساعدتك في الإسراع في إيجاد حل دقيق للألغاز.

كم شخصًا منكم اكتشف الرقم 280؟ أخبرونا في التعليقات.

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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