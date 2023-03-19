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علي الأسود .. من هو الشهيد الذي اغتيل في سوريا بعملية تحمل بصمات الموساد؟!

كتب سالم حنفي
اغتيال علي رمزي الأسود في سوريا watanserb.com
الجهاد الإسلامي تنعى شهيدها علي رمزي الأسود الذي اغتالته إسرائيل في سوريا
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وطن – أفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، باغتيال القيادي فيها في ساحة سوريا علي رمزي الأسود في سوريا.

وأصدرت سرايا القدس، بيانا اليوم الأحد، قالت فيه: “ننعى شهيدنا القائد علي رمزي الأسود 31 عامًا من ساحة سوريا والذي ارتقى إثر جريمة اغتيال جبانة بالرصاص تحمل بصمات الاحتلال في ريف دمشق”.

وأضافت: “نزف إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد المهندس علي رمزي الأسود “أبو عبد الرحمن” (31 عاماً) الذي اغتيل صباح اليوم بجريمة غادرة على أيدي عملاء الاحتلال في ريف دمشق”.

الجهاد تحمل الاحتلال مسؤولية الجريمة

وحملت الجهاد الإسلامي، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجريمة الغادرة، وقالت: “نؤكد أننا ماضون في مواجهة العدو والتصدي له والرد على كل جرائمه بحق شعبنا ومقاومتنا.

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وتابعت: “ستواصل سرايا القدس عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعاً عن أرض فلسطين المقدسة وعن المسجد الأقصى المبارك، ولن يفت في عضد أبنائها توالي ارتقاء الشهداء وجسامة التضحيات التي يقدمها أبناؤها البواسل في كل مكان”.

من هو الشهيد علي رمزي الأسود؟

والشهيد علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينة حيفا في العام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف سرايا القدس.

حماس تنعي الشهيد

بدورها، نعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الشهيد رمزي الأسود، وقالت إنه استشهد في إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، إثر عملية اغتيال جبانة تحمل بصمات الاحتلال.

وقالت الحركة، إن اغتيال الشهيد “الأسود” في ريف دمشق جريمة إسرائيلية جديدة لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق المقاومة حتى التحرير والعودة”.

وقدمت حماس، التعزية إلى حركة الجهاد الإسلامي وعائلة الشهيد وذويه، مؤكدة أن ارتقاء الشهيد “الأسود”، يدلّل مجدداً على ترابط وتلاحم قوى الشعب الفلسطيني المُقاوِمة في الميدان والإعداد لمواجهة الاحتلال وعدوانه المتصاعد.

اغتيالات سابقة

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد اغتالت في أغسطس الماضي، القيادي في “سرايا القدس” خالد منصور، بغارة جوية استهدفت منزلاً دمّرته على ساكنيه في حي الشعوت بمخيم رفح جنوب قطاع غزة، كما اغتالت تيسير الجعبري القيادي البارز في السرايا.

سرايا القدس تتبنى مقاومة الاحتلال

وتتبنى سرايا القدس مساعي تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، وعودة المهجّرين الفلسطينيين إلى وطنهم، وتُعارض بشدة اتفاق أوسلو.

وتدرجت سرايا القدس في نضالها من السكاكين إلى الصواريخ، وقدّمت عشرات الشهداء، وقتلت عشرات من جنود الاحتلال، ووصلت صواريخها إلى مفاعل ستوراك النووي وإلى قلب تل أبيب.

وبدأت سرايا القدس، عملياتها العسكرية منذ مطلع الثمانينيات، ومرت بمراحل عدة بدءًا بالأعمال الفردية عبر الطعن بالسكاكين في 1982 و1983، وصولًا إلى تشكيل مجموعات عسكرية، ترأس أولاها مؤسس الحركة فتحي الشقاقي، وقد نفذت العديد من الهجمات المسلحة بالقنابل والذخيرة الحية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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