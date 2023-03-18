السبت, مارس 18, 2023
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حياتنا

نادين الراسي في حضن شاب وسيم.. “حبيت إتغنج شوي” (شاهد)

مرت نادين الراسي بلحظات صعبة وهي في طريقها إلى سوريا لتصوير مسلسلها الجديد "voice"

كتب رفيف عبدالله
نادين الراسي في حضن شاب وسيم..
نادين الراسي
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وطن– أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، شكوكاً حول طبيعة علاقتها بطبيب التجميل الشهير ميشيل حلو.

ميشيل حلو

ونشرت نادين الراسي صورة عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“، برفقة ميشيل حلو.

وما أثار الشكوك أن نادين الراسي التي انفصلت مؤخراً عن خطيبها مجد عبدول، كانت تجلس في أحضان طبيب التجميل.

وكتبت الفنانة اللبنانية في تعليقها على الصورة: “حبيت إتغنج شوي”.

نادين الراسي وميشيل حلو

وسبق أن نشر ميشيل حلو، فيديوهات وصور أثناء حقنه لشفاه نادين الراسي، ووضع مساحيق التجميل لها.

 

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لحظات صعبة على نفس الطريق

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وفي سياق آخر، مرت نادين الراسي بلحظات صعبة وهي في طريقها إلى سوريا لتصوير مسلسلها الجديد “voice”.

وكشفت نادين أن مرورها على الطريق الذي وقع فيه حادث السير الذي أدى إلى وفاة شقيقها جورج الراسي، لم يكن سهلاً.

وقالت نادين في مداخلة مع برنامج “ET بالعربي“: “رحلة الوصول الى سوريا لم تكن سهلة أبداً، فأنا أكره هذا الطريق. ولكن قررت إتحدى حالي وقبلت إجي على سوريا واشتغل وبلّش من جديد من المطرح اللي خيي وقف فيه”.

وتابعت الفنانة اللبنانية: “مروري بنفس الطريق كان تحدي كبير إلي. بس قررت اقطعه لفرجيه انه ايه لح إقدر إقطع. بس إني اتعود عليها ويصير المرور من هالطريق عادي، لأ صعبة”.

واختتمت نادين: “ربّ العالمين مدني بالصبر والقوة لأتحمل الفاجعة اللي صابت عيلتي، ومنحني فرصة جديدة لتقديم عمل مميّز ومختلف في سوريا”.

شكرا ملحم زين

هذا وقد أعادت نادين أيضاً نشر فيديو لإحدى الطرق التي تم إضاءتها بعواكس ضوئية بتمويل من الفنان اللبناني ملحم زين.

وعلقت نادين: “الله يبارك فيك وينور بالمحبة والسلام بيتك وعيلتك ومحبينك ويرحم موتانا جميعاً”.

وكان حساب “اليازا” عبر موقع تويتر، قد نشر مقطع فيديو لإحدى الطرق التي تم إضاءتها بعواكس ضوئية.

وعلّق الحساب: “تركيب عواكس ضوئية على الحاجز الوسطي بتمويل من الفنان ملحم زين من صور الى خلدة ومن بيروت حتى نفق شكا بطول اجمالي ١٢٠ كلم….. كل الاحترام والتقدير من اليازا لهكذا مبادرات”.

تصرفات غريبة

ومنذ وفاة جورج الراسي، تثير نادين الجدل بتصرفاتها الغريبة.

ففي إحدى المرات، ظهرت الفنانة اللبنانية وهي تستعرض جمالها في موقع أثري على أنغام أغنية للفنانة الكبيرة فيروز.

وقد ظهرت بفستان قصير، يكشف فخذيها، ومنطقة صدرها بطريقةٍ جريئة، فيما كانت ترتدي فوقه جاكيتاً طويلاً.

وانتقد متابعون للفنانة، جرأتها في هذه الإطلالة، لا سيما وأنه لم يمضِ وقت طويل على وفاة شقيقها جورج الراسي بحادث سيارة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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