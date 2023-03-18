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شاهد ما فعله ويل سميث في صحراء العلا السعودية ولفت الأنظار

حضور النجم العالمي ويل سميث أثار كثيراً من التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية

كتب خالد الأحمد
ويل سميث في صحراء العلا السعودية watanserb.com
ويل سميث في صحراء العلا السعودية
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وطن– تصدّر نجم هوليوود الأمريكي ويل سميث، تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”. وذلك بعد زيارته محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، أمس، الجمعة، في إطار فعاليات “كأس العلا للهجن”.

ويل سميث في العلا بالسعودية

وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إقامةَ بطولة «كأس العلا للهجن» لتتويج “بطل الأبطال” خلال موسم حافل من سباقات الهجن المتعددة، وبقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 80 مليون ريال سعودي، ليصبحَ بمنزلة “سنام السباقات” في المملكة والمنطقة.

وتأتي زيارة ويل سميث للمدينة السياحية بعد شهرين من زيارة مماثلة للنجم جوني ديب لها. وذلك عقب إعلان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي دعم فيلمه الجديد والمشاركة في إنتاجه.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، استمتع “سميث” بالأجواء والمناطق الأثرية في مدينة العلا، والتقط العديد من الصور مع الأصدقاء والحضور، وقام بمرافقته خلال تجواله مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي.

وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو النجم ويل سميث، وهو يرتدي فانيلا بيضاء وبنطالاً برتقاليّ اللون ويتحدث إلى آخرين، وكذلك يلتقط الصور معهم، وفي أثناء تواجده في المدرجات لمتابعة الكأس.

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وأظهرته لقطات أخرى برفقة المنتج Swizz Beatz الحائز على جائزة “جرامي”، وهو أول أمريكي يمتلك فريقًا لسباق الهجن في المملكة.

ونشرت شركة “برونكس” السعودية المنظمة للمهرجان على حساب “تويتر” الخاص بها، صوراً لسميث وبيتز وهما يحتسيان القهوة العربية، ورحّبت بقدوم النجم العالمي.

وعلّق بيتز على منشوراته مع سميث على إنستغرام: “اليوم في كأس Alula Camel السنوي الأول، استقبلت ضيفًا مفاجئًا جاء لدعم فريقي”.

وحرص ويل سميث على زيارة المهرجان في اليوم الرابع والأخير. وذلك لتشجيع فريق صديقه “سويز بيتز“، الذي شارك في “سنام السباقات”.

 

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وقال الفنان العالمي ويل سميث لمجلة “الرجل» من ميدان كأس العلا للهجن: “أحببت العلا”.

المصدرتويتر ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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