شاهد ما فعله ويل سميث في صحراء العلا السعودية ولفت الأنظار

وطن– تصدّر نجم هوليوود الأمريكي ويل سميث، تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”. وذلك بعد زيارته محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، أمس، الجمعة، في إطار فعاليات “كأس العلا للهجن”.

وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إقامةَ بطولة «كأس العلا للهجن» لتتويج “بطل الأبطال” خلال موسم حافل من سباقات الهجن المتعددة، وبقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 80 مليون ريال سعودي، ليصبحَ بمنزلة “سنام السباقات” في المملكة والمنطقة.

وتأتي زيارة ويل سميث للمدينة السياحية بعد شهرين من زيارة مماثلة للنجم جوني ديب لها. وذلك عقب إعلان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي دعم فيلمه الجديد والمشاركة في إنتاجه.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، استمتع “سميث” بالأجواء والمناطق الأثرية في مدينة العلا، والتقط العديد من الصور مع الأصدقاء والحضور، وقام بمرافقته خلال تجواله مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي.

وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو النجم ويل سميث، وهو يرتدي فانيلا بيضاء وبنطالاً برتقاليّ اللون ويتحدث إلى آخرين، وكذلك يلتقط الصور معهم، وفي أثناء تواجده في المدرجات لمتابعة الكأس.

وأظهرته لقطات أخرى برفقة المنتج Swizz Beatz الحائز على جائزة “جرامي”، وهو أول أمريكي يمتلك فريقًا لسباق الهجن في المملكة.

ونشرت شركة “برونكس” السعودية المنظمة للمهرجان على حساب “تويتر” الخاص بها، صوراً لسميث وبيتز وهما يحتسيان القهوة العربية، ورحّبت بقدوم النجم العالمي.

Thx #WillSmith for coming by to support #SaudiBronx at the first ever #AlUlaCamelCup!! First American-owned team in the history of the sport!

⚡️ https://t.co/Mm8FjkTCUp pic.twitter.com/vOfGs6R8vE

— Saudi Bronx (@SaudiBronx) March 17, 2023