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أسرار جديدة يكشفها محقق “FBI” عن صدام حسين حول رأيه في بن لادن وأصحاب اللحى!

عميل مكتب التحقيقات الفدرالي المتقاعد الآن جورج بيرو قال إن صدام حسين كذب بشأن امتلاك أسلحة دمار شامل لأنه أراد تخويف جارة العراق وعدوتها إيران

كتب سالم حنفي
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين watanserb.com
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
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وطن- كشف محقق “FBI” جورج بيرو أسرارا جديدة عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كاشفا أنه أخبره أثناء التحقيق معه أنه “لا يمكنك الوثوق بأي شخص له لحية كهذه” عندما سأله عن زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال جورج بيرو – العميل اللبناني الأمريكي الخاص الذي قضى عدة ساعات في اليوم في استجواب صدام حسين – إن صدام كان يمزح معه وهو يحاول إثبات صلاته بشبكة الإرهاب.

ازدراء الجماعات الإرهابية

وبحسبما نشرته “CNN“، فإنه أثناء محاولته معرفة ما إذا كان صدام يمتلك أسلحة دمار شامل ، قال بيرو إنه اكتشف أنه لا يملك سوى ازدراء الجماعة الإرهابية.

وكان جورج بيرو هو المحقق الرئيسي للفريق في فريق استجواب صدام حسين بعد أسر الجنود الأمريكيين للزعيم في العراق عام 2004.

وقال عميل مكتب التحقيقات الفدرالي المتقاعد الآن إن صدام كذب بشأن امتلاك أسلحة دمار شامل لأنه أراد تخويف جارة العراق وعدوتها إيران.

وبحسب شبكة “CNN”، فإنه لعدة أشهر ، كان جورج بيرو يقضي عدة ساعات يوميًا مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لاستجوابه.

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لا يحب بن لادن

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وقال “بيرو: “أخبرني صدام أنه لا يحب أسامة بن لادن وأنه لا يؤمن بأيديولوجية القاعدة لأنها تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في جميع أنحاء العالم العربي”، وذلك في حديثه للشبكة بالتزامن مع حلول الذكرى العشرين للغزو الامريكي للعراق.

وأوضح أن صدام يتبنى هذا الرأي لأنه “لا يرغب في تسليم السلطة أو التنازل عن أي شيء لشخص آخر”.

وخلال جلسات الاستجواب الطويلة ، قال بيرو إنه أدرك أن ادعاء صدام بامتلاك أسلحة الدمار الشامل كان خدعة، مشيرا إلى أنه كذب لإثارة قلق الجارة الشرقية إيران.

عدو صدام حسين الأكبر

وزعم أنه لم يكن عدوه الأكبر الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل كان أكبر عدو له هو إيران ، وقد أخبره أنه يحاول باستمرار تحقيق التوازن أو التنافس مع إيران.

وبحسب “بيرو”، فقد كان أكبر مخاوف صدام أنه إذا اكتشفت إيران مدى ضعف وهشاشة العراق ، فلن يمنعهم شيء من غزو جنوب العراق والاستيلاء عليه، لذا كان هدفه إبقاء إيران في مأزق.

وقال بيرو إنه تمكن من استخدام جلسات الاستجواب التي استمرت لساعات لحمل صدام على الاعتراف بأنه كان سيعيد بناء برنامج أسلحة الدمار الشامل إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على البلاد.

وقال لشبكة CNN: “سألت صدام: عندما رفعت العقوبات ، ماذا كنت ستفعل؟”.

قال: “كنا سنقوم بما نحتاج إلى القيام به ، أو ما يتعين علينا القيام به لحمايتنا” – وكانت هذه طريقته للقول إنه كان سيعيد تشكيل برنامج أسلحة الدمار الشامل الخاص به بالكامل.

تنبؤ صدام حسين بما سيحل بالعراق من بعده

وبعد الساعات التي قضاها مع صدام ، قال بيرو إن الرئيس العراقي الراحل تنبأ بأن الأحداث التي أعقبت إقالته من السلطة ستطول، وأن إعادة تأسيس الحكم في البلاد ستكون أكثر تعقيدًا مما كان يفترضه الغرب.

وقال جورج بيرو إن “صدام هو واحد من أكثر الديكتاتوريين وحشية في عصرنا ، وكان مسؤولاً عن بعض من أفظع الفظائع في التاريخ ، ولكن من ناحية أخرى ، أخبرني أنه ليس لدينا أي فكرة عن مدى صعوبة حكم العراق ، لكننا سنكتشف هذا عن طريق إزالته.”

المصدرشبكة CNN، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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