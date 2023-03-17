الجمعة, مارس 17, 2023
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لقطات جوية ليخت “المنصور” الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين! (شاهد)

صدام كان قد أمر بنقل اليخت منمرساه في مدينة أم قصر إلى البصرة لحمايته لكن القوات التي تقودها الولايات المتحدة استهدفته وانقلب في وقت لاحق في ممر شط العرب

كتب خالد السعدي
يخت المنصور الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين watanserb.com
يخت المنصور الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين
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وطن– تزامن مع حلول الذكرى العشرين لغزو العراق في 20 مارس/آذار 2003، أظهرت لقطات جوية اليخت الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين والذي استهدفته القوات الأمريكية إبان الغزو على العراق.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لم يستقل اليخت من قبل، لكنه أصدر أوامره بنقله إلى البصرة لحفظه بعد أسابيع قليلة من بدء الغزو.

صورة جوية ليخت المنصور الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين
صورة جوية ليخت المنصور الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين

ويبلغ ارتفاع اليخت الذي يلقب بـ”المنصور” 121 مترا (396 قدما) ويتسع لما يصل إلى 200 ضيف ومجهز بمهبط للطائرات.

 

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وتحول اليخت إلى يخت مقلوب يعلوه الصدأ في نهر بجنوب العراق إلى وجهة يتنزه فيها الصيادون، الذين كانوا في السابق لا يجرؤون على الاقتراب منه، كما تحول إلى شاهد وذكرى حزينة على حكمه للبلاد بالقبضة الحديدية.

يخت المنصور الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين
يخت المنصور الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين

صدام حسين أمر بنقل اليخت من أم قصر إلى البصرة

وكان صدام حسين قد أصدر أوامر بأن يغادر اليخت، الذي لم يستقله مطلقا، مرساه في مدينة أم قصر إلى البصرة لحمايته بعد أسابيع قليلة من بدء الغزو، لكن القوات التي تقودها الولايات المتحدة استهدفته وانقلب في وقت لاحق في ممر شط العرب المائي حيث بدأ يبلى ويغزوه الصدأ.

صورة جوية ليخت المنصور الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين
صورة جوية ليخت المنصور الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين

وعقب سقوط صدام تم تجريد اليخت من محتوياته ونهبه، إذ تم تفكيك كل شيء من ثريات وأثاث وحتى الهيكل المعدني.

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وكان اليخت “المنصور” واحدا من ثلاثة يخوت يملكها صدام، وكان يتسع لما يصل إلى 200 ضيف ومجهزا بمهبط للطائرات الهليكوبتر، في حين تم تحويل يخت آخر له إلى فندق في البصرة.

صورة جوية ليخت المنصور الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين
صورة جوية ليخت المنصور الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين

إهمال حكومي

وعلى الرغم من أن بعض العراقيين يقولون إنه كان يجب الحفاظ على الحطام، لم تخصص الحكومات المتعاقبة أموالا لانتشاله.

وقال القبطان البحري في وزارة النقل العراقية زاهي موسى “هذا اليخت مثل جوهرة ثمينة، مثل تحفة نادرة تقتنيها في المنزل”.

وأضاف “نشعر بالحزن لأنه يبدو هكذا”.

المصدررويترز ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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