الخميس, مارس 16, 2023
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الهدهد

عثمان الحلقة 118.. نيمان يجد ذهبه المفقود والحلقة 119 تشهد مفاجأة (فيديو)

الحلقة 118 من المسلسل التركي الشهير المؤسس عثمان Kurulus: Osman، شهدت أحداثا مشوقة بشكل كبير وكانت في أغلبها تتمة لما جاء في الحلقة 117

كتب فهمي الورغمي
المؤسس عثمان الحلقة 118 watanserb.com
المسلسل التركي المؤسس عثمان
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وطن – تم عرض الحلقة 118 من مسلسل المؤسس عثمان Kurulus: Osman، أمس الأربعاء، في تركيا والعديد من الدول العربية وحول العالم، وانطلق المشاهدون في مسايرة التشويق منذ الدقائق الأولى.

أحداث الحلقة 118 من المؤسس عثمان

أحداث مشوقة وممتعة عاشها مشاهدو الحلقة 118 من مسلسل المؤسس عثمان Kurulus: Osman، حيث يدرك عثمان أنه وقع في قبضة كبيرة من الداخل والخارج، ويتحول هدفه الآن إلى إينغول لمواصلة فتوحاته.

 

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خلال الحلقة 118 من مسلسل المؤسس عثمان Kurulus Osman، وجد نيمان أخيرًا ذهبه المفقود، لكن الأمر لم يكن كما تخيل على الإطلاق.

ففي الحقيقة، كان ذلك فخًا غير متوقع ينتظره، لكن أيضًا نيمان ليس سهلًا، ويقرر أن يضع عينيه على أغلى ممتلكات عثمان.

وفي الأثناء، حاول عثمان التعامل مع السلطانة أسمهان من أجل غزو إينغول فقد سبق وأن قال لجنوده: سنأخذها بطريقة أو بأخرى.

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الحلقة 118 من مسلسل المؤسس عثمان Kurulus: Osman، كشفت كذلك عن تمسك بالا خاتون بسيفها وقتالها “فريج” بنفسها بسبب تهديد الأخيرة لأطفالها، وتقول لها إنه ماتوجب عليها المساس بهم.

وظهر في الحلقة 118 من مسلسل المؤسس عثمان Kurulus: Osman، أن عثمان استعمل النار الطائرة (المنجنيق) وهو من أقوى الأسلحة لمحاربة جيش المغول.

كما كان هناك خبر حزين شهده متابعو العمل وهو انسحاب تشاغري سينسوي من دور جيركوتاي بالحلقة 118.

الحلقة 119 من المؤسس عثمان

هذا وعرضت قناة “نوربلاي” على يوتيوب والتي تذيع المسلسل حصريا في الدول العربية، إعلان الحلقة 119 من مسلسل المؤسس عثمان.

ويشار إلى أن الحلقة 119 من مسلسل عثمان سيتم بثها يوم، الأربعاء، المقبل.

ويبدو من الإعلان الرسمي للحلقة 119، أنها ستكون حلقة مشوقة ومثيرة تحمل العديد من الأحداث الجديدة.

الحلقة 117 كانت مشوقة.. وهذا ملخصها

ويشار إلى أنه في الحلقة 117 من مسلسل المؤسس عثمان Kurulus: Osman، اشتعلت الخلافات والمعارك الدامية بين أعداء الدولة العثمانية، وهو ما دفع عثمان للسعى وراء قيادة قبيلة الكايي نحو النصر والتقدم على أعدائه.

انطلقت خلالها تدريبات المقاتلين استعداد للمعركة القادمة ووضع عثمان أمام عينه قلعة البوصلة التي بدأ الاستعداد لفتحها برفقة محاربيه، حيث أن الأعداء بدأوا بالتربص به للانتقام منه وتوقيف تمديد فتوحاته.

اشتعلت المواجهات خاصة بعد تسميم السيد أروهان والمساومة التي تعرض لها عثمان، لكنه بدأ في الاستعداد لمواصلة القتال والسعي بكل جهده لانقاذ أورهان، في حين تحالفت اسمهان مع أعدائه ساعية للتخلص منه بكل الطرق.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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