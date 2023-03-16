الجمعة, مارس 17, 2023
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سرقة فيلا محمد صلاح.. اعترافات مثيرة للمتهمين وسر اختيارها للسطو عليها

النائب العام أمر بحبس المتهمين في جريمة سرقة فيلا محمد صلاح

كتب خالد السعدي
watanserb.com
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وطن – أدلى المتهمان المصريان بسرقة فيلا نجم نادي ليفربول محمد صلاح، في العاصمة المصرية القاهرة، باعترافات مثيرة عن الأسباب التي دفعتهما للسطو عليها على وجه التحديد.

وأقر المتهمان بسرقة الفيلا بأسلوب كسر إحدى النوافذ، بعد التخطيط لاقتحامها، وكشفا أنهما اختارا فيلا قائد المنتخب المصري، نظرا لسابقة معرفتهما بوجود ميداليات فاز بها في بطولات أوروبية عدة.

وأكّد المتهمان أيضا، أنهما كانا على علم بوجود أجهزة لممارسة الرياضة مما جعلها يعتقدان أن تلك المسروقات سوف تدر عليها أموالا طائلة عقب بيعها.

وكان مسؤولان أمنيان، قد قالا في وقت سابق لوكالة أسوشيتد برس في وقت سابق، إن اللصوص سرقوا أجهزة استقبال البث التلفزيوني عبر الكابل فقط من فيلا نجم ليفربول في منطقة التجمع الراقية، بالعاصمة القاهرة.

وأفاد المسؤولان بأن اللصوص لم يتمكنوا من سرقة أسطوانة غاز الطهي في حديقة لاعب ليفربول لثقلها.

وأضاف المسؤولان، الذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتصريح لوسائل الإعلام، أنه تم استدعاء السلطات لأول مرة إلى المنزل بعد أن لاحظ أحد أفراد أسرة صلاح أن إحدى النوافذ مفتوحة.

فيلا محمد صلاح التي تم سرقتها في مصر
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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم شخصين أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكني المشار إليه، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ 2 مارس الجاري.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة،وأقر أحدهما بأنه نظرًا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكني وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، حيث قاما بتسلق السور الخلفي للفيلا المشار إليها وارتكاب الواقعة.

النائب العام أمر بحبس المتهمين

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، قد أمر بحبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح، كما أمر بحجز المتهم بإخفاء المسروقات 24 ساعة لحين ورود تحريات أجهزة الأمن واستكمال التحقيقات.

وأفادت النيابة العامة، فى بيان لها، إن تلقت بلاغًا فى 12 مارس الجارى من مدير أعمال صلاح باكتشافه سرقة منقولات من مسكنه، فباشرت التحقيقات، وقد استهلتها بسؤال المبلغ، الذى أوضح أنه تبين بعثرة بمحتويات المسكن الكائن بمنطقة التجمع الأول وآثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدى، وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم إفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة به.

وأوضح البيان، أن النيابة خاطبت شركات المحمول لتحديد بيانات الأرقام التى تواجدت بمسرح الواقعة بالتزامن مع توقيت ارتكابها، كما كلفت الشرطة بإجراء تحرياتها حول الواقعة والتى تمكنت من تحديد هوية 3 متهمين بارتكابها، فتم ضبطهم نفاذًا لأمر النيابة العامة الصادر وبحوزتهم المسروقات.

وباستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم، أقروا بارتكاب الجريمة، وسبق عمل أحدهم غفيرًا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، وارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه بخلو المسكن من قاطنيه، واتفاقه مع واحد من المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه ودلوفه وسرقة بعض منقولاته، وفرا هاربين، وقد تركا بعضًا من هذه المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها.

وعلى ذلك فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمَيْن بالسرقة، وحجز المتهم بإخفاء المسروقات وجارٍ استكمال التحقيقات.

المصدرأسوشيتد برس + فيسبوك - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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