فتاة سعودية تتحرش بشاب: “أبي أي شي من ريحتك”.. هكذا رد عليها! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – في واقعة جديدة تعكس ما وصلت له السعودية في عهد محمد بن سلمان من انتشار الكثير من مظاهر الانحلال، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحرش فتاة سعودية بأحد الشبان.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن“، قيام فتاة سعودية بالتحرش بأحد الشبان خلال احتفالات السعوديين بـ”يوم العَلم“، في واقعة غريبة ومستهجنة.

وبحسب الفيديو، تفاجأ أحد الشبان بفتاة تناديه وتطلب منه منحها عقدا يرتديه، وعندما رفض طالبته بأن يعطيها العلم الذي يحمله في يده.

وأظهر الفيديو رفض الشاب منحها العلم أيضا، مستنكرا إصرارها على أخذ أي شيء معه، لترد عليه قائلة: “أبي أي شيء من ريحتك”، وخو ما أثار استياء الشاب الذي أخذ بالاستغفار والإستعاذة من الشيطان.

هذا بعض ما حدث ووثقته الكاميرات وما خفي أعظم pic.twitter.com/RSo3sSN8gj — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) March 14, 2023

يشار إلى انه منذ قدوم ولي العهد السعودي واتباعه سياسة الانفتاح المزعومة، وقيامه بسحب صلاحيات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتشرت الكثير مثل هذه الوقائع الغريبة على المجتمع السعودي.

- Advertisement -

وسبق أن تكررت العديد من الوقائع المتشابهة، التي تظهر انحلال أخلاقي بعيد عن الحشمة المعهودة عن السعوديات.

وقائع تحرش فتيات بشبان

وتداول ناشطون في وقت سابق واقعة رصدت قيام إحدى الفتيات وهي تتحرش بشاب في وضح النهار وأمام العامة.

بنت تتحرش بشاب ❓‼️🤔

يوجد بلاوي…….. pic.twitter.com/TvFHvt0jXO — مشعل الغريِّبْ (@meshal_alg1) January 21, 2022

كما أظهر مقطع آخر تحرش فتاة سعودية بأحد البائعين وطلبها منه بإصرار على نزع الكمامة لمشاهدة وجهه.

#بيدوفيليين_ومتحرشين_بالحيوانات#محمد_السكران

بنت تتحرش بشاب في شغله حاله حال نفسه وينكم عنه؟ pic.twitter.com/rRcA2O1SP8 — .🇸🇦 ولد السعودية (@99z9i) December 23, 2020

وفي مشهد آخر، ظهرت فتاة أثناء تحرشها بأحد الشباب في المدينة المنورة.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تُخرج رأسها من السيارة باتجاه سيارة بجانبها، وتتحرش بشاب مُتلفظة بكلمات إيحائية فجة، وخادشة للحياء.

فتاة تتحرش بشاب يقود سيارته في المدينة المنورة!

الانحطاط الاخلاقي في المجتمع وجر الشباب والفتيات الى التحرش والابتذال من أهم بنود رؤية بن سلمان تحت ذريعة الاسلام المنفتح. pic.twitter.com/RPQygJmDQ7 — محقق خاص🕵️‍♂️ (@KSA_P_I) November 4, 2020

انتشار مظاهر الانحلال في عهد محمد بن سلمان

وأصبحت ممارسات الانحلال في عهد محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح؛ لكنها تحولت -بموافقته- إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.

في الفترة الأخيرة، شهدت فعاليات موسم الرياض ومهرجان ميدل بيست الكثير من الممارسات الشاذة والمرفوضة، بينها حفلات الرقص المختلط والحركات المثيرة وصولا إلى الشذوذ الجنسي.

أمر منظم

وما يؤكد أن الأمر يبدو منظما، انتشر مؤخرا مقطع فيديو يُظهر نقل فتيات بملابس خليعة، وصلنَ إلى إحدى فعاليات مهرجان ميدل بيست، في العاصمة السعودية الرياض، من قبل هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ.