الأربعاء, مارس 15, 2023
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فتاة سعودية تتحرش بشاب: “أبي أي شي من ريحتك”.. هكذا رد عليها! (شاهد)

مظاهر الانحلال أصبحت واضحة للعيان في السعودية منذ تولي محمد بن سلمان مسؤولياته

كتب خالد السعدي
تحرش فتاة سعودية بأحد الشبان watanserb.com
صورة تعبيرية
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وطن – في واقعة جديدة تعكس ما وصلت له السعودية في عهد محمد بن سلمان من انتشار الكثير من مظاهر الانحلال، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحرش فتاة سعودية بأحد الشبان.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن“، قيام فتاة سعودية بالتحرش بأحد الشبان خلال احتفالات السعوديين بـ”يوم العَلم“، في واقعة غريبة ومستهجنة.

وبحسب الفيديو، تفاجأ أحد الشبان بفتاة تناديه وتطلب منه منحها عقدا يرتديه، وعندما رفض طالبته بأن يعطيها العلم الذي يحمله في يده.

وأظهر الفيديو رفض الشاب منحها العلم أيضا، مستنكرا إصرارها على أخذ أي شيء معه، لترد عليه قائلة: “أبي أي شيء من ريحتك”، وخو ما أثار استياء الشاب الذي أخذ بالاستغفار والإستعاذة من الشيطان.

يشار إلى انه منذ قدوم ولي العهد السعودي واتباعه سياسة الانفتاح المزعومة، وقيامه بسحب صلاحيات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتشرت الكثير مثل هذه الوقائع الغريبة على المجتمع السعودي.

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وسبق أن تكررت العديد من الوقائع المتشابهة، التي تظهر انحلال أخلاقي بعيد عن الحشمة المعهودة عن السعوديات.

وقائع تحرش فتيات بشبان

وتداول ناشطون في وقت سابق واقعة رصدت قيام إحدى الفتيات وهي تتحرش بشاب في وضح النهار وأمام العامة.

كما أظهر مقطع آخر تحرش فتاة سعودية بأحد البائعين وطلبها منه بإصرار على نزع الكمامة لمشاهدة وجهه.

وفي مشهد آخر، ظهرت فتاة أثناء تحرشها بأحد الشباب في المدينة المنورة.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تُخرج رأسها من السيارة باتجاه سيارة بجانبها، وتتحرش بشاب مُتلفظة بكلمات إيحائية فجة، وخادشة للحياء.

انتشار مظاهر الانحلال في عهد محمد بن سلمان

وأصبحت ممارسات الانحلال في عهد محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح؛ لكنها تحولت -بموافقته- إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.

في الفترة الأخيرة، شهدت فعاليات موسم الرياض ومهرجان ميدل بيست الكثير من الممارسات الشاذة والمرفوضة، بينها حفلات الرقص المختلط والحركات المثيرة وصولا إلى الشذوذ الجنسي.

أمر منظم

وما يؤكد أن الأمر يبدو منظما، انتشر مؤخرا مقطع فيديو يُظهر نقل فتيات بملابس خليعة، وصلنَ إلى إحدى فعاليات مهرجان ميدل بيست، في العاصمة السعودية الرياض، من قبل هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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