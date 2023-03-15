الأربعاء, مارس 15, 2023
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الهدهد

عبدالمجيد تبون سكراناً وطاولة مليئة بالخمور.. فيديو يشعل مواقع التواصل.. ما حقيقته؟!

خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الانباء الفرنسية أكدت بأن الفيديو الذي  يوثق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وهو في حالة سكرم زيف وتم تركيبه

كتب سالم حنفي
عبدالمجيد تبون يسكر watanserb.com
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون
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وطن – انتشر خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعم ناشروه أنه يوثق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وهو في حالة سكر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي حظي بآلاف المشاركات والتعليقات، فقد ظهر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وهو جالس أمام طاولة مليئة بزجاجات المشروبات الكحولية.

انتشار واسع للفيديو

ووفقا للفيديو للمنشور على إحدى الصفحات التي زعمت أن الرئيس الجزائري سكران، فقد أظهرت انه يتكلم ببطء شديد، في حين حظي على أكثر من أربعة آلاف مشاركة ومئات التعليقات، وكذلك على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

حقيقة الفيديو

من جانبها، كشفت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الانباء الفرنسية أن الفيديو في الحقيقة مركّب.

وكالة الأنباء الفرنسية تؤكد أن الفيديو مركب

وقالت الخدمة انه بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، تم التوصل إلى أن الفيديو مقتطع من لقاء إعلامي دوري يجريه الرئيس الجزائري مع ممثلي الصحافة الوطنية.

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وأشارت الوكالة إلى ان التلفزيون الجزائري ووسائل إعلام محليّة أخرى كانت قد نشرت الفيديو الكامل للقاء في 24 شباط/فبراير الماضي.

وأكدت على أنه عند مقارنة الفيديو الأصليّ بالفيديو المتداول يمكن ملاحظة التطابق في حركة اليدين قبل أن يضع يده اليُمنى على رأسه ابتداءً من الدقيقة الـ37.

صورة الطاولة منشورة منذ سنوات

وكما أكدت الوكالة على أن الطاولة التي ظهرت امام الرئس عبدالمجيد تبون ويظهر عليها المشوبات الروحية تم إضافتها إلى الفيديو، واتضح أنها منشورة منذ سنوات، كما عمد صانعو النسخة المضلّلة إلى تبطيء كلام تبون ليبدو وكأنّه في حالة سكرٍ.

حقيقة فيديو عبدالمجيد تبون
الفيديو منشور منذ عدة سنوات ولا يمت للرئيس الجزائري بصلة
المصدروكالة الانباء الفرنسية + يوتيوب + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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