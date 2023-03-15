عبدالمجيد تبون سكراناً وطاولة مليئة بالخمور.. فيديو يشعل مواقع التواصل.. ما حقيقته؟!

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وطن – انتشر خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعم ناشروه أنه يوثق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وهو في حالة سكر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي حظي بآلاف المشاركات والتعليقات، فقد ظهر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وهو جالس أمام طاولة مليئة بزجاجات المشروبات الكحولية.

انتشار واسع للفيديو

ووفقا للفيديو للمنشور على إحدى الصفحات التي زعمت أن الرئيس الجزائري سكران، فقد أظهرت انه يتكلم ببطء شديد، في حين حظي على أكثر من أربعة آلاف مشاركة ومئات التعليقات، وكذلك على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

حقيقة الفيديو

من جانبها، كشفت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الانباء الفرنسية أن الفيديو في الحقيقة مركّب.

وقالت الخدمة انه بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، تم التوصل إلى أن الفيديو مقتطع من لقاء إعلامي دوري يجريه الرئيس الجزائري مع ممثلي الصحافة الوطنية.

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وأشارت الوكالة إلى ان التلفزيون الجزائري ووسائل إعلام محليّة أخرى كانت قد نشرت الفيديو الكامل للقاء في 24 شباط/فبراير الماضي.

وأكدت على أنه عند مقارنة الفيديو الأصليّ بالفيديو المتداول يمكن ملاحظة التطابق في حركة اليدين قبل أن يضع يده اليُمنى على رأسه ابتداءً من الدقيقة الـ37.

صورة الطاولة منشورة منذ سنوات

وكما أكدت الوكالة على أن الطاولة التي ظهرت امام الرئس عبدالمجيد تبون ويظهر عليها المشوبات الروحية تم إضافتها إلى الفيديو، واتضح أنها منشورة منذ سنوات، كما عمد صانعو النسخة المضلّلة إلى تبطيء كلام تبون ليبدو وكأنّه في حالة سكرٍ.