صديقة هبة عبوك تخرج عن صمتها.. هذا ما كشفته عن فضيحة اغتصاب أشرف حكيمي!

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وطن– كشفت الممثلة الإسبانية كلارا لاجو، تفاصيل جديدة حول وضع صديقتها ومواطنتها هبة عبوك، زوجة اللاعب المغربي أشرف حكيمي.

لا تمر بأفضل حالاتها

وتحدثت كلارا لاجو إلى وسائل الإعلام أثناء حضورها جوائز اتحاد الممثلين الذي أقيم في مدريد، حيث تم ترشيحها وفوزها بجائزة آنا دي أرماس عن دورها في فيلم Blonde في فئة أفضل ممثلة إنتاج دولية.

وقالت كلارا للإعلاميين أن صديقتها هبة عبوك لا تمر بأفضل حالاتها على الصعيد الشخصي.

وبحسب ما نقلت صحيفة okdiario الإسبانية. فقد أشارت كلارا لاجو إلى أن هبة عبوك حزينة ومنعزلة بعد اتهام زوجها أشرف حكيمي باغتصاب شابة تبلغ من العمر 24 عاماً.

خلف الكواليس

وقالت كلارا لاجو: “لم أتمكن من التحدث مع هبة.. لقد أرسلت لها رسالة وأجابت بأننا سنحتسي القهوة” ، دون أن ترغب في الخوض في التفاصيل حول هذا الموضوع.

في الواقع ، فضلت كلارا عدم الخوض كثيراً في الأمر لأنها “لا تملك كل المعلومات”. لكن لقاءً مرتقباً وسط العاصفة، سيتم بين الصديقتين.

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في الوقت الحالي ، تستمر هبة عبوك في البقاء خلف الكواليس، بصرف النظر عن كل المعلومات التي يتم تداولها حول هذه القضية والتي وضعتها في مقدمة وسائل الإعلام.

وكانت الممثلة تونسية الأصل، تشارك من وقت لآخر، لمحات من حياتها الخاصة على ملفها الشخصي عبر “انستجرام“. حيث لديها ما يقرب من مليوني متابع.

الأمر في يد العدالة

ومع ذلك ، يبدو أنها، على الأقل في الوقت الحالي ، تفضل الابتعاد عن الجميع وعدم الظهور علناً.

من جانبه ، لم يفصل أشرف حكيمي في الأمر أيضًا ، لأن الأمر برمته في يد العدالة ، وهو الذي سيحكم ببراءته أو العكس.

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

يتوافق آخر منشور لأشرف حكيمي على مواقع التواصل الاجتماعي في 20 فبراير أيضاً، ولم يكن هناك أي رد فعل من جانبه.

View this post on Instagram A post shared by Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

وقالت صاحبة الشكوى إن المدافع المغربي تواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتصف شهر يناير الجاري. ثم دعاها إلى مقر إقامته الواقع في ضواحي باريس.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإن نجم باريس سان جيرمان ذهب بعيداً معها وبدأ في لمس جميع الأجزاء الحميمة من جسدها. بما في ذلك أعضاؤها التناسلية وثدياها.

وعندما رأت ذلك، أبدت المرأة مقاومة وطلبت على الفور من صديقة المساعدة في الخروج من المكان الذي كانت تتواجد فيه مع لاعب كرة القدم.