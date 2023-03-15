الأربعاء, مارس 15, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناصديقة هبة عبوك تخرج عن صمتها.. هذا ما كشفته عن فضيحة اغتصاب...
حياتنا

صديقة هبة عبوك تخرج عن صمتها.. هذا ما كشفته عن فضيحة اغتصاب أشرف حكيمي!

تستمر هبة عبوك في البقاء خلف الكواليس بصرف النظر عن كل المعلومات التي يتم تداولها حول هذه القضية والتي وضعتها في مقدمة وسائل الإعلام

كتب رفيف عبدالله
صديقة هبة عبوك تخرج عن صمتها.. هذا ما كشفته عن فضيحة اغتصاب أشرف حكيمي! watanserb.com
هبة عبوك وكلارا لاجو
- Advertisement -

وطن– كشفت الممثلة الإسبانية كلارا لاجو، تفاصيل جديدة حول وضع صديقتها ومواطنتها هبة عبوك، زوجة اللاعب المغربي أشرف حكيمي.

لا تمر بأفضل حالاتها

وتحدثت كلارا لاجو إلى وسائل الإعلام أثناء حضورها جوائز اتحاد الممثلين الذي أقيم في مدريد، حيث تم ترشيحها وفوزها بجائزة آنا دي أرماس عن دورها في فيلم Blonde في فئة أفضل ممثلة إنتاج دولية.

وقالت كلارا للإعلاميين أن صديقتها هبة عبوك لا تمر بأفضل حالاتها على الصعيد الشخصي.

كلارا لاجو

وبحسب ما نقلت صحيفة okdiario الإسبانية. فقد أشارت كلارا لاجو إلى أن هبة عبوك حزينة ومنعزلة بعد اتهام زوجها أشرف حكيمي باغتصاب شابة تبلغ من العمر 24 عاماً.

خلف الكواليس

وقالت كلارا لاجو: “لم أتمكن من التحدث مع هبة.. لقد أرسلت لها رسالة وأجابت بأننا سنحتسي القهوة” ، دون أن ترغب في الخوض في التفاصيل حول هذا الموضوع.

في الواقع ، فضلت كلارا عدم الخوض كثيراً في الأمر لأنها “لا تملك كل المعلومات”. لكن لقاءً مرتقباً وسط العاصفة، سيتم بين الصديقتين.

كلارا لاجو وهبة عبوك
- Advertisement -

في الوقت الحالي ، تستمر هبة عبوك في البقاء خلف الكواليس، بصرف النظر عن كل المعلومات التي يتم تداولها حول هذه القضية والتي وضعتها في مقدمة وسائل الإعلام.

صداقة عميقة تجمع بين النجمتين

وكانت الممثلة تونسية الأصل، تشارك من وقت لآخر، لمحات من حياتها الخاصة على ملفها الشخصي عبر “انستجرام“. حيث لديها ما يقرب من مليوني متابع.

الأمر في يد العدالة

ومع ذلك ، يبدو أنها، على الأقل في الوقت الحالي ، تفضل الابتعاد عن الجميع وعدم الظهور علناً.

من جانبه ، لم يفصل أشرف حكيمي في الأمر أيضًا ، لأن الأمر برمته في يد العدالة ، وهو الذي سيحكم ببراءته أو العكس.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

يتوافق آخر منشور لأشرف حكيمي على مواقع التواصل الاجتماعي في 20 فبراير أيضاً، ولم يكن هناك أي رد فعل من جانبه.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

وقالت صاحبة الشكوى إن المدافع المغربي تواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتصف شهر يناير الجاري. ثم دعاها إلى مقر إقامته الواقع في ضواحي باريس.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإن نجم باريس سان جيرمان ذهب بعيداً معها وبدأ في لمس جميع الأجزاء الحميمة من جسدها. بما في ذلك أعضاؤها التناسلية وثدياها.

وعندما رأت ذلك، أبدت المرأة مقاومة وطلبت على الفور من صديقة المساعدة في الخروج من المكان الذي كانت تتواجد فيه مع لاعب كرة القدم.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

هبة عبوك في مشهد جنسي كامل وصور عارية تماماً لم تشاهد من قبل!(شاهد)

حياتنا

هبة عبوك.. وسادات ومفارش تقطع الشك باليقين حول طلاقها من أشرف حكيمي!

حياتنا

صحفي شهير يدافع عن أشرف حكيمي ويؤكد أن ما جرى ليس إلا “فيلماً” (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك.. أول صورة لها بعد فضيحة الاغتصاب..هكذا ظهرت وأكدت شائعات الطلاق! (شاهد)

الهدهد

براءة أشرف حكيمي من تهمة الاغتصاب.. منشورات رائجة وهذه حقيقتها

حياتنا

مداعبة ساخنة وقبلات مثيرة.. قضيب “كايل واكر” يجره لفضيحة جنسية داخل حانة بمانشستر .. ما القصة؟

حياتنا

هبة عبوك وأشرف حكيمي.. هل عادت الأمور إلى مجاريها بعد هذه الحركة المفاجئة؟

حياتنا

فيديو لـ هبة عبوك تهاجم فيه أشرف حكيمي وتصفه بالخائن يشعل مواقع التواصل!

حياتنا

هبة عبوك شبه عارية وهذا ما كانت تفعله بليلة اغتصاب حكيمي لمتهمته (شاهد)

حياتنا

يفوق حكم سعد لمجرد بكثير.. الحكم الذي يواجهه أشرف حكيمي حال إدانته!

حياتنا

كيليان مبابي يهدد القضاء الفرنسي إذا تمت محاكمة أشرف حكيمي.. ما حقيقة هذا الخبر؟!

حياتنا

هبة عبوك ستحتفظ بهذه السيارة بعد الانفصال عن أشرف حكيمي.. مواصفات وسعر خيالي!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاكيرا تتجاوز بيكيه بقصة حب جديدة مع هذا الأمريكي الوسيم! (شاهد)

السعودية وبوينغ تعلنان عن صفقة طائرات ضخمة تصل إلى 121 طائرة 787 دريملاينر!

صورة مذيعة العربية ريما مكتبي مع زميل كويتي تثير غضب السعوديين.. لماذا؟! (شاهد)

لا تلعب معانا إحنا أكبر لعيبة.. رسالة جديدة من دنيا بطمة (شاهد)

“مالقوش في الورد عيب”.. رئيس تحرير صحيفة مصرية يدافع عن “طرقعة لبان” آية السيسي!

مريم حسين بفستان فاضح يغطي مفاتنها بشرائط فقط في أسبوع دبي للموضة! (فيديو)

نجل مسؤول سعودي.. انتحار المتحول جنسيا نواف الشثري فهل قتله والده؟(شاهد)

البيتكوين تقفز لأعلى مستوياتها منذ يونيو وحققت هذه المكاسب بـ 4 أيام

صور تشير لحضور أوبرا وينفري حفل زفاف الأميرة إيمان في الأردن (شاهد)

اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود.. هل تصعد أمريكا؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC