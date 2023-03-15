شاكيرا تتجاوز بيكيه بقصة حب جديدة مع هذا الأمريكي الوسيم! (شاهد)

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وطن– أتيحت الفرصة لشاكيرا للذهاب إلى لعبة هوكي لدعم سكان نيويورك في رحلتها الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

قصة حب محتملة

لم يكن لدى شاكيرا أي مخاوف بشأن تصويرها وهي تشاهد اللعبة مع مقدم برنامج The Voice ، كارسون دالي. وبالتالي إطلاق شلالًا من الشائعات حول قصة حب محتملة بين الاثنين.

إذا كان الأمر هكذا، فإن لرحلة النجمة الكولومبية إلى الولايات المتحدة سبباً آخر، إلى جانب الذهاب إلى برنامج جيمي فالون.

نشر المذيع التلفزيوني وشاكيرا صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر سكان نيويورك صورة تفاخروا بأن نجمة مثل شاكيرا قد هتفت لفريقهم.

أكثر من مجرد صداقة

بعد فترة وجيزة ، أعاد دوري الهوكي الوطني نشر الصورة ، وبدأت الإعجابات في الظهور لحساب الدوري الأمريكي أيضًا.

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وبسرعة ، أكدت العديد من وسائل الإعلام أنه يمكن أن يكون هناك شيء أكثر من مجرد صداقة بين شاكيرا وكارسون دالي.

وفي حديثها مع المضيف جيمي فالون، قالت شاكيرا، إن الأغنية كانت “طريقة صحية للتعبير عن مشاعرها”، موضحةً أنها كان عليها “تحمّل كثير من الهراء والحماقة”.

نشيد لكثير من النساء

خلال المقابلة، تحدثت النجمة عن الموقف الصعب مع الانفصال، الذي اضطرّت هي وطفلاها إلى تحمّله من صديقها السابق جيرارد بيكيه.

وقالت: “الشيء الجيد في هذه الأغنية هو أنها أصبحت نوعا ماً نشيداً لكثير من النساء هناك”.

وتابعت مازحة: “لقد مررت بعام صعب حقًا بعد انفصالي، وكتابة هذا الأغنية كانت مهمة جدًا بالنسبة لي. لقد كانت طريقة صحية بالنسبة لي لتوجيه مشاعري”.

لا أريد التحدث

هذا الثلاثاء ، رد لاعب كرة القدم السابق لأول مرة على المغنية وشريكته السابقة وأم أطفاله: “لا أريد أن أتحدث”.

وتابع: “لدينا مسؤولية ، يجب على الآباء منا حماية أطفالنا. كل شخص يتخذ قراراته. لا أشعر بالرغبة في التحدث بعد الآن. أريد فقط أن يكون أطفالي بخير”.