بعد بنات رونالدو.. ابنه جونيور يتحدث العربية بطلاقة في السعودية (فيديو)

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وطن- انتقل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السعودية، بعد توقيعِه مع نادي النصر مع بداية العام الجاري، اليوم وبعد 3 أشهر يظهر ابنه “رونالدو جونيور” وهو يتحدث العربية مع أحد أصدقائه السعوديين.

جونيور يتحدث العربية

تفاعل كثيرونَ مع مقطع فيديو لكريستيانو جونيور (12 عاماً)، الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو، وهو يتحدّث اللغة العربية عبر نطقِه بثلاث كلمات، قائلاً: “تحية لأبو راكان”.

كريستيانو جونيور يتحدث باللغة العربية 😍 هل هناك تحية أجمل من هذه؟ ❤️ — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) March 14, 2023

سياق الكلمات، حسب مقطع الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع بين النشطاء، جاء في لقاء بين نجل رونالدو وطفل سعودي في مثل عمره، وكانا يرتديان قميص نادي النصر.

إلى ذلك وخلافاً لما تعوّد عليه على مدار السنوات السابقة خلال تواجد والده في أوروبا (مع الريال ويوفنتوس والمان يونايتد)، لم ينخرط جونيور في أكاديمية النصر السعودي، رغم توقيع والده بعقد لموسمين مع “العالمي”.

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حيث لعب كريستيانو جونيور داخل أكاديمية الشبان بنادي يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021، ولعب قبلها لفترة في أكاديمية الناشئين بنادي ريال مدريد قبل عام 2018؛ حيث نجح حينها في تسجيل 50 هدفاً خلال 20 مباراة بقميص شبان النادي الملكي الإسباني.

لماذا لم ينضمّ إلى أكاديمية النصر السعودي؟

في السعودية، انضمّ جونيور إلى أكاديمية “مهد” الرياضية، لمواصلة مسيرته الكروية على مستوى أكاديميات الناشئين.

و«مهد» الرياضية، هي أكاديمية سعودية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها، وهو مشروع وطني يكتشف ويطوّر المواهب في جميع المناطق والمدن ضمن الألعاب الفردية والجماعية، بَدءاً من سن 6 سنوات، تحت إشراف خبرات فنية وإدارية باستخدام مناهج علمية وتقنيات حديثة وشراكات دولية عبر بناء منظومة رياضية متكاملة طويلة المدى على مدار 10 سنوات.

هذا ويُولي كريستيانو رونالدو، أهمية كبيرة لرعاية عائلته على جميع المستويات، وفي طليعتها زرع حب العمل وروح المثابرة لدى ابنه جونيور، فيما يتعلق بممارسته لكرة القدم.

بدوره، يهتمّ كريستيانو جونيور كثيراً بكرة القدم مثل والده؛ حيث أكد رونالدو في مقابلة سابقة أنه يريد أن يصبحَ ابنه لاعباً مثله، معتقِداً أنه يملك ما يجعله رياضياً ناجحاً، مع تمتّعه بعقلية مميزة رغم صغر سنه، وحبه المستمر لممارسة رياضة كرة القدم داخل المنزل وخارجه في أكاديميات اللعبة المتخصصة.

قبل جونيور.. بنات رونالدو تحدّثن بالعربية

نشرت جورجينا رودريغيز عارضة الأزياء الأرجنتينية، وصديقة كريتسيانو رونالدو، قبل أيام عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام“، مقطعَ فيديو يظهر ابنتيها ألانا وإيفا، وهما تتحدثان العربية.

وظهرت ألانا وهي تنطق أيام الأسبوع باللغة العربية بمنتهى الوضوح، فيما استعانت جورجينا بتطبيق الترجمة من غوغل على ما يبدو لمساعدة الفتاتين على التحدث باللغة العربية.

بنات كريستيانو رونالدو وجورجينا تغنيان باللغة العربية 🥺❤️ pic.twitter.com/rqFu3pKajc — Celebs Arabic (@CelebsArabic) March 7, 2023

وظهرت ملامح السعادة على الفتاتين وجورجينا خلال المقطع الذي بلغت مدته 22 ثانية، وحظي بإعجاب كبير عبر السوشيال ميديا في المنطقة العربية.

يذكر أنّ كريستيانو رونالدو لديه 5 أبناء، اثنان من جورجينا و3 من أم أخرى، وانتقلوا جميعاً للإقامة في الرياض منذ مستهلّ العام الجاري.