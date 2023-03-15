الأربعاء, مارس 15, 2023
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حياتنا

بعد بنات رونالدو.. ابنه جونيور يتحدث العربية بطلاقة في السعودية (فيديو)

بنات كريستيانو رونالدو تحدثن العربية في وقت سابق من هذا الشهر وحظيتا بتفاعل واسع في المنطقة العربية

كتب فهمي الورغمي
جونيور يتحدث العربية watanserb.com
جونيور يتحدث العربية
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وطن- انتقل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السعودية، بعد توقيعِه مع نادي النصر مع بداية العام الجاري، اليوم وبعد 3 أشهر يظهر ابنه “رونالدو جونيور” وهو يتحدث العربية مع أحد أصدقائه السعوديين.

جونيور يتحدث العربية

تفاعل كثيرونَ مع مقطع فيديو لكريستيانو جونيور (12 عاماً)، الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو، وهو يتحدّث اللغة العربية عبر نطقِه بثلاث كلمات، قائلاً: “تحية لأبو راكان”.

سياق الكلمات، حسب مقطع الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع بين النشطاء، جاء في لقاء بين نجل رونالدو وطفل سعودي في مثل عمره، وكانا يرتديان قميص نادي النصر.

إلى ذلك وخلافاً لما تعوّد عليه على مدار السنوات السابقة خلال تواجد والده في أوروبا (مع الريال ويوفنتوس والمان يونايتد)، لم ينخرط جونيور في أكاديمية النصر السعودي، رغم توقيع والده بعقد لموسمين مع “العالمي”.

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حيث لعب كريستيانو جونيور داخل أكاديمية الشبان بنادي يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021، ولعب قبلها لفترة في أكاديمية الناشئين بنادي ريال مدريد قبل عام 2018؛ حيث نجح حينها في تسجيل 50 هدفاً خلال 20 مباراة بقميص شبان النادي الملكي الإسباني.

لماذا لم ينضمّ إلى أكاديمية النصر السعودي؟

في السعودية، انضمّ جونيور إلى أكاديمية “مهد” الرياضية، لمواصلة مسيرته الكروية على مستوى أكاديميات الناشئين.

و«مهد» الرياضية، هي أكاديمية سعودية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها، وهو مشروع وطني يكتشف ويطوّر المواهب في جميع المناطق والمدن ضمن الألعاب الفردية والجماعية، بَدءاً من سن 6 سنوات، تحت إشراف خبرات فنية وإدارية باستخدام مناهج علمية وتقنيات حديثة وشراكات دولية عبر بناء منظومة رياضية متكاملة طويلة المدى على مدار 10 سنوات.

هذا ويُولي كريستيانو رونالدو، أهمية كبيرة لرعاية عائلته على جميع المستويات، وفي طليعتها زرع حب العمل وروح المثابرة لدى ابنه جونيور، فيما يتعلق بممارسته لكرة القدم.

بدوره، يهتمّ كريستيانو جونيور كثيراً بكرة القدم مثل والده؛ حيث أكد رونالدو في مقابلة سابقة أنه يريد أن يصبحَ ابنه لاعباً مثله، معتقِداً أنه يملك ما يجعله رياضياً ناجحاً، مع تمتّعه بعقلية مميزة رغم صغر سنه، وحبه المستمر لممارسة رياضة كرة القدم داخل المنزل وخارجه في أكاديميات اللعبة المتخصصة.

ابنه رونالدو جونيور يتحدث العربية بطلاقة في السعودية
ابنه رونالدو جونيور يتحدث العربية بطلاقة في السعودية

قبل جونيور.. بنات رونالدو تحدّثن بالعربية

نشرت جورجينا رودريغيز عارضة الأزياء الأرجنتينية، وصديقة كريتسيانو رونالدو، قبل أيام عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام“، مقطعَ فيديو يظهر ابنتيها ألانا وإيفا، وهما تتحدثان العربية.

وظهرت ألانا وهي تنطق أيام الأسبوع باللغة العربية بمنتهى الوضوح، فيما استعانت جورجينا بتطبيق الترجمة من غوغل على ما يبدو لمساعدة الفتاتين على التحدث باللغة العربية.

وظهرت ملامح السعادة على الفتاتين وجورجينا خلال المقطع الذي بلغت مدته 22 ثانية، وحظي بإعجاب كبير عبر السوشيال ميديا في المنطقة العربية.

يذكر أنّ كريستيانو رونالدو لديه 5 أبناء، اثنان من جورجينا و3 من أم أخرى، وانتقلوا جميعاً للإقامة في الرياض منذ مستهلّ العام الجاري.

المصدرتويتر، موقع جول السعودي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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