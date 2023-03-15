ابنة عمرو دياب بفستان عاري وتعليق صادم.. مرحاض! (شاهد)

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وطن– شاركت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، متابعيها، صوراً جديدة، أثارت ارتباكهم بسبب تعليقها عليهم.

مرحاض!

وظهرت جنا عمرو دياب في الصور، وهي ترتدي فستاناً أسوداً أوف شولدر، كشف الجزء الأعلى من جسدها.

وفي صور أخرى في نفس المنشور، ارتدت جنا دياب تيشرت أسود مع بنطلون بنفس اللون، وربطت شعرها، بعد أن كان منسدلاً.

أما الغريب، فهو تعليق جنا برمز تعبيري يشير إلى المرحاض.

وهو ما لم يستطع متابعيها فهم مغزاه، فجاء في التعليقات: “هو ايه الي انتى حطاه جنب اسمك ده؟ ده تويلت صح؟”.

وكتب آخر: “تواليت! مش كده يا مدام جنا”.

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وتساءل متابع: “يا جنى شهر رمضان يبدأ في نهاية الأسبوع المقبل فهل ستصومين يا بنت الإيه؟؟”.

ملابس أكثر إثارة

وقبل أيام، رفعت جنا دياب، مستوى الجرأة في فيديوهاتها الأخيرة، وظهرت بملابس أكثر إثارة.

وظهرت جنا عمرو دياب، بفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة، في “انستجرام“، وهي ترتدي توباً رياضياً يكاد لا يغطي شيئاً من جسدها.

وبصدر وبطن مكشوفين، استكملت ابنة عمرو دياب إطلالتَها ببنطلون واسع وقبعة رياضية، ونظارات شمسية.

وتركت جنا دياب شعرها القصير منسدلاً على طريقة “الكيرلي”.

وكشفت ملابس جنا الفاضحة، وشوماً على ذراعيها، وثقباً في صرتها لوضع بيرسينج البطن.

أغاني جنا

وتكتب جنا أغاني باللغة الإنجليزية، وتشارك متابعيها الذين يتجاوز عددهم نصف مليون شخص، ما تكتبه، والذي يحتوي معظمه على كلمات بذيئة.

ونشرت جنا دياب فيديواً لأحدث أغنية كتبتها، وعلقت عليها: “كتبت هذه الأغنية بعنوان honey لصبي كنت أقابله.. لكن الأمور لم تنته على ما يرام”.

وكان من اللافت استخدام جنا أكثر من مرة عبارة “مضاجعة” في مقطع يقول: “حين نتضاجع، نحن نضاجعك أنت فقط”.

ساعة عمرو دياب

وفي سياق آخر، أثار والدها الفنان المصري عمرو دياب جدلاً، بسعر ساعته التي ارتداها في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة.

حيث ارتدى الهضبة ساعة سعرها يتجاوز 20 مليون جنيه “655 ألف دولار أمريكي”. وهي من تصميم دار الساعات “Audemars Piguet“.

صنعت ساعة عمرو دياب من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط مع إطار ملون من باجيت الماس. وتحتوي على ٣٨ من الأحجار الكريمة.