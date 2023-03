فيديو صادم من حفل زفاف هندي استفز السكان.. ما القصة؟

- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو، تم التقاطه في حفل زفاف بالهند، استفز الكثير من السكان في البلاد الذي يعاني من استشراء الفقر لدى أغلب السكان هناك.

مقطع الفيديو أظهر ضيوف حفل الزفاف، وهم يجلسون لتناول العشاء ، وأمام كل واحد منهم طبق طعام على شكل طاووس مطلي بالذهب ويقوم الموظفون بتقديم المأكولات المتنوعة لهم.

Shahee Bhojan ..would you like to eat like this? pic.twitter.com/BoUfV657d4

— Bhau™. (@Bro_Bhau) March 11, 2023