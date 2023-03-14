فيديو صادم من حفل زفاف هندي استفز السكان.. ما القصة؟

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وطن- انتشر مقطع فيديو، تم التقاطه في حفل زفاف بالهند، استفز الكثير من السكان في البلاد الذي يعاني من استشراء الفقر لدى أغلب السكان هناك.

مقطع الفيديو أظهر ضيوف حفل الزفاف، وهم يجلسون لتناول العشاء ، وأمام كل واحد منهم طبق طعام على شكل طاووس مطلي بالذهب ويقوم الموظفون بتقديم المأكولات المتنوعة لهم.

Shahee Bhojan ..would you like to eat like this? pic.twitter.com/BoUfV657d4 — Bhau™. (@Bro_Bhau) March 11, 2023

الفقر في الهند

وسبق أن كشف بيانات وإحصاءات دولية، أن أكثر من ثلثي سكان الهند يعانون من الفقر، إذ تقول تقارير إن 68% من سكان الهند فقراء، ويجنون أقل من دولارين في اليوم.

كما أن هناك أكثر من 30% من السكان يجنون أقل من 1.25 دولار يوميا، وهم يعدون من الفئة الأشد فقرا ويعيشون تحت خط الفقر.

ومع هذه الإحصاءات، تحاول السلطات القضاء على تلك الحالة، وقد نجحت مسبقا في انتشال نحو 160 مليون شخص من براثن الفقر في الفترة ما بين 2000 و2015، بحسب تقديرات البنك الدولي.

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وخلال تفشي جائحة كورونا، حذّر خبراء في الهند، من خطر تفاقم الجوع في أوساط فقراء الهند الذين لا يزالون يعانون من تداعيات الإغلاق الذي فرض في خضم انتشار الوباء.

وسبق أن كشفت دراسة أعدتها جامعة “عظيم بريمجي” في بنغالور،أن نحو 230 مليون هندي دخلوا في دوامة الفقر (أي أنهم يعيشون على أقل من 375 روبية أو ما يعادل خمسة دولارات يوميا) في العام الأول من الوباء.